https://sputnikarabic.ae/20230115/الأمن-الإيراني-يضبط-55-قطعة-سلاح-و5-آلاف-ذخیرة-شمال-غربي-البلاد-1072312125.html
الأمن الإيراني يضبط 55 قطعة سلاح و5 آلاف ذخیرة شمال غربي البلاد
الأمن الإيراني يضبط 55 قطعة سلاح و5 آلاف ذخیرة شمال غربي البلاد
أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، اليوم السبت، ضبط ومصادرة 55 قطعة سلاح وأکثر من 5 آلاف ذخیرة شمال غربي البلاد. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T15:35+0000
2023-01-15T15:35+0000
2023-01-15T15:35+0000
إيران
العالم
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وذكرت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم السبت، أن قوات الأمن الإيرانية صادرت تلك الكميات الكبيرة من الأسلحة والذخيرة خلال الشهر الماضی بطول حدود البلاد الشمالية الغربية.ونقلت عن رئيس القضاء في محافظة أذربيجان الغربية، ناصر عتباتی، أن قوات الأمن ضبطت أسلحة عسكرية وأسلحة صيد، بما في ذلك أسلحة آلية وشبه آلية، وكذلك أسلحة فردية وقنابل يدوية وقذائف "آر بي جي" بالإضافة إلى أنواع الألغام والمتفجرات المختلفة ومادة "تي إن تي".وكان العميد رحيم جهانبخش، قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة أذربيجان الغربية الواقعة شمال غربي إيران، قد أعلن عن تفكيك عصابة منظمة لتهريب الأسلحة داخل المحافظة، بعدما ضبطت القوات 70 قطعة سلاح عسكري وصيد غير مشروعة، وهي العصابات التي تم إلقاء القبض عليها من خلال عمليات مشتركة بين حرس الحدود وشرطة المحافظة.ومن جهته، أوضح العميد رحيم جهانبخش، أنه وصلت إلى قواته الأمنية معلومات تتعلق بأنشطة يقوم بها أشخاص في مجال تهريب وبيع الأسلحة في إحدى القرى المحيطة بمدينة أرومية، وهي الأنشطة التي جرى إدراجها بصورة خاصة في جدول الأعمال الاستخباراتي لشرطة الأمن العام وحرس الحدود بالمحافظة الإيرانية.وأكد المسؤول الأمني الإيراني أنه تم الكشف عن المتهمين في عصابة تهريب الأسلحة وضبط ومصادرة 55 قطعة سلاح صيد و15 سلاح حربي (مسدسات).
https://sputnikarabic.ae/20221224/إيران-تفكك-خلية-إرهابية-لتهريب-السلاح-على-الحدود-العراقية-1071559735.html
إيران
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إيران, العالم
الأمن الإيراني يضبط 55 قطعة سلاح و5 آلاف ذخیرة شمال غربي البلاد
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أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، اليوم السبت، ضبط ومصادرة 55 قطعة سلاح وأکثر من 5 آلاف ذخیرة شمال غربي البلاد.
وذكرت وكالة
"مهر" للأنباء، مساء اليوم السبت، أن قوات الأمن الإيرانية صادرت تلك الكميات الكبيرة من الأسلحة والذخيرة خلال الشهر الماضی بطول حدود البلاد الشمالية الغربية.
24 ديسمبر 2022, 19:33 GMT
ونقلت عن رئيس القضاء في محافظة أذربيجان الغربية، ناصر عتباتی، أن قوات الأمن ضبطت أسلحة عسكرية وأسلحة صيد، بما في ذلك أسلحة آلية وشبه آلية، وكذلك أسلحة فردية
وقنابل يدوية وقذائف "آر بي جي" بالإضافة إلى أنواع الألغام والمتفجرات المختلفة ومادة "تي إن تي".
وكان العميد رحيم جهانبخش، قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة أذربيجان الغربية الواقعة شمال غربي إيران، قد أعلن عن تفكيك عصابة منظمة لتهريب الأسلحة داخل المحافظة، بعدما ضبطت القوات 70 قطعة سلاح عسكري وصيد غير مشروعة، وهي العصابات التي تم إلقاء القبض عليها من خلال عمليات مشتركة بين حرس الحدود وشرطة المحافظة.
ومن جهته، أوضح العميد رحيم جهانبخش، أنه وصلت إلى قواته الأمنية معلومات تتعلق بأنشطة يقوم بها أشخاص في مجال تهريب وبيع الأسلحة في إحدى القرى المحيطة بمدينة أرومية، وهي الأنشطة التي جرى إدراجها بصورة خاصة في جدول الأعمال الاستخباراتي لشرطة الأمن العام وحرس الحدود
بالمحافظة الإيرانية.
وأكد المسؤول الأمني الإيراني أنه تم الكشف عن المتهمين في عصابة تهريب الأسلحة وضبط ومصادرة 55 قطعة سلاح صيد و15 سلاح حربي (مسدسات).