https://sputnikarabic.ae/20230115/السعودية-ارتفاع-معدل-التضخم-في-ديسمبر-2022-إلى-33-1072294038.html

السعودية... ارتفاع معدل التضخم في ديسمبر 2022 إلى 3.3%‏

السعودية... ارتفاع معدل التضخم في ديسمبر 2022 إلى 3.3%‏

شهد معدل التضخم في المملكة العربية السعودية خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ارتفاعا بلغ 3.3%، مقارنة بديسمبر لعام 2021. 15.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-15T09:00+0000

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2023-01-15T09:00+0000

السعودية

اقتصاد

العالم العربي

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وجاء ارتفاع التضخم في ديسمبر 2022 مدفوعا بزيادة تكاليف السكن والغذاء وأنواع أخرى من الوقود بنسبة 5.9% على أساس سنوي، وارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات أيضا بنسبة 4.2%، وفقا لصحيفة "الوئام" السعودية.وأشارت الصحيفة إلى أن متوسط التضخم في السعودية لعام 2022 ارتفع بـ2.5%، بالمقارنة مع متوسط 2021، وذلك في ظل ارتفاع الأسعار للأغذية والمشروبات بـ3.7%، والنقل بـ4.1%.وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، صرح في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أن دول الخليج تشهد طفرة اقتصادية كبيرة جدا مدعومة بخطط استباقية وليست ردود أفعال، بدأت تنفيذها من 3 إلى 4 سنوات وتقطف ثمارها الآن.وأشار إلى أن "التضخم في دول الخليج في الحدود الدنيا، فيما يصنف اقتصاد المملكة الأعلى نمواً بين دول مجموعة العشرين".وتابع: "معدل التضخم وصل في بعض الدول إلى 8 و9%، وارتفعت أسعار المواد الأساسية، مثل الغذاء والوقود، لمستويات عالية جداً في مختلف دول العالم".

https://sputnikarabic.ae/20220918/محافظ-البنك-المركزي-السعودي-مستويات-التضخم-في-المملكة-لا-تزال-ضمن-مستويات-معقولة-1067890581.html

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