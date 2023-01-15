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https://sputnikarabic.ae/20230115/الدفاع-المولدوفية-تم-تدمير-الرأس-الحربي-للصاروخ-الذي-تم-العثور-عليه-في-شمال-مولدوفا-1072301546.html
الدفاع المولدوفية: تم تدمير الرأس الحربي للصاروخ الذي تم العثور عليه في شمال مولدوفا
الدفاع المولدوفية: تم تدمير الرأس الحربي للصاروخ الذي تم العثور عليه في شمال مولدوفا
أعلنت وزارة الدفاع في مولدوفا للصحفيين أن خبراء المتفجرات التابعين لكتيبة "كودرو" التابعة للجيش الوطني لمولدوفا دمروا على الفور الرأس الحربي لصاروخ عثر عليه في... 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T12:07+0000
2023-01-15T12:07+0000
مولدوفا
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وذكر المكتب الصحفي بوزارة الدفاع أن "فريق خبراء المتفجرات من كتيبة كودرو المنفصلة بالجيش الوطني، مع ممثلين عن وزارة الداخلية، نفذوا تفجيرا خاضعا للسيطرة. تمت العملية فى ظروف أمنية قصوى".كما أفادت الوزارة بأن المختصين من الوزارتين يواصلون دراسة المنطقة.في وقت سابق، ذكرت وكالات إنفاذ القانون في مولدوفا أن شرطة الحدود عثرت على شظايا صاروخ في منطقة بريتشيني المتاخمة لأوكرانيا. وأشارت وسائل الإعلام المولدوفية إلى أن الحادث وقع بالقرب من مدينة إيدينت، حيث كانت رئيسة البلاد، مايا ساندو، في زيارة عمل وقت وقوع الحادث.هذه هي المرة الثالثة التي تسقط فيها شظايا صواريخ على أراضي الجمهورية.وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع في مولدوفا أنها لم تسجل انتهاكات للمجال الجوي للجمهورية، على الرغم من اكتشاف حطام الصاروخ في شمال البلاد.
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مولدوفا, العالم

الدفاع المولدوفية: تم تدمير الرأس الحربي للصاروخ الذي تم العثور عليه في شمال مولدوفا

12:07 GMT 15.01.2023
© Sputnik . Miroslav Rotar / الانتقال إلى بنك الصورمولدوفا
مولدوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
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أعلنت وزارة الدفاع في مولدوفا للصحفيين أن خبراء المتفجرات التابعين لكتيبة "كودرو" التابعة للجيش الوطني لمولدوفا دمروا على الفور الرأس الحربي لصاروخ عثر عليه في اليوم السابق في شمال الجمهورية.
وذكر المكتب الصحفي بوزارة الدفاع أن "فريق خبراء المتفجرات من كتيبة كودرو المنفصلة بالجيش الوطني، مع ممثلين عن وزارة الداخلية، نفذوا تفجيرا خاضعا للسيطرة. تمت العملية فى ظروف أمنية قصوى".
كما أفادت الوزارة بأن المختصين من الوزارتين يواصلون دراسة المنطقة.
في وقت سابق، ذكرت وكالات إنفاذ القانون في مولدوفا أن شرطة الحدود عثرت على شظايا صاروخ في منطقة بريتشيني المتاخمة لأوكرانيا. وأشارت وسائل الإعلام المولدوفية إلى أن الحادث وقع بالقرب من مدينة إيدينت، حيث كانت رئيسة البلاد، مايا ساندو، في زيارة عمل وقت وقوع الحادث.
هذه هي المرة الثالثة التي تسقط فيها شظايا صواريخ على أراضي الجمهورية.
وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع في مولدوفا أنها لم تسجل انتهاكات للمجال الجوي للجمهورية، على الرغم من اكتشاف حطام الصاروخ في شمال البلاد.
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