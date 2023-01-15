https://sputnikarabic.ae/20230115/الاتحاد-الأوروبي-يدين-تنفيذ-طهران-حكم-الإعدام-بحق-إيراني-يحمل-الجنسية-البريطانية-بتهمة-التجسس-1072304872.html

الاتحاد الأوروبي يدين تنفيذ طهران حكم الإعدام بحق إيراني يحمل الجنسية البريطانية بتهمة التجسس

الاتحاد الأوروبي يدين تنفيذ طهران حكم الإعدام بحق إيراني يحمل الجنسية البريطانية بتهمة التجسس

أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، تنفيذ السلطات الإيرانية حكم الإعدام في مساعد وزير دفاعها الأسبق، علي رضا أكبري، الذي يحمل الجنسية البريطانية وأدين بتهمة... 15.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-15T13:32+0000

2023-01-15T13:32+0000

2023-01-15T13:32+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وشدد الاتحاد الأوروبي، في بيان على موقعه الإلكتروني، إدانته بأشد العبارات إعدام علي رضا أكبري في إيران "ويذكر مرة أخرى بمعارضته الشديدة لتطبيق عقوبة الإعدام في أي ظرف من الظروف".وجاء في البيان أن الاتحاد الأوروبي قدم "تعازيه لأسرة أكبري ويعرب عن تضامنه الكامل مع المملكة المتحدة. يعد إعدام مواطن أوروبي سابقة مروعة سيتابعها الاتحاد الأوروبي عن كثب"، داعيا إيران "إلى الامتناع عن أي عمليات إعدام في المستقبل، وإلى اتباع سياسة متسقة تجاه إلغاء عقوبة الإعدام".يذكر أن بريطانيا قد استدعت، أمس السبت، سفيرها لدى إيران مؤقتا للتشاور، على خلفية تنفيذ حكم الإعدام في علي رضا أكبري، بعد إدانته بالتجسس لصالح بريطانيا، حيث أعلن وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، فرض عقوبات على المدعي العام الإيراني على خلفية تنفيذ حكم إعدام أكبري.ومن جانبه، دان رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، ووزير خارجيته تنفيذ إيران حكم الإعدام بحق علي رضا أكبري.ويشار إلى أن القضاء الإيراني، قد أعلن أمس، تنفيذ حكم الإعدام بحق مساعد وزير الدفاع السابق علي رضا أكبري، الذي أدين بتهمة التجسس لصالح بريطانيا.وذكرت السلطة القضائية الإيراني، في بيان، "تم تنفيذ حكم الإعدام بحق علي رضا أكبري الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، المتهم بالفساد في الأرض واتخاذ إجراءات واسعة النطاق ضد أمن البلاد الداخلي والخارجي من خلال التجسس لصالح جهاز المخابرات التابع للحكومة البريطانية".ويوم الأربعاء الماضي، أيدت المحكمة العليا في إيران حكم الإعدام على أكبري، المدان بالتجسس لصالح بريطانيا.وتولى علي رضا أكبري منصبه في وزارة الدفاع بين عامي 1999- 2005، إبان حكم الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي. ويأتي تنفيذ الحكم رغم دعوة وزير الخارجية البريطاني، إيران، إلى وقف تنفيذ حكم الإعدام بحق أكبري والإفراج عنه فورا، مشيرا إلى أن محاكمة الإيراني الذي يحمل أيضا الجنسية البريطانية "لها دوافع سياسية".وخلال الفترة الماضية، أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية عن تفكيك عدد من شبكات التجسس والتخريب تعمل لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي وجهات غربية، "كانت تخطط لشن عمليات إرهابية في إيران".

https://sputnikarabic.ae/20230114/-لندن-تستدعي-سفيرها-لدى-إيران-بعد-إعدام-أكبري-المدان-بالتجسس-لصالح-بريطانيا-1072281161.html

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