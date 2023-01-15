https://sputnikarabic.ae/20230115/البرلمان-الأوروبي-يتعهد-بمزيد-من-الإصلاحات-الأخلاقية-بعد-فضيحة-فساد-1072301270.html

البرلمان الأوروبي يتعهد بمزيد من الإصلاحات الأخلاقية بعد فضيحة فساد

البرلمان الأوروبي يتعهد بمزيد من الإصلاحات الأخلاقية بعد فضيحة فساد

أيدت رئيسة البرلمان الأوروبي إجراء المزيد من الإصلاحات الأخلاقية في أعقاب تحقيق فساد واسع النطاق أجراه محققون بلجيكيون، وسط انتقادات بأن مقترحاتها الأولية كانت... 15.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-15T12:04+0000

2023-01-15T12:04+0000

2023-01-15T12:04+0000

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وقالت روبرتا ميتسولا في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" إنها تريد تسليم خطتها المكونة من 14 نقطة "في غضون شهر"، لكن الإجراءات الإضافية بما في ذلك مقترح لهيئة الأخلاقيات على مستوى الاتحاد الأوروبي والتحقيق في الفساد في البرلمان يمكن أن تتبع بمجرد انتهاء التحقيق.يوجد أربعة مشتبه بهم رهن الاحتجاز في بلجيكا بتهم فساد وغسل أموال، عمل ثلاثة منهم في البرلمان الأوروبي. المشتبه به الرئيسي، بيير أنطونيو بانزيري، خدم ثلاث فترات في البرلمان الأوروبي حتى عام 2019.وأيضا مساعده السابق، فرانشيسكو جيورجي، وهو مساعد برلماني وزوج المشتبه به الثالثة، إيفا كايلي، وهي نفسها عضوة في البرلمان الأوروبي وكانت حتى اعتقالها نائبة لرئيسة البرلمان.طالب ممثلو الادعاء البلجيكيون البرلمان برفع الحصانة عن اثنين من النواب الآخرين، وهي عملية ستبدأ يوم الاثنين. قال ميتسولا: "ما نواجهه هو فساد إجرامي من النوع الأساسي والأساسي والتاريخي".دافعت ميتسولا عن مجموعتها الأولية من الإصلاحات، التي عرضتها بالتفصيل الأسبوع الماضي بالقول: "هذه إجراءات للتصدي، وليس لتطهيرها إلى الأبد، لأنني لا أستطيع أبدا توقع ما ستكون (الفضيحة) التالية".تشمل هذه الإجراءات قطع الوصول إلى أعضاء البرلمان الأوروبي السابقين الذين تحولوا إلى جماعات ضغط، وجعل نشر محاضر الاجتماعات إلزاميا وحظر المجموعات غير الرسمية التي تروج للمصالح الخارجية.بالإضافة إلى ذلك، يمكن تجريد المشرعين المدانين من معاشاتهم التقاعدية السخية في الاتحاد الأوروبي بعد عامين، حسبما قالت ميتسولا، وهو إجراء ناقشته مع قادة الجماعات السياسية يوم الخميس.ينظر أيضا في إنشاء هيئة أخلاقيات مستقلة لجميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، من شأنها إنفاذ القواعد، على المدى الطويل. لكن ميتسولا قالت إنه سيتعين أن تقترحه المفوضية الأوروبية لأن البرلمان يفتقر إلى السلطة التشريعية للقيام بذلك.

https://sputnikarabic.ae/20221221/شارل-ميشيل-فضيحة-الفساد-في-البرلمان-الأوروبي-قد-تضر-بمصداقية-الاتحاد-الأوروبي-1071439973.html

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