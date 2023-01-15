https://sputnikarabic.ae/20230115/الجيش-الليبي-يعلن-أهم-بنود-اجتماعات-لجنة-55-العسكرية-مع-مبعوث-الأمم-المتحدة-في-ليبيا-1072312873.html
الجيش الليبي يعلن أهم بنود اجتماعات لجنة "5+5" العسكرية مع مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا
الجيش الليبي يعلن أهم بنود اجتماعات لجنة "5+5" العسكرية مع مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا
أعلن الجيش الليبي "أهم بنود اجتماعات لجنة "5+5" العسكرية مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، في سرت. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T15:46+0000
2023-01-15T15:46+0000
2023-01-15T15:50+0000
أخبار السودان اليوم
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وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في قوات القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اللواء خالد المحجوب، عبر حسابه على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "أهم البنود كانت مناقشة استكمال بنود وقف إطلاق النار، ومناقشة عمل المراقبين الدوليين والمحليين، وبحث ما جرى في توحيد المؤسسة العسكرية". وأوضح المحجوب أن "الاجتماع ناقش أيضا تأكيد مطالب اللجنة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، والموقف الدولي ومطالبة الأطراف ذات العلاقة بدعم تنفيذ اتفاقية جنيف بكل بنودها كونها تشكل مطالب الليبيين".وانطلق في وقت سابق اليوم في مدينة سرت الليبية اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة، بحضور المبعوث الأممي لدى ليبيا السيد عبد الله باتيلي، حسب مراسل "سبوتنيك".ويأتي اجتماع اللجنة من أجل التباحث حول مدى تنفيذ ما تم الاتفاق حوله، في إجراءاتها الأخيرة، وذلك بعد 5 أشهر من الانقطاع منذ اجتماعاتها في القاهرة.وتستمر اجتماعات اللجنة وفقا للمعلن لمدة يومين، وذلك في محاولة من "5+5" لتثبيت وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، من العام 2020.وقد سبق للجنة في اجتماعاتها السابقة الاتفاق على تشكيل لجنة فرعية لرسم خرائط الجماعات المسلحة على الأراضي الليبية وترحيل المرتزقة، مع تسريع إدماج المسلحين.
https://sputnikarabic.ae/20230115/بمشاركة-حفتر-والمنفي-اجتماع-ليبي-رفيع-المستوى-في-القاهرة-1072308869.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, العالم العربي
الجيش الليبي يعلن أهم بنود اجتماعات لجنة "5+5" العسكرية مع مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا
15:46 GMT 15.01.2023 (تم التحديث: 15:50 GMT 15.01.2023) تابعنا عبر
أعلن الجيش الليبي "أهم بنود اجتماعات لجنة "5+5" العسكرية مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، في سرت.
وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في قوات القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اللواء خالد المحجوب، عبر حسابه على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "أهم البنود كانت مناقشة استكمال بنود وقف إطلاق النار، ومناقشة عمل المراقبين الدوليين والمحليين، وبحث ما جرى في توحيد المؤسسة العسكرية".
وأوضح المحجوب أن "الاجتماع ناقش أيضا تأكيد مطالب اللجنة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، والموقف الدولي ومطالبة الأطراف ذات العلاقة بدعم تنفيذ اتفاقية جنيف بكل بنودها كونها تشكل مطالب الليبيين".
وانطلق في وقت سابق اليوم في مدينة سرت الليبية اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة
، بحضور المبعوث الأممي لدى ليبيا السيد عبد الله باتيلي، حسب مراسل "سبوتنيك".
ويأتي اجتماع اللجنة
من أجل التباحث حول مدى تنفيذ ما تم الاتفاق حوله، في إجراءاتها الأخيرة، وذلك بعد 5 أشهر من الانقطاع منذ اجتماعاتها في القاهرة.
وتستمر اجتماعات اللجنة وفقا للمعلن لمدة يومين
، وذلك في محاولة من "5+5" لتثبيت وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، من العام 2020.
وقد سبق للجنة في اجتماعاتها السابقة الاتفاق على تشكيل لجنة فرعية لرسم خرائط الجماعات المسلحة على الأراضي الليبية وترحيل المرتزقة، مع تسريع إدماج المسلحين.