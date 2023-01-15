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https://sputnikarabic.ae/20230115/البحرية-الفرنسية-تراقب-مرور-الفرقاطة-الروسية-الأدميرال-غورشكوف-عبر-خليج-بسكاي-1072293185.html
البحرية الفرنسية تراقب مرور الفرقاطة الروسية "الأدميرال غورشكوف" عبر خليج بسكاي
البحرية الفرنسية تراقب مرور الفرقاطة الروسية "الأدميرال غورشكوف" عبر خليج بسكاي
مرت فرقاطة الصواريخ الروسية "أدميرال غورشكوف" عبر خليج بسكاي، حيث رصدت البحرية الفرنسية تحركات السفينة. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T08:28+0000
2023-01-15T08:28+0000
رصد عسكري
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وراقبت السفينة الحربية الفرنسية "بريتيج" مرور الفرقاطة الأدميرال غورشكوف، في الخليج. بالإضافة إلى ذلك، أرسلت البحرية طائرة الدورية الجوية "Atlantique 2"، حسب موقع "بوليت روس".في وقت سابق، سفينة البحرية الملكية لبريطانيا "بورتلاند" راقبت أيضا الفرقاطة الصاروخية. يوم الجمعة الماضي، عبرت الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف" مع "تسيركون" عبر قناة الامانش إلى الجنوب.دخلت الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف" الخدمة القتالية في أوائل يناير/كانون الثاني. ستقوم الفرقاطة برحلة طويلة عبر المحيط الأطلسي والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط.
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رصد عسكري
رصد عسكري

البحرية الفرنسية تراقب مرور الفرقاطة الروسية "الأدميرال غورشكوف" عبر خليج بسكاي

08:28 GMT 15.01.2023
© Sputnik . Alexandr Galperin / الانتقال إلى بنك الصورفرقاطة "الأدميرال غورشكوف"
فرقاطة الأدميرال غورشكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
© Sputnik . Alexandr Galperin
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مرت فرقاطة الصواريخ الروسية "أدميرال غورشكوف" عبر خليج بسكاي، حيث رصدت البحرية الفرنسية تحركات السفينة.
وراقبت السفينة الحربية الفرنسية "بريتيج" مرور الفرقاطة الأدميرال غورشكوف، في الخليج. بالإضافة إلى ذلك، أرسلت البحرية طائرة الدورية الجوية "Atlantique 2"، حسب موقع "بوليت روس".
في وقت سابق، سفينة البحرية الملكية لبريطانيا "بورتلاند" راقبت أيضا الفرقاطة الصاروخية.
يوم الجمعة الماضي، عبرت الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف" مع "تسيركون" عبر قناة الامانش إلى الجنوب.
دخلت الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف" الخدمة القتالية في أوائل يناير/كانون الثاني. ستقوم الفرقاطة برحلة طويلة عبر المحيط الأطلسي والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط.
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