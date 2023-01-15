https://sputnikarabic.ae/20230115/الدفاع-الروسية-أوكرانيا-تجهز-استفزاز-جديد-لتشويه-سمعة-روسيا-وزيادة-شحنات-الأسلحة-الغربية-1072287681.html
الدفاع الروسية: أوكرانيا تجهز استفزازا جديدا لتشويه سمعة روسيا وزيادة شحنات الأسلحة الغربية
الدفاع الروسية: أوكرانيا تجهز استفزازا جديدا لتشويه سمعة روسيا وزيادة شحنات الأسلحة الغربية
قال مركز التنسيق المشترك بين الإدارات للاستجابة الإنسانية بوزارة الدفاع الروسية، إن جهاز الأمن الأوكراني يستعد في الأيام المقبلة لاستفزاز لتشويه سمعة روسيا... 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T00:08+0000
2023-01-15T00:08+0000
2023-01-15T00:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وبحسب البيان يقوم جهاز الأمن الأوكراني بالبحث عن مخازن الحبوب في منطقة خاركوف، وبعد تفجيرها ستتهم روسيا بـ "تدمير احتياطيات الحبوب".وأشار المركز إلى أن ما يصل إلى 30 متخصصًا في المتفجرات وموظفي إدارة أمن الدولة الأوكرانية وصلوا إلى فولتشانسك للتخريب، وقد تم تحديد مواقعهم.وكشف المركز، أن الخدمات الخاصة الأوكرانية ستقوم بتفجير مخازن الحبوب وبعد ذلك ستتهم روسيا بـ "التدمير المتعمد لاحتياطيات الحبوب في أوكرانيا"، و"التسبب في مجاعة" وبالتالي "تخريب" "صفقة الحبوب".وتجدر الإشارة إلى أن سلطات كييف تحاول زيادة الضغط على الرأي العام للدول الغربية بمثل هذه الاستفزازات من أجل تحقيق شحنات جديدة واسعة النطاق من الأسلحة والمعدات الحديثة للقوات الأوكرانية.يأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الحلفاء الغربيين إلى زيادة شحنات الأسلحة، بعد النجاح العسكري الروسي الكبير خاصة بعد تحرير سوليدار.
https://sputnikarabic.ae/20230114/سلطات-دونيتسك-القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-غورلوفكا-بقذائف-يستخدمها-الناتو-1072287544.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: أوكرانيا تجهز استفزازا جديدا لتشويه سمعة روسيا وزيادة شحنات الأسلحة الغربية
00:08 GMT 15.01.2023 (تم التحديث: 00:21 GMT 15.01.2023) تابعنا عبر
قال مركز التنسيق المشترك بين الإدارات للاستجابة الإنسانية بوزارة الدفاع الروسية، إن جهاز الأمن الأوكراني يستعد في الأيام المقبلة لاستفزاز لتشويه سمعة روسيا وتوجيه اتهامات لموسكو بإحداث نقص في الغذاء.
وبحسب البيان يقوم جهاز الأمن الأوكراني بالبحث عن مخازن الحبوب في منطقة خاركوف
، وبعد تفجيرها ستتهم روسيا بـ "تدمير احتياطيات الحبوب".
وأشار المركز إلى أن ما يصل إلى 30 متخصصًا في المتفجرات وموظفي إدارة أمن الدولة الأوكرانية وصلوا إلى فولتشانسك للتخريب، وقد تم تحديد مواقعهم.
وكشف المركز، أن الخدمات الخاصة الأوكرانية ستقوم بتفجير مخازن الحبوب وبعد ذلك ستتهم روسيا بـ "التدمير المتعمد لاحتياطيات الحبوب في أوكرانيا"، و"التسبب في مجاعة" وبالتالي "تخريب" "صفقة الحبوب".
وتجدر الإشارة إلى أن سلطات كييف تحاول زيادة الضغط على الرأي العام للدول الغربية بمثل هذه الاستفزازات من أجل تحقيق شحنات جديدة واسعة النطاق من الأسلحة والمعدات الحديثة للقوات الأوكرانية.
يأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الحلفاء الغربيين إلى زيادة شحنات الأسلحة، بعد النجاح العسكري الروسي الكبير خاصة بعد تحرير سوليدار.