https://sputnikarabic.ae/20230115/ارتفاع-الإصابات-جراء-إطلاق-نار-خارج-كنيسة-في-لندن-إلى-6-أشخاص-1072287889.html
ارتفاع الإصابات جراء إطلاق نار خارج كنيسة في لندن إلى 6 أشخاص
ارتفاع الإصابات جراء إطلاق نار خارج كنيسة في لندن إلى 6 أشخاص
ارتفع عدد المصابين في إطلاق النار الذي وقع بالقرب من كنيسة في لندن يوم السبت إلى ستة، حسبما ذكرت شرطة العاصمة في لندن. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T01:29+0000
2023-01-15T01:29+0000
2023-01-15T01:29+0000
العالم
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102449/71/1024497138_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b44994e5bfb2192b72e9062c2f9e052e.jpg
وقالت الشرطة في بيان يوم السبت، إن أربعة أشخاص، طفل يبلغ من العمر سبع سنوات وثلاث سيدات أعمارهن 48، 54، و41، أصيبوا في إطلاق نار وقع خارج كنيسة كانت تقام فيها مراسم جنازة.وفي بيان لاحق، قالت شرطة العاصمة، "لقد أكدنا الآن أن ستة أشخاص أصيبوا في إطلاق نار في طريق فينيكس في وقت سابق من بعد ظهر اليوم. ومن بينهم فتاة تبلغ من العمر سبع سنوات وهي في حالة خطيرة في المستشفى".وبحسب التحقيق الأولي للشرطة، أطلقت عيارات نارية بالقرب من الكنيسة من سيارة متحركة ابتعدت عن مكان الحادث.ولم يتم إجراء أي اعتقالات حتى الآن والتحقيق مستمر.
https://sputnikarabic.ae/20230114/إصابة-طفلتين-و3-نساء-بجروح-خطيرة-بإطلاق-نار-بالقرب-من-كنيسة-في-لندن-1072284576.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102449/71/1024497138_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5bed48865c72a8abbb168587ead5cf01.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, بريطانيا
ارتفاع الإصابات جراء إطلاق نار خارج كنيسة في لندن إلى 6 أشخاص
تابعنا عبر
ارتفع عدد المصابين في إطلاق النار الذي وقع بالقرب من كنيسة في لندن يوم السبت إلى ستة، حسبما ذكرت شرطة العاصمة في لندن.
وقالت الشرطة في بيان يوم السبت، إن أربعة أشخاص، طفل يبلغ من العمر سبع سنوات وثلاث سيدات
أعمارهن 48، 54، و41، أصيبوا في إطلاق نار وقع خارج كنيسة كانت تقام فيها مراسم جنازة.
وفي بيان لاحق، قالت شرطة العاصمة، "لقد أكدنا الآن أن ستة أشخاص أصيبوا في إطلاق نار في طريق فينيكس في وقت سابق من بعد ظهر اليوم. ومن بينهم فتاة تبلغ من العمر سبع سنوات وهي في حالة خطيرة في المستشفى".
وبحسب التحقيق الأولي للشرطة، أطلقت عيارات نارية بالقرب من الكنيسة من سيارة متحركة ابتعدت عن مكان الحادث.
ولم يتم إجراء أي اعتقالات حتى الآن والتحقيق مستمر.