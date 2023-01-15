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إيران تلقي القبض على عصابة لتهريب الأسلحة الحربية
إيران تلقي القبض على عصابة لتهريب الأسلحة الحربية
أوقعت السلطات الأمنية في إيران عصابة لتهريب السلاح والذخيرة في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T15:53+0000
2023-01-15T15:54+0000
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وقال قائد شرطة المحافظة العميد محمد صالحي، إنه تم تفكيك عصابة لتهريب السلاح والذخيرة في مدينة دزفول شمال المحافظة.وأوضح صالحي، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، بأنه "في إطار مكافحة المهربين وأصحاب الأسلحة والذخائر غير المرخصة في محافظة خوزستان قامت شرطة المعلومات والأمن العام في المحافظة، بالتعاون مع شرطة مدينة دزفول، برصد مستمر على مدار الساعة لعناصر من عصابة تهريب السلاح أدخلوا شحنة من السلاح الحربي من محافظة إيلام، وقاموا بتخزينها في عدة أماكن، وتم اتخاذ إجراءات لاعتقالهم".وأشار المسؤول الشرطي إلى أنه "في هذه العملية المعقدة، ألقت الشرطة القبض على خمسة من أعضاء عصابة تهريب الأسلحة".وأضاف: "وتم خلال تفتيش مخبأ المتهمين العثور على 64 قطعة سلاح حربي و 128 مخزن طلقات وكميات كبيرة من الذخيرة".
https://sputnikarabic.ae/20221218/إيران-تلقي-القبض-على-عصابة-تهريب-ذخيرة-في-مدينة-آبادان-1071330891.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران

إيران تلقي القبض على عصابة لتهريب الأسلحة الحربية

15:53 GMT 15.01.2023 (تم التحديث: 15:54 GMT 15.01.2023)
© AFP 2023 / -عناصر من الشرطة الإيرانية
عناصر من الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
© AFP 2023 / -
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أوقعت السلطات الأمنية في إيران عصابة لتهريب السلاح والذخيرة في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد.
وقال قائد شرطة المحافظة العميد محمد صالحي، إنه تم تفكيك عصابة لتهريب السلاح والذخيرة في مدينة دزفول شمال المحافظة.
وأوضح صالحي، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، بأنه "في إطار مكافحة المهربين وأصحاب الأسلحة والذخائر غير المرخصة في محافظة خوزستان قامت شرطة المعلومات والأمن العام في المحافظة، بالتعاون مع شرطة مدينة دزفول، برصد مستمر على مدار الساعة لعناصر من عصابة تهريب السلاح أدخلوا شحنة من السلاح الحربي من محافظة إيلام، وقاموا بتخزينها في عدة أماكن، وتم اتخاذ إجراءات لاعتقالهم".
مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
إيران تلقي القبض على عصابة تهريب ذخيرة في مدينة آبادان
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وأشار المسؤول الشرطي إلى أنه "في هذه العملية المعقدة، ألقت الشرطة القبض على خمسة من أعضاء عصابة تهريب الأسلحة".
وأضاف: "وتم خلال تفتيش مخبأ المتهمين العثور على 64 قطعة سلاح حربي و 128 مخزن طلقات وكميات كبيرة من الذخيرة".
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