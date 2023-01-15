عربي
https://sputnikarabic.ae/20230115/الاتحاد-الأوروبي-يدين-تنفيذ-طهران-حكم-الإعدام-بحق-إيراني-يحمل-الجنسية-البريطانية-بتهمة-التجسس-1072304872.html
الاتحاد الأوروبي يدين تنفيذ طهران حكم الإعدام بحق إيراني يحمل الجنسية البريطانية بتهمة التجسس
الاتحاد الأوروبي يدين تنفيذ طهران حكم الإعدام بحق إيراني يحمل الجنسية البريطانية بتهمة التجسس
أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، تنفيذ السلطات الإيرانية حكم الإعدام في مساعد وزير دفاعها الأسبق، علي رضا أكبري، الذي يحمل الجنسية البريطانية وأدين بتهمة... 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T13:32+0000
2023-01-15T13:32+0000
بريطانيا
إيران
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/13/1062422934_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_8141844af1fbdabf99b037c776d290fc.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وشدد الاتحاد الأوروبي، في بيان على موقعه الإلكتروني، إدانته بأشد العبارات إعدام علي رضا أكبري في إيران "ويذكر مرة أخرى بمعارضته الشديدة لتطبيق عقوبة الإعدام في أي ظرف من الظروف".وجاء في البيان أن الاتحاد الأوروبي قدم "تعازيه لأسرة أكبري ويعرب عن تضامنه الكامل مع المملكة المتحدة. يعد إعدام مواطن أوروبي سابقة مروعة سيتابعها الاتحاد الأوروبي عن كثب"، داعيا إيران "إلى الامتناع عن أي عمليات إعدام في المستقبل، وإلى اتباع سياسة متسقة تجاه إلغاء عقوبة الإعدام".يذكر أن بريطانيا قد استدعت، أمس السبت، سفيرها لدى إيران مؤقتا للتشاور، على خلفية تنفيذ حكم الإعدام في علي رضا أكبري، بعد إدانته بالتجسس لصالح بريطانيا، حيث أعلن وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، فرض عقوبات على المدعي العام الإيراني على خلفية تنفيذ حكم إعدام أكبري.ومن جانبه، دان رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، ووزير خارجيته تنفيذ إيران حكم الإعدام بحق علي رضا أكبري.ويشار إلى أن القضاء الإيراني، قد أعلن أمس، تنفيذ حكم الإعدام بحق مساعد وزير الدفاع السابق علي رضا أكبري، الذي أدين بتهمة التجسس لصالح بريطانيا.وذكرت السلطة القضائية الإيراني، في بيان، "تم تنفيذ حكم الإعدام بحق علي رضا أكبري الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، المتهم بالفساد في الأرض واتخاذ إجراءات واسعة النطاق ضد أمن البلاد الداخلي والخارجي من خلال التجسس لصالح جهاز المخابرات التابع للحكومة البريطانية".ويوم الأربعاء الماضي، أيدت المحكمة العليا في إيران حكم الإعدام على أكبري، المدان بالتجسس لصالح بريطانيا.وتولى علي رضا أكبري منصبه في وزارة الدفاع بين عامي 1999- 2005، إبان حكم الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي. ويأتي تنفيذ الحكم رغم دعوة وزير الخارجية البريطاني، إيران، إلى وقف تنفيذ حكم الإعدام بحق أكبري والإفراج عنه فورا، مشيرا إلى أن محاكمة الإيراني الذي يحمل أيضا الجنسية البريطانية "لها دوافع سياسية".وخلال الفترة الماضية، أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية عن تفكيك عدد من شبكات التجسس والتخريب تعمل لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي وجهات غربية، "كانت تخطط لشن عمليات إرهابية في إيران".
https://sputnikarabic.ae/20230114/-لندن-تستدعي-سفيرها-لدى-إيران-بعد-إعدام-أكبري-المدان-بالتجسس-لصالح-بريطانيا-1072281161.html
بريطانيا
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/13/1062422934_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_805539900c936c463492dff03817626c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بريطانيا, إيران, العالم
بريطانيا, إيران, العالم

الاتحاد الأوروبي يدين تنفيذ طهران حكم الإعدام بحق إيراني يحمل الجنسية البريطانية بتهمة التجسس

13:32 GMT 15.01.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، تنفيذ السلطات الإيرانية حكم الإعدام في مساعد وزير دفاعها الأسبق، علي رضا أكبري، الذي يحمل الجنسية البريطانية وأدين بتهمة التجسس لصالح لندن.
القاهرة - سبوتنيك. وشدد الاتحاد الأوروبي، في بيان على موقعه الإلكتروني، إدانته بأشد العبارات إعدام علي رضا أكبري في إيران "ويذكر مرة أخرى بمعارضته الشديدة لتطبيق عقوبة الإعدام في أي ظرف من الظروف".
وزارة الخارجية البريطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
لندن تستدعي سفيرها لدى إيران بعد إعدام أكبري المدان بالتجسس لصالح بريطانيا
أمس, 18:22 GMT
وجاء في البيان أن الاتحاد الأوروبي قدم "تعازيه لأسرة أكبري ويعرب عن تضامنه الكامل مع المملكة المتحدة. يعد إعدام مواطن أوروبي سابقة مروعة سيتابعها الاتحاد الأوروبي عن كثب"، داعيا إيران "إلى الامتناع عن أي عمليات إعدام في المستقبل، وإلى اتباع سياسة متسقة تجاه إلغاء عقوبة الإعدام".
يذكر أن بريطانيا قد استدعت، أمس السبت، سفيرها لدى إيران مؤقتا للتشاور، على خلفية تنفيذ حكم الإعدام في علي رضا أكبري، بعد إدانته بالتجسس لصالح بريطانيا، حيث أعلن وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، فرض عقوبات على المدعي العام الإيراني على خلفية تنفيذ حكم إعدام أكبري.
ومن جانبه، دان رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، ووزير خارجيته تنفيذ إيران حكم الإعدام بحق علي رضا أكبري.
ويشار إلى أن القضاء الإيراني، قد أعلن أمس، تنفيذ حكم الإعدام بحق مساعد وزير الدفاع السابق علي رضا أكبري، الذي أدين بتهمة التجسس لصالح بريطانيا.
وذكرت السلطة القضائية الإيراني، في بيان، "تم تنفيذ حكم الإعدام بحق علي رضا أكبري الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، المتهم بالفساد في الأرض واتخاذ إجراءات واسعة النطاق ضد أمن البلاد الداخلي والخارجي من خلال التجسس لصالح جهاز المخابرات التابع للحكومة البريطانية".
ويوم الأربعاء الماضي، أيدت المحكمة العليا في إيران حكم الإعدام على أكبري، المدان بالتجسس لصالح بريطانيا.
وتولى علي رضا أكبري منصبه في وزارة الدفاع بين عامي 1999- 2005، إبان حكم الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي. ويأتي تنفيذ الحكم رغم دعوة وزير الخارجية البريطاني، إيران، إلى وقف تنفيذ حكم الإعدام بحق أكبري والإفراج عنه فورا، مشيرا إلى أن محاكمة الإيراني الذي يحمل أيضا الجنسية البريطانية "لها دوافع سياسية".
وخلال الفترة الماضية، أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية عن تفكيك عدد من شبكات التجسس والتخريب تعمل لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي وجهات غربية، "كانت تخطط لشن عمليات إرهابية في إيران".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
مدينة ديبالتسيفا الأوكرانية - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:21 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11 يناير, 20:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала