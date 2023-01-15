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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230115/الدفاع-الروسية-أوكرانيا-تجهز-استفزاز-جديد-لتشويه-سمعة-روسيا-وزيادة-شحنات-الأسلحة-الغربية-1072287681.html
الدفاع الروسية: أوكرانيا تجهز استفزازا جديدا لتشويه سمعة روسيا وزيادة شحنات الأسلحة الغربية
الدفاع الروسية: أوكرانيا تجهز استفزازا جديدا لتشويه سمعة روسيا وزيادة شحنات الأسلحة الغربية
قال مركز التنسيق المشترك بين الإدارات للاستجابة الإنسانية بوزارة الدفاع الروسية، إن جهاز الأمن الأوكراني يستعد في الأيام المقبلة لاستفزاز لتشويه سمعة روسيا... 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T00:08+0000
2023-01-15T00:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وبحسب البيان يقوم جهاز الأمن الأوكراني بالبحث عن مخازن الحبوب في منطقة خاركوف، وبعد تفجيرها ستتهم روسيا بـ "تدمير احتياطيات الحبوب".وأشار المركز إلى أن ما يصل إلى 30 متخصصًا في المتفجرات وموظفي إدارة أمن الدولة الأوكرانية وصلوا إلى فولتشانسك للتخريب، وقد تم تحديد مواقعهم.وكشف المركز، أن الخدمات الخاصة الأوكرانية ستقوم بتفجير مخازن الحبوب وبعد ذلك ستتهم روسيا بـ "التدمير المتعمد لاحتياطيات الحبوب في أوكرانيا"، و"التسبب في مجاعة" وبالتالي "تخريب" "صفقة الحبوب".وتجدر الإشارة إلى أن سلطات كييف تحاول زيادة الضغط على الرأي العام للدول الغربية بمثل هذه الاستفزازات من أجل تحقيق شحنات جديدة واسعة النطاق من الأسلحة والمعدات الحديثة للقوات الأوكرانية.يأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الحلفاء الغربيين إلى زيادة شحنات الأسلحة، بعد النجاح العسكري الروسي الكبير خاصة بعد تحرير سوليدار.
https://sputnikarabic.ae/20230114/سلطات-دونيتسك-القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-غورلوفكا-بقذائف-يستخدمها-الناتو-1072287544.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: أوكرانيا تجهز استفزازا جديدا لتشويه سمعة روسيا وزيادة شحنات الأسلحة الغربية

00:08 GMT 15.01.2023 (تم التحديث: 00:21 GMT 15.01.2023)
© Sputnik . WASIM SULIMANوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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قال مركز التنسيق المشترك بين الإدارات للاستجابة الإنسانية بوزارة الدفاع الروسية، إن جهاز الأمن الأوكراني يستعد في الأيام المقبلة لاستفزاز لتشويه سمعة روسيا وتوجيه اتهامات لموسكو بإحداث نقص في الغذاء.
وبحسب البيان يقوم جهاز الأمن الأوكراني بالبحث عن مخازن الحبوب في منطقة خاركوف، وبعد تفجيرها ستتهم روسيا بـ "تدمير احتياطيات الحبوب".
وأشار المركز إلى أن ما يصل إلى 30 متخصصًا في المتفجرات وموظفي إدارة أمن الدولة الأوكرانية وصلوا إلى فولتشانسك للتخريب، وقد تم تحديد مواقعهم.
وكشف المركز، أن الخدمات الخاصة الأوكرانية ستقوم بتفجير مخازن الحبوب وبعد ذلك ستتهم روسيا بـ "التدمير المتعمد لاحتياطيات الحبوب في أوكرانيا"، و"التسبب في مجاعة" وبالتالي "تخريب" "صفقة الحبوب".
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف مدينة غورلوفكا بقذائف يستخدمها "الناتو"
أمس, 23:16 GMT
وتجدر الإشارة إلى أن سلطات كييف تحاول زيادة الضغط على الرأي العام للدول الغربية بمثل هذه الاستفزازات من أجل تحقيق شحنات جديدة واسعة النطاق من الأسلحة والمعدات الحديثة للقوات الأوكرانية.
يأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الحلفاء الغربيين إلى زيادة شحنات الأسلحة، بعد النجاح العسكري الروسي الكبير خاصة بعد تحرير سوليدار.
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