https://sputnikarabic.ae/20230115/الأردن-يدعو-لربط-دول-العالم-بشبكة-كهرباء-واحدة-1072294565.html
الأردن يدعو لربط دول العالم بشبكة كهرباء واحدة
الأردن يدعو لربط دول العالم بشبكة كهرباء واحدة
دعت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، إلى ربط كافة دول العالم بشبكة كهرباء واحدة. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T09:22+0000
2023-01-15T09:22+0000
2023-01-15T09:22+0000
أخبار الأردن
طاقة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/09/1066199507_0:0:1048:591_1920x0_80_0_0_82a30b6dbca553c7dcd759e6d6a0cb4c.jpg
جاء هذا في تصريحات لوزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، خلال اجتماعات الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، حسبما ذكر موقع "عمون".وقال الوزير الأردني إن الوقت قد حان لربط جميع دول العالم بشبكة واحدة لنقل الكهرباء بدءا بدول شمال وجنوب البحر المتوسط بهدف تسهيل عملية نقل الطاقة الخضراء من مصادر إنتاجها.وكشف عن سعي بلاده لكي تصبح مركزا لإنتاج وتصدير الطاقة الخضراء سواء كانت طاقة كهربائية أو على في صورة هيدروجين أخضر.وقال الوزير الأردني إن عمان أنجزت دراسة جدوى مفصلة لطرح عطاء مشروع تخزين باستخدام الطاقة المائية على أحد سدود الأردن "سد وادي الموجب".وتوقع الوزير الأردني طرح المشروع قريبا بطاقة تقدر ب 450 ميغاواط.ويترأس الخرابشة وفد بلاده في اجتماعات الدورة الثالثة عشرة للجمعية التي انطلقت أمس السبت في أبو ظبي.
https://sputnikarabic.ae/20230112/رئيس-الوزراء-العراقي-يتوجه-إلى-ألمانيا-لتوقيع-مذكرة-تفاهم-في-قطاع-الكهرباء-1072193379.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/09/1066199507_89:0:1018:697_1920x0_80_0_0_ff434e192639470941851675639abbc2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, طاقة
الأردن يدعو لربط دول العالم بشبكة كهرباء واحدة
تابعنا عبر
دعت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، إلى ربط كافة دول العالم بشبكة كهرباء واحدة.
جاء هذا في تصريحات لوزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، خلال اجتماعات الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، حسبما ذكر موقع
"عمون".
وقال الوزير الأردني إن الوقت قد حان لربط جميع دول العالم بشبكة واحدة لنقل الكهرباء بدءا بدول شمال وجنوب البحر المتوسط بهدف تسهيل عملية نقل الطاقة الخضراء من مصادر إنتاجها.
وكشف عن سعي بلاده لكي تصبح مركزا لإنتاج وتصدير الطاقة الخضراء سواء كانت طاقة كهربائية
أو على في صورة هيدروجين أخضر.
وقال الوزير الأردني إن عمان أنجزت دراسة جدوى مفصلة لطرح عطاء مشروع تخزين باستخدام الطاقة المائية على أحد سدود الأردن "سد وادي الموجب".
وتوقع الوزير الأردني طرح المشروع قريبا بطاقة تقدر ب 450 ميغاواط.
ويترأس الخرابشة وفد بلاده في اجتماعات الدورة الثالثة عشرة للجمعية التي انطلقت أمس السبت في أبو ظبي.