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https://sputnikarabic.ae/20230115/الأردن-يدعو-لربط-دول-العالم-بشبكة-كهرباء-واحدة-1072294565.html
الأردن يدعو لربط دول العالم بشبكة كهرباء واحدة
الأردن يدعو لربط دول العالم بشبكة كهرباء واحدة
دعت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، إلى ربط كافة دول العالم بشبكة كهرباء واحدة. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T09:22+0000
2023-01-15T09:22+0000
أخبار الأردن
طاقة
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جاء هذا في تصريحات لوزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، خلال اجتماعات الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، حسبما ذكر موقع "عمون".وقال الوزير الأردني إن الوقت قد حان لربط جميع دول العالم بشبكة واحدة لنقل الكهرباء بدءا بدول شمال وجنوب البحر المتوسط بهدف تسهيل عملية نقل الطاقة الخضراء من مصادر إنتاجها.وكشف عن سعي بلاده لكي تصبح مركزا لإنتاج وتصدير الطاقة الخضراء سواء كانت طاقة كهربائية أو على في صورة هيدروجين أخضر.وقال الوزير الأردني إن عمان أنجزت دراسة جدوى مفصلة لطرح عطاء مشروع تخزين باستخدام الطاقة المائية على أحد سدود الأردن "سد وادي الموجب".وتوقع الوزير الأردني طرح المشروع قريبا بطاقة تقدر ب 450 ميغاواط.ويترأس الخرابشة وفد بلاده في اجتماعات الدورة الثالثة عشرة للجمعية التي انطلقت أمس السبت في أبو ظبي.
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أخبار الأردن, طاقة
أخبار الأردن, طاقة

الأردن يدعو لربط دول العالم بشبكة كهرباء واحدة

09:22 GMT 15.01.2023
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALLأعمدة كهرباء
أعمدة كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALL
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دعت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، إلى ربط كافة دول العالم بشبكة كهرباء واحدة.
جاء هذا في تصريحات لوزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، خلال اجتماعات الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، حسبما ذكر موقع "عمون".
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وقال الوزير الأردني إن الوقت قد حان لربط جميع دول العالم بشبكة واحدة لنقل الكهرباء بدءا بدول شمال وجنوب البحر المتوسط بهدف تسهيل عملية نقل الطاقة الخضراء من مصادر إنتاجها.
وكشف عن سعي بلاده لكي تصبح مركزا لإنتاج وتصدير الطاقة الخضراء سواء كانت طاقة كهربائية أو على في صورة هيدروجين أخضر.
وقال الوزير الأردني إن عمان أنجزت دراسة جدوى مفصلة لطرح عطاء مشروع تخزين باستخدام الطاقة المائية على أحد سدود الأردن "سد وادي الموجب".
وتوقع الوزير الأردني طرح المشروع قريبا بطاقة تقدر ب 450 ميغاواط.
ويترأس الخرابشة وفد بلاده في اجتماعات الدورة الثالثة عشرة للجمعية التي انطلقت أمس السبت في أبو ظبي.
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