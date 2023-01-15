https://sputnikarabic.ae/20230115/الأمم-المتحدة-تتهم-البنك-المركزي-الأفغاني-بإصدار-بيانات-مضللة-1072300932.html
الأمم المتحدة تتهم البنك المركزي الأفغاني بإصدار بيانات "مضللة"
الأمم المتحدة تتهم البنك المركزي الأفغاني بإصدار بيانات "مضللة"
اتهمت الأمم المتحدة البنك المركزي الأفغاني بإصدار ملاحظات "مضللة وغير مفيدة" بشأن الأموال المخصصة للعمل الإغاثي. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T11:54+0000
2023-01-15T11:54+0000
2023-01-15T11:54+0000
أخبار أفغانستان اليوم
منظمة الأمم المتحدة
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يأتي هذا وسط تنامي التوترات بين المنظمة الدولية وحكام الدولة على خلفية حظر تعليم وتوظيف النساء في أفغانستان.وتستخدم الأمم المتحدة الأموال في أغلب الأحوال لإمداد ملايين الأفغان بالمساعدات الإنسانية الملحة.وأصدرت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان بيانا في وقت متأخر يوم السبت ردا على تغريدة للبنك المركزي الأفغاني، ذكر فيها أن حزمة من 40 مليون دولار أودعت في بنك تجاري في كابول. ونشر البنك صورة للنقود، بحسب "الأسوشيتدبرس".وأضافت التغريدة أن "بنك دا أفغانستان (البنك المركزي) يثمن أي خطوة أخلاقية ستجلب العملة إلى البلاد ومساعدة المحتاجين في المجتمع".لكن الأمم المتحدة قالت إن أموالها تودع في حسابات محددة في بنك خاص وتوزع مباشرة على وكالاتها وعدد محدود من الشركاء الإغاثيين "المعتمدين والمدققين" في أفغانستان.وقالت المنظمة الدولية في بيان لها: "لم يتم إيداع أي من الأموال التي تم جلبها في البنك المركزي الأفغاني ولم تقدمه الأمم المتحدة لسلطات طالبان بحكم الأمر الواقع''.وأضافت أن "الإعلانات الصادرة عن كيانات غير تابعة للأمم المتحدة بشأن شحنات أموال الأمم المتحدة مضللة وغير مفيدة".
https://sputnikarabic.ae/20230114/-وزیر-الخارجیة-الإيراني-لم-نعترف-بالهيئة-الحاكمة-الحالية-في-أفغانستان-1072269443.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أفغانستان اليوم, منظمة الأمم المتحدة
أخبار أفغانستان اليوم, منظمة الأمم المتحدة
الأمم المتحدة تتهم البنك المركزي الأفغاني بإصدار بيانات "مضللة"
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اتهمت الأمم المتحدة البنك المركزي الأفغاني بإصدار ملاحظات "مضللة وغير مفيدة" بشأن الأموال المخصصة للعمل الإغاثي.
يأتي هذا وسط تنامي التوترات بين المنظمة الدولية وحكام الدولة على خلفية حظر تعليم وتوظيف النساء في أفغانستان.
وتستخدم الأمم المتحدة الأموال في أغلب الأحوال لإمداد ملايين الأفغان بالمساعدات الإنسانية الملحة.
وأصدرت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان
بيانا في وقت متأخر يوم السبت ردا على تغريدة للبنك المركزي الأفغاني، ذكر فيها أن حزمة من 40 مليون دولار أودعت في بنك تجاري في كابول. ونشر البنك صورة للنقود، بحسب "الأسوشيتدبرس".
وأضافت التغريدة أن "بنك دا أفغانستان (البنك المركزي) يثمن أي خطوة أخلاقية ستجلب العملة إلى البلاد
ومساعدة المحتاجين في المجتمع".
لكن الأمم المتحدة قالت إن أموالها تودع في حسابات محددة في بنك خاص وتوزع مباشرة على وكالاتها وعدد محدود من الشركاء الإغاثيين "المعتمدين والمدققين" في أفغانستان.
وقالت المنظمة الدولية في بيان لها: "لم يتم إيداع أي من الأموال التي تم جلبها في البنك المركزي الأفغاني ولم تقدمه الأمم المتحدة لسلطات طالبان بحكم الأمر الواقع''.
وأضافت أن "الإعلانات الصادرة عن كيانات غير تابعة للأمم المتحدة بشأن شحنات أموال الأمم المتحدة مضللة وغير مفيدة".