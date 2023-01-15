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https://sputnikarabic.ae/20230115/ارتفاع-الإصابات-جراء-إطلاق-نار-خارج-كنيسة-في-لندن-إلى-6-أشخاص-1072287889.html
ارتفاع الإصابات جراء إطلاق نار خارج كنيسة في لندن إلى 6 أشخاص
ارتفاع الإصابات جراء إطلاق نار خارج كنيسة في لندن إلى 6 أشخاص
ارتفع عدد المصابين في إطلاق النار الذي وقع بالقرب من كنيسة في لندن يوم السبت إلى ستة، حسبما ذكرت شرطة العاصمة في لندن. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T01:29+0000
2023-01-15T01:29+0000
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وقالت الشرطة في بيان يوم السبت، إن أربعة أشخاص، طفل يبلغ من العمر سبع سنوات وثلاث سيدات أعمارهن 48، 54، و41، أصيبوا في إطلاق نار وقع خارج كنيسة كانت تقام فيها مراسم جنازة.وفي بيان لاحق، قالت شرطة العاصمة، "لقد أكدنا الآن أن ستة أشخاص أصيبوا في إطلاق نار في طريق فينيكس في وقت سابق من بعد ظهر اليوم. ومن بينهم فتاة تبلغ من العمر سبع سنوات وهي في حالة خطيرة في المستشفى".وبحسب التحقيق الأولي للشرطة، أطلقت عيارات نارية بالقرب من الكنيسة من سيارة متحركة ابتعدت عن مكان الحادث.ولم يتم إجراء أي اعتقالات حتى الآن والتحقيق مستمر.
https://sputnikarabic.ae/20230114/إصابة-طفلتين-و3-نساء-بجروح-خطيرة-بإطلاق-نار-بالقرب-من-كنيسة-في-لندن-1072284576.html
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العالم, بريطانيا
العالم, بريطانيا

ارتفاع الإصابات جراء إطلاق نار خارج كنيسة في لندن إلى 6 أشخاص

01:29 GMT 15.01.2023
© Sputnik . Alex MacNaughton / الانتقال إلى بنك الصورالشرطة البريطانية تقف على الجزء الشمالي من جسر لندن بعد عملية إرهابية هناك، 4 يونيو/ حزيران 2017
الشرطة البريطانية تقف على الجزء الشمالي من جسر لندن بعد عملية إرهابية هناك، 4 يونيو/ حزيران 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
© Sputnik . Alex MacNaughton
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ارتفع عدد المصابين في إطلاق النار الذي وقع بالقرب من كنيسة في لندن يوم السبت إلى ستة، حسبما ذكرت شرطة العاصمة في لندن.
وقالت الشرطة في بيان يوم السبت، إن أربعة أشخاص، طفل يبلغ من العمر سبع سنوات وثلاث سيدات أعمارهن 48، 54، و41، أصيبوا في إطلاق نار وقع خارج كنيسة كانت تقام فيها مراسم جنازة.
وفي بيان لاحق، قالت شرطة العاصمة، "لقد أكدنا الآن أن ستة أشخاص أصيبوا في إطلاق نار في طريق فينيكس في وقت سابق من بعد ظهر اليوم. ومن بينهم فتاة تبلغ من العمر سبع سنوات وهي في حالة خطيرة في المستشفى".
الشرطة الدنماركية خلال تواجدها بعد إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بمركز تسوق بكوبنهاغن، الأحد 3 يوليو/تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
إصابة طفلتين و3 نساء بجروح خطيرة بإطلاق نار بالقرب من كنيسة في لندن
أمس, 20:28 GMT
وبحسب التحقيق الأولي للشرطة، أطلقت عيارات نارية بالقرب من الكنيسة من سيارة متحركة ابتعدت عن مكان الحادث.
ولم يتم إجراء أي اعتقالات حتى الآن والتحقيق مستمر.
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