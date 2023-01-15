https://sputnikarabic.ae/20230115/الجالية-الروسية-في-قطاع-غزة-تحتفل-بالعام-الجديد-حسب-التقويم-الروسي-القديم-1072313295.html
الجالية الروسية في قطاع غزة تحتفل بالعام الجديد حسب التقويم الروسي القديم
الجالية الروسية في قطاع غزة تحتفل بالعام الجديد حسب التقويم الروسي القديم
احتفلت الجالية الروسية في قطاع غزة، اليوم الأحد، بالعام الجديد حسب التقويم الروسي القديم، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك". 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T15:58+0000
2023-01-15T15:58+0000
2023-01-15T15:58+0000
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غزة - سبوتنيك. واجتمع ما يقرب من 150 شخصا من الجالية الروسية، في مكتب ممثلية روسيا الاتحادية في قطاع غزة للاحتفال برأس السنة الميلادية حسب التقويم الروسي القديم".وعبر المشاركون في الاحتفال عن سعادتهم بالمناسبة، وشكروا البعثة الدبلوماسية على الرعاية التي تقدمها للمواطنين الروس، وكذلك وتوزيع الهدايا على الأطفال.وقالت المواطنة إيلينا النجار، من سكان قطاع غزة لوكالة "سبوتنيك"، "نشكر موظفي البعثة الروسية على هذه الدعوة والهدايا. كان أطفالنا سعداء للغاية بتلقي الهدايا، ويذكرنا هذا الاهتمام دائمًا بأن روسيا معنا"، مضيفة، "نحن فخورون بوطننا".وبالإضافة إلى مواطني روسيا، شاركت في الاحتفالية مجموعة من مواطني دول الاتحاد السوفيتي السابق، أوكرانيا، وكازاخستان، ومولدوفا، وبيلاروس.يذكر أنه في عام 1918 شهدت روسيا إدخال "التقويم الغريغوري" (وهو المتعارف عليه عالميا)، بدلا من "التقويم اليولياني"، وكان الفارق بين التقويمين 13 يوما، وأنتج هذا الفرق عطلة غير عادية "رأس السنة القديمة الجديدة"، أي العام الجديد وفقا للتقويم القديم (التقويم اليولياني).
https://sputnikarabic.ae/20220114/رأس-السنة-القديمة---الجديدة-سر-احتفال-الروس-بالعام-الجديد-مرتين-1056089966.html
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العالم العربي, روسيا, أخبار قطاع غزة
العالم العربي, روسيا, أخبار قطاع غزة
الجالية الروسية في قطاع غزة تحتفل بالعام الجديد حسب التقويم الروسي القديم
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احتفلت الجالية الروسية في قطاع غزة، اليوم الأحد، بالعام الجديد حسب التقويم الروسي القديم، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".
غزة - سبوتنيك. واجتمع ما يقرب من 150 شخصا من الجالية الروسية، في مكتب ممثلية روسيا الاتحادية في قطاع غزة للاحتفال برأس السنة الميلادية حسب التقويم الروسي القديم".
وأضاف مراسل "سبوتنيك"، أن "ممثلية روسيا الاتحادية في رام الله، برئاسة غوتشا بواتشيدزه، أرسلت 200 هدية بمناسبة العام الجديد لأطفال المواطنين الروس في القطاع".
وعبر المشاركون في الاحتفال عن سعادتهم بالمناسبة، وشكروا البعثة الدبلوماسية على الرعاية التي تقدمها للمواطنين الروس، وكذلك وتوزيع الهدايا على الأطفال.
وقالت المواطنة إيلينا النجار، من سكان قطاع غزة لوكالة "سبوتنيك"، "نشكر موظفي البعثة الروسية على هذه الدعوة والهدايا. كان أطفالنا سعداء للغاية بتلقي الهدايا، ويذكرنا هذا الاهتمام دائمًا بأن روسيا معنا"، مضيفة، "نحن فخورون بوطننا".
وبالإضافة إلى مواطني روسيا، شاركت في الاحتفالية مجموعة من مواطني دول الاتحاد السوفيتي السابق، أوكرانيا، وكازاخستان، ومولدوفا، وبيلاروس.
يذكر أنه في عام 1918 شهدت روسيا إدخال "التقويم الغريغوري
" (وهو المتعارف عليه عالميا)، بدلا من "التقويم اليولياني"، وكان الفارق بين التقويمين 13 يوما، وأنتج هذا الفرق عطلة غير عادية "رأس السنة القديمة الجديدة"، أي العام الجديد وفقا للتقويم القديم (التقويم اليولياني).