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https://sputnikarabic.ae/20230115/البيت-الأبيض-بايدن-يعلن-ولاية-ألاباما-منطقة-كارثة-كبرى-بعد-موجة-فيضانات-1072297714.html
البيت الأبيض: بايدن يعلن ولاية ألاباما منطقة كارثة كبرى بعد موجة فيضانات
البيت الأبيض: بايدن يعلن ولاية ألاباما منطقة كارثة كبرى بعد موجة فيضانات
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ولاية ألاباما منطقة كارثة كبرى بعدما ضربت الولاية موجة من الفيضانات والأعاصير. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T10:54+0000
2023-01-15T10:54+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
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وقال البيت الأبيض، في بيان، اليوم الأحد، إن "الرئيس جوزيف بايدن أعلن أن ولاية ألاباما منطقة فيها كارثة كبرى، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود التعافي على مستوى الولاية".وأمر بايدن، بتقديم مساعدات فدرالية للسكان في جميع أنحاء الولاية، ليتمكنوا من إصلاح الأضرار الناجمة عن العواصف الشديدة التي تضرب الولايات منذ 27 كانون الأول/ديسمبر، وأدت إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وانزلاقات طينية، وفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض.من جانبه، حذر حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، في مؤتمر صحفي من أن "الأمر لم ينته"، مشيرًا إلى أنه حتى لو تراجعت غزارة الأمطار، إلا أن التربة غارقة بالمياه ولا يزال هناك خطر كبير بحدوث فيضانات.وقال: "أناشد الجميع الحفاظ على اليقظة والمنطق خلال الـ 24 إلى 48 ساعة المقبلة".
https://sputnikarabic.ae/20230115/بايدن-يعتبر-ما-حدث-في-ولاية-كاليفورنيا-كارثة-كبرى-ويأمر-بمساعدة-المتضررين-1072294411.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن

البيت الأبيض: بايدن يعلن ولاية ألاباما منطقة كارثة كبرى بعد موجة فيضانات

10:54 GMT 15.01.2023
© AFP 2023 / Brett Carlsen/Getty Imagesتداعيات فيضانات هائلة في ويفيرلي، ولاية تينيسي، الولايات المتحدة 23 أغسطس 2021
تداعيات فيضانات هائلة في ويفيرلي، ولاية تينيسي، الولايات المتحدة 23 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
© AFP 2023 / Brett Carlsen/Getty Images
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أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ولاية ألاباما منطقة كارثة كبرى بعدما ضربت الولاية موجة من الفيضانات والأعاصير.
وقال البيت الأبيض، في بيان، اليوم الأحد، إن "الرئيس جوزيف بايدن أعلن أن ولاية ألاباما منطقة فيها كارثة كبرى، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود التعافي على مستوى الولاية".
كما أعلن بايدن، حالة الكارثة الكبرى في ولاية كاليفورنيا، حيث من المتوقع أن تزداد الأحوال الجوية سوءًا اليوم الأحد، بعد 3 أسابيع من هطول أمطار غير مسبوقة أودت بحياة 19 شخصا على الأقل.
وأمر بايدن، بتقديم مساعدات فدرالية للسكان في جميع أنحاء الولاية، ليتمكنوا من إصلاح الأضرار الناجمة عن العواصف الشديدة التي تضرب الولايات منذ 27 كانون الأول/ديسمبر، وأدت إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وانزلاقات طينية، وفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض.
أثار الفيضانات في مقاطعة بلوماس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 24 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
بايدن يعتبر ما حدث في ولاية كاليفورنيا "كارثة كبرى" ويأمر بمساعدة المتضررين
09:21 GMT
من جانبه، حذر حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، في مؤتمر صحفي من أن "الأمر لم ينته"، مشيرًا إلى أنه حتى لو تراجعت غزارة الأمطار، إلا أن التربة غارقة بالمياه ولا يزال هناك خطر كبير بحدوث فيضانات.
وقال: "أناشد الجميع الحفاظ على اليقظة والمنطق خلال الـ 24 إلى 48 ساعة المقبلة".
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