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https://sputnikarabic.ae/20230115/إعلام-ميقاتي-مصمم-على-عقد-جلسة-الحكومة-الأسبوع-المقبل-والتأجيل-جاء-لإفساح-المجال-للمشاركة-1072293871.html
إعلام: ميقاتي مصمم على عقد جلسة الحكومة الأسبوع المقبل والتأجيل جاء لإفساح المجال للمشاركة
إعلام: ميقاتي مصمم على عقد جلسة الحكومة الأسبوع المقبل والتأجيل جاء لإفساح المجال للمشاركة
قالت تقارير إعلامية إن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي مصمم على عقد جلسة حكومته التي دعا إليها الأسبوع المقبل. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T08:52+0000
2023-01-15T08:52+0000
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ووفقا لصحيفة الديار اللبنانية، فقد نقلت عن مصدر وصفته بالمطلع، أن ميقاتي "كان يعتزم عقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الإثنين أو الثلاثاء المقبلين، لكنه تريث في توجيه الدعوة لأسباب لم تفصح عنها أوساطه".ولفت المصدر إلى أن تريث ميقاتي ربما جاء من أجل "تعزيز المشاركة في الجلسة"، مشيرا إلى أن "نصابها مؤمن بالحد الأدني كما حصل في الجلسة السابقة"، إلا أنه كان يريد تعزيز تلك المشاركة وفقا له.وكان ميقاتي قد أكد الجمعة الماضية أن النصاب القانوني لعقد جلسة الحكومة التي دعا إليها قد اكتمل، مشيرًا إلى أن عنوان نقاشها الأبرز سيكون ملف الكهرباء، فيما نقلت وسائل إعلام لبنانية عن مصادر في حكومة تصريف الأعمال أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقّت في الساعات الماضية (وقتها) موافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء على حضور الجلسة".ولفتت إلى أنه من المنتظر أن "توجّه الأمانة العامة لرئاسة الحكومة الدعوة إليها غداً، لتنعقد قبل ظهر الاثنين المقبل أو صباح اليوم التالي وذلك في انتظار التثبّت من بعض الترتيبات والمواعيد المتضاربة، وهو ما سيتم حسمه اليوم (الجمعة)".وقد ألقت تلك الأزمة بظلالها على اجتماعات حكومة تصريف الأعمال، ومدى دستوريتها، ففي حين يراها البعض غير دستورية، يؤكد ميقاتي وفريقه أنها ضرورية لمواجهة الأزمات المتصاعدة التي تمس حياة المواطنين اللبنانيين.طالع أيضا: إعلام: ميقاتي يرفض فكرة "المراسيم الجوالة" كبديل لعقد جلسات حكومة تصريف الأعمال
https://sputnikarabic.ae/20230112/ميقاتي-يعلن-دعوته-لعقد-جلسة-لمجلس-الوزراء-اللبناني-بمن-حضر-1072193535.html
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أخبار لبنان, العالم العربي
أخبار لبنان, العالم العربي

إعلام: ميقاتي مصمم على عقد جلسة الحكومة الأسبوع المقبل والتأجيل جاء لإفساح المجال للمشاركة

08:52 GMT 15.01.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albayرئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي
رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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قالت تقارير إعلامية إن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي مصمم على عقد جلسة حكومته التي دعا إليها الأسبوع المقبل.
ووفقا لصحيفة الديار اللبنانية، فقد نقلت عن مصدر وصفته بالمطلع، أن ميقاتي "كان يعتزم عقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الإثنين أو الثلاثاء المقبلين، لكنه تريث في توجيه الدعوة لأسباب لم تفصح عنها أوساطه".
رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
ميقاتي يعلن دعوته لعقد جلسة لمجلس الوزراء اللبناني بمن حضر
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ولفت المصدر إلى أن تريث ميقاتي ربما جاء من أجل "تعزيز المشاركة في الجلسة"، مشيرا إلى أن "نصابها مؤمن بالحد الأدني كما حصل في الجلسة السابقة"، إلا أنه كان يريد تعزيز تلك المشاركة وفقا له.

وأوضح المصدر سببا آخر يتوقعه، يتعلق بـ "التطورات التي استجدت بعد توقيف وليم نون".

وكان ميقاتي قد أكد الجمعة الماضية أن النصاب القانوني لعقد جلسة الحكومة التي دعا إليها قد اكتمل، مشيرًا إلى أن عنوان نقاشها الأبرز سيكون ملف الكهرباء، فيما نقلت وسائل إعلام لبنانية عن مصادر في حكومة تصريف الأعمال أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقّت في الساعات الماضية (وقتها) موافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء على حضور الجلسة".
ولفتت إلى أنه من المنتظر أن "توجّه الأمانة العامة لرئاسة الحكومة الدعوة إليها غداً، لتنعقد قبل ظهر الاثنين المقبل أو صباح اليوم التالي وذلك في انتظار التثبّت من بعض الترتيبات والمواعيد المتضاربة، وهو ما سيتم حسمه اليوم (الجمعة)".
ويعيش لبنان على وقع أزمات سياسية متعددة، آخرها كان شغور منصب الرئاسة، عقب انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، وفشل البرلمان لعشر مرات متتالية في انتخاب بديل له.
وقد ألقت تلك الأزمة بظلالها على اجتماعات حكومة تصريف الأعمال، ومدى دستوريتها، ففي حين يراها البعض غير دستورية، يؤكد ميقاتي وفريقه أنها ضرورية لمواجهة الأزمات المتصاعدة التي تمس حياة المواطنين اللبنانيين.
طالع أيضا: إعلام: ميقاتي يرفض فكرة "المراسيم الجوالة" كبديل لعقد جلسات حكومة تصريف الأعمال
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