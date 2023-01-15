https://sputnikarabic.ae/20230115/إيران-تفكك-عصابة-لتهريب-الأسلحة-الحربية-1072313158.html
إيران تلقي القبض على عصابة لتهريب الأسلحة الحربية
إيران تلقي القبض على عصابة لتهريب الأسلحة الحربية
أوقعت السلطات الأمنية في إيران عصابة لتهريب السلاح والذخيرة في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T15:53+0000
2023-01-15T15:53+0000
2023-01-15T15:54+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/04/1063088211_0:0:2477:1393_1920x0_80_0_0_8821e13a746962bc84d654774bc9e73f.jpg
وقال قائد شرطة المحافظة العميد محمد صالحي، إنه تم تفكيك عصابة لتهريب السلاح والذخيرة في مدينة دزفول شمال المحافظة.وأوضح صالحي، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، بأنه "في إطار مكافحة المهربين وأصحاب الأسلحة والذخائر غير المرخصة في محافظة خوزستان قامت شرطة المعلومات والأمن العام في المحافظة، بالتعاون مع شرطة مدينة دزفول، برصد مستمر على مدار الساعة لعناصر من عصابة تهريب السلاح أدخلوا شحنة من السلاح الحربي من محافظة إيلام، وقاموا بتخزينها في عدة أماكن، وتم اتخاذ إجراءات لاعتقالهم".وأشار المسؤول الشرطي إلى أنه "في هذه العملية المعقدة، ألقت الشرطة القبض على خمسة من أعضاء عصابة تهريب الأسلحة".وأضاف: "وتم خلال تفتيش مخبأ المتهمين العثور على 64 قطعة سلاح حربي و 128 مخزن طلقات وكميات كبيرة من الذخيرة".
https://sputnikarabic.ae/20221218/إيران-تلقي-القبض-على-عصابة-تهريب-ذخيرة-في-مدينة-آبادان-1071330891.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/04/1063088211_274:0:2477:1652_1920x0_80_0_0_c879db9de719b7f55b0936f261d27884.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران
إيران تلقي القبض على عصابة لتهريب الأسلحة الحربية
15:53 GMT 15.01.2023 (تم التحديث: 15:54 GMT 15.01.2023) تابعنا عبر
أوقعت السلطات الأمنية في إيران عصابة لتهريب السلاح والذخيرة في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد.
وقال قائد شرطة المحافظة العميد محمد صالحي، إنه تم تفكيك عصابة لتهريب السلاح والذخيرة في مدينة دزفول شمال المحافظة.
وأوضح صالحي، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"
، بأنه "في إطار مكافحة المهربين وأصحاب الأسلحة والذخائر غير المرخصة في محافظة خوزستان قامت شرطة المعلومات والأمن العام في المحافظة، بالتعاون مع شرطة مدينة دزفول، برصد مستمر على مدار الساعة لعناصر من عصابة تهريب السلاح أدخلوا شحنة من السلاح الحربي من محافظة إيلام، وقاموا بتخزينها في عدة أماكن، وتم اتخاذ إجراءات لاعتقالهم".
18 ديسمبر 2022, 16:19 GMT
وأشار المسؤول الشرطي إلى أنه "في هذه العملية المعقدة، ألقت الشرطة القبض على خمسة من أعضاء عصابة تهريب الأسلحة".
وأضاف: "وتم خلال تفتيش مخبأ المتهمين العثور على 64 قطعة سلاح حربي و 128 مخزن طلقات وكميات كبيرة من الذخيرة".