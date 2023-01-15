https://sputnikarabic.ae/20230115/التبادل-الثقافي-اللبناني-والروسي-فرصة-لتطوير-العلاقات-بين-البلدين-1072300506.html
التبادل الثقافي اللبناني والروسي فرصة لتطوير العلاقات بين البلدين
التبادل الثقافي اللبناني والروسي فرصة لتطوير العلاقات بين البلدين
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع: خمسة عقود على تأسيس جمعية خريجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفييتي وروسيا الاتحادية في لبنان، المغني... 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T11:44+0000
2023-01-15T11:44+0000
2023-01-15T11:44+0000
راديو
صدى الحياة
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التبادل الثقافي اللبناني والروسي فرصة لتطوير العلاقات بين البلدين
التبادل الثقافي اللبناني والروسي فرصة لتطوير العلاقات بين البلدين
أول جمعية تعتني بالخريجين من روسياتأسّست جمعية خريجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفياتي السابق في لبنان في عام 1970 وتضم الآلاف من أعضائها داخل لبنان وخارجه، بهدف إقامة العلاقات المتينة والحفاظ على التعاون بين الخريجين والجامعات في روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة الأخرى.وبما أن الأديب والكاتب اللبناني، ميخائيل نعيمة من أوائل وأبرز اللبنانيين الذين تخرجوا من معاهد روسيا القيصرية، كما أنه يعتبر علامة فارقة في الأدب العربي الحديث، لذا اختارت الجمعية نعيمة رئيساً فخرياً لها منذ إنشائها حتى وافته المنية عام 1988.يقول رئيس جمعية جامعات ومعاهد الاتحاد السوفياتي وروسيا الاتحادية في لبنان الدكتور طوني معلوف، في حديث لبرنامج "صدى الحياة":كما نوّه ضيف برنامج "صدى الحياة"، الدكتور طوني معلوف إلى أنّالتفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
صدى الحياة, аудио
التبادل الثقافي اللبناني والروسي فرصة لتطوير العلاقات بين البلدين
تابعنا عبر
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع: خمسة عقود على تأسيس جمعية خريجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفييتي وروسيا الاتحادية في لبنان، المغني الروسي فيليب كيركوروف يخاطب صديقه القديم زيلينسكي، المجلس القومي للمرأة في مصر يرفع شكوى ضد ياسمين عز، افتتاح بطولة كأس أفريقيا للاعبين المحليين (شان) في الجزائر.
أول جمعية تعتني بالخريجين من روسيا
تأسّست جمعية خريجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفياتي السابق في لبنان في عام 1970 وتضم الآلاف من أعضائها داخل لبنان وخارجه، بهدف إقامة العلاقات المتينة والحفاظ على التعاون بين الخريجين والجامعات في روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة الأخرى.
وبما أن الأديب والكاتب اللبناني، ميخائيل نعيمة من أوائل وأبرز اللبنانيين الذين تخرجوا من معاهد روسيا القيصرية، كما أنه يعتبر علامة فارقة في الأدب العربي الحديث، لذا اختارت الجمعية نعيمة رئيساً فخرياً لها منذ إنشائها حتى وافته المنية عام 1988.
يقول رئيس جمعية جامعات ومعاهد الاتحاد السوفياتي وروسيا الاتحادية في لبنان الدكتور طوني معلوف، في حديث لبرنامج "صدى الحياة":
"إنّ جمعيتنا قد أمضت النصف الأول من مسافة قرن كامل، وهي خمسون عاما بدأت في 20 شباط 1970، وبالتالي الاحتفال باليوبيل الذهبي كان من المفروض أن يكون في عام 2020، لكن بسبب الظروف التي سادت العالم في تلك الفترة، جراء جائحة كورونا، لم نتمكن من الاحتفال بهذا اليوبيل".
كما نوّه ضيف برنامج "صدى الحياة"، الدكتور طوني معلوف إلى أنّ
"الأزمة الروسية-الأوكرانية جعلت العالم يعيش صراعا كبيرا بين نهجين (أحادي القطب والنهج الآخر وهو رفض الهيمنة الغربية)، ونحن كخريجون من روسيا الاتحادية ضد الحرب ونتفهم جيّدا ما تعانيه روسيا اليوم من الحملة الغربية الشرسة الموجهة ضدها، بمحاولة طمس هوية وثقافة ونهج روسيا الذي تريد أن تعيش فيه ضمن أراضيها، وعندما تعلن أوروبا عن قيمها التي تتباهى بها للأسف رأيناها كيف سقطت جميعا، عندما أظهرت مدى سيرها وراء السياسة الأمريكية تاركة كل المبادئ والقيم جانبا".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...