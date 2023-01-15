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الحكومة العراقية تؤكد اهتمامها بملف عودة النازحين
الحكومة العراقية تؤكد اهتمامها بملف عودة النازحين
أكدت وزيرة الهجرة العراقية، إيفان فائق جابرو، اليوم الأحد، اهتمام حكومة بلادها بملف عودة النازحين. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T15:05+0000
2023-01-15T15:05+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، بيانا لوزارة الهجرة العراقية جاء فيه أن " الوزيرة جابرو بحثت مع عدد من شيوخ ووجهاء عشائر قضاء جرف النصر ملف إعادة النازحين طواعية إلى مناطقهم المحررة وتوفير أجواء آمنة لإنهاء ملف النزوح".وشددت الوزارة على استمرار تقديم الدعم للنازحين في العشوائيات بجميع الاحتياجات الضرورية ومن بينها تبديل الخيم موسمياً فضلا عن تقديم المساعدات العينية والغذائية والمنزلية.من جانبه، أشاد الوفد العشائري "بجهود وزارة الهجرة وما تقدمه من خدمات للعوائل النازحة وتقديم المساعدات والاحتياجات اللازمة لها والعمل على تشجيعها للعودة إلى مناطق سكناها الأصلية".وفي وقت سابق، قال رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني: "على بركة الله نطلق، اليوم، أكبر حملة بحث ضمن شبكة الحماية الاجتماعية، التزامًا وتطبيقًا لبرنامجنا الحكومي، الذي يركّز على معالجة الفقر كأحد أهمّ الأولويات".وفي بيان أصدرته رئاسة الوزراء العراقية، أكدت أن الحملة تأتي "التزاماً بما جاء في أولويات البرنامج الحكومي بدعم الفئات الهشة والفقيرة من المجتمع، وللتخفيف من معاناتهم وتوفير سبل العيش الكريم لهم".
https://sputnikarabic.ae/20230115/صحيفة-رئيس-الوزراء-العراقي-يؤيد-وجود-القوات-الأمريكية-في-بلاده-1072308607.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم

الحكومة العراقية تؤكد اهتمامها بملف عودة النازحين

15:05 GMT 15.01.2023
© AFP 2023 / Ahmad Al-Rubayeنازحون عراقيون من الحويجة، العراق 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
نازحون عراقيون من الحويجة، العراق 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
© AFP 2023 / Ahmad Al-Rubaye
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أكدت وزيرة الهجرة العراقية، إيفان فائق جابرو، اليوم الأحد، اهتمام حكومة بلادها بملف عودة النازحين.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، بيانا لوزارة الهجرة العراقية جاء فيه أن " الوزيرة جابرو بحثت مع عدد من شيوخ ووجهاء عشائر قضاء جرف النصر ملف إعادة النازحين طواعية إلى مناطقهم المحررة وتوفير أجواء آمنة لإنهاء ملف النزوح".

وتابع بيان الوزارة "تم بحث أوضاع النازحين القاطنين في عشوائيات منطقة بزيبز التابعة لمحافظة الأنبار وتلبية احتياجاتهم ورفع مستوى معيشتهم".

وشددت الوزارة على استمرار تقديم الدعم للنازحين في العشوائيات بجميع الاحتياجات الضرورية ومن بينها تبديل الخيم موسمياً فضلا عن تقديم المساعدات العينية والغذائية والمنزلية.
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
صحيفة: رئيس الوزراء العراقي يؤيد وجود القوات الأمريكية في بلاده
14:38 GMT
من جانبه، أشاد الوفد العشائري "بجهود وزارة الهجرة وما تقدمه من خدمات للعوائل النازحة وتقديم المساعدات والاحتياجات اللازمة لها والعمل على تشجيعها للعودة إلى مناطق سكناها الأصلية".
وفي وقت سابق، قال رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني: "على بركة الله نطلق، اليوم، أكبر حملة بحث ضمن شبكة الحماية الاجتماعية، التزامًا وتطبيقًا لبرنامجنا الحكومي، الذي يركّز على معالجة الفقر كأحد أهمّ الأولويات".
وفي بيان أصدرته رئاسة الوزراء العراقية، أكدت أن الحملة تأتي "التزاماً بما جاء في أولويات البرنامج الحكومي بدعم الفئات الهشة والفقيرة من المجتمع، وللتخفيف من معاناتهم وتوفير سبل العيش الكريم لهم".
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