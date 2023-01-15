https://sputnikarabic.ae/20230115/إيرادات-إيران-من-صادرات-النفط-تقفز-360-رغم-العقوبات-الأمريكية-1072297890.html
إيرادات إيران من صادرات النفط تقفز 360% رغم العقوبات الأمريكية
إيرادات إيران من صادرات النفط تقفز 360% رغم العقوبات الأمريكية
أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الأحد، تسجيل زيادة كبيرة، في إيرادات صادرات النفط ومنتجاته خلال أول 8 أشهر من العام الإيراني، والذي ينتهي في مارس/ آذار، رغم... 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T11:07+0000
2023-01-15T11:07+0000
2023-01-15T11:07+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104552/94/1045529418_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9b377dfeb72a56209370540e85cca838.jpg
طهران - سبوتنيك. وصرح وزير الاقتصاد إحسان خاندوزي، للتلفزيون الرسمي، بأن إيرادات تصدير النفط ومشتقاته خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الإيراني الحالي ارتفعت بنسبة 361% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وذكرت إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، في وقت سابق، أن إجمالي عائدات إيران من الصادرات النفطية خلال الأشهر السبع الأولى من العام الماضي تقدر بنحو 34 مليار دولار.وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بلغ إنتاج إيران من النفط 2.566 مليون برميل يوميا في الربع الثالث من عام 2022 لتصبح إيران في المرتبة الخامسة في إنتاج النفط ضمن بلدان "أوبك" بعد السعودية والعراق والإمارات والكويت.جاءت هذه العائدات المرتفعة رغم العقوبات الأمريكية على طهران، لكنها تأتي أيضا بفضل الارتفاع الكبير لأسعار النفط في العام الماضي.فشلت مساعي طهران بوساطة أوروبا، على مدار الشهور الماضية في التوصل لاتفاق مع واشنطن يقضي برفع العقوبات وتقويض البرنامج النووي.على جانب آخر، أعلنت شركة النفط الوطنية في إيران، أمس السبت، تسجيل رقم قياسي في استخراج الغاز الحامض، بمتوسط نحو 990 مليون متر مكعب يوميا.وقال المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، محسن خُجسته مهر، إن "المتوسط اليومي لاستخراج الغاز الحامض من الحقول المستقلة والمشتركة والغاز المصاحب بوحدات بلغ 990 مليون متر مكعب".
https://sputnikarabic.ae/20230113/الطاقة-الروسية-توافق-على-توريد-300-ألف-طن-من-النفط-الكازاخستاني-إلى-ألمانيا-1072215180.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104552/94/1045529418_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_183a960b938f0a05f0b3b836cfdd4edb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, العالم, اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, العالم, اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية
إيرادات إيران من صادرات النفط تقفز 360% رغم العقوبات الأمريكية
تابعنا عبر
أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الأحد، تسجيل زيادة كبيرة، في إيرادات صادرات النفط ومنتجاته خلال أول 8 أشهر من العام الإيراني، والذي ينتهي في مارس/ آذار، رغم العقوبات الأمريكية.
طهران - سبوتنيك
. وصرح وزير الاقتصاد إحسان خاندوزي، للتلفزيون الرسمي، بأن إيرادات تصدير النفط ومشتقاته خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الإيراني الحالي ارتفعت بنسبة 361% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وذكرت إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، في وقت سابق، أن إجمالي عائدات إيران من الصادرات النفطية خلال الأشهر السبع الأولى من العام الماضي تقدر بنحو 34 مليار دولار.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بلغ إنتاج إيران من النفط 2.566 مليون برميل يوميا في الربع الثالث من عام 2022 لتصبح إيران في المرتبة الخامسة في إنتاج النفط ضمن بلدان "أوبك" بعد السعودية والعراق والإمارات والكويت.
جاءت هذه العائدات المرتفعة رغم العقوبات الأمريكية على طهران، لكنها تأتي أيضا بفضل الارتفاع الكبير لأسعار النفط في العام الماضي.
فشلت مساعي طهران بوساطة أوروبا، على مدار الشهور الماضية في التوصل لاتفاق مع واشنطن يقضي برفع العقوبات وتقويض البرنامج النووي.
على جانب آخر، أعلنت شركة النفط الوطنية في إيران، أمس السبت، تسجيل رقم قياسي في استخراج الغاز
الحامض، بمتوسط نحو 990 مليون متر مكعب يوميا.
وقال المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، محسن خُجسته مهر، إن "المتوسط اليومي لاستخراج الغاز الحامض من الحقول المستقلة والمشتركة والغاز المصاحب بوحدات بلغ 990 مليون متر مكعب".