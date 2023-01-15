عربي
https://sputnikarabic.ae/20230115/السعودية-ارتفاع-معدل-التضخم-في-ديسمبر-2022-إلى-33-1072294038.html
السعودية... ارتفاع معدل التضخم في ديسمبر 2022 إلى 3.3%‏
السعودية... ارتفاع معدل التضخم في ديسمبر 2022 إلى 3.3%‏
شهد معدل التضخم في المملكة العربية السعودية خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ارتفاعا بلغ 3.3%، مقارنة بديسمبر لعام 2021. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T09:00+0000
2023-01-15T09:00+0000
السعودية
اقتصاد
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104256/37/1042563774_0:597:1523:1454_1920x0_80_0_0_e02a573b6753f40a9e50dac5eec5e783.jpg
وجاء ارتفاع التضخم في ديسمبر 2022 مدفوعا بزيادة تكاليف السكن والغذاء وأنواع أخرى من الوقود بنسبة 5.9% على أساس سنوي، وارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات أيضا بنسبة 4.2%، وفقا لصحيفة "الوئام" السعودية.وأشارت الصحيفة إلى أن متوسط التضخم في السعودية لعام 2022 ارتفع بـ2.5%، بالمقارنة مع متوسط 2021، وذلك في ظل ارتفاع الأسعار للأغذية والمشروبات بـ3.7%، والنقل بـ4.1%.وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، صرح في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أن دول الخليج تشهد طفرة اقتصادية كبيرة جدا مدعومة بخطط استباقية وليست ردود أفعال، بدأت تنفيذها من 3 إلى 4 سنوات وتقطف ثمارها الآن.وأشار إلى أن "التضخم في دول الخليج في الحدود الدنيا، فيما يصنف اقتصاد المملكة الأعلى نمواً بين دول مجموعة العشرين".وتابع: "معدل التضخم وصل في بعض الدول إلى 8 و9%، وارتفعت أسعار المواد الأساسية، مثل الغذاء والوقود، لمستويات عالية جداً في مختلف دول العالم".
https://sputnikarabic.ae/20220918/محافظ-البنك-المركزي-السعودي-مستويات-التضخم-في-المملكة-لا-تزال-ضمن-مستويات-معقولة-1067890581.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104256/37/1042563774_0:454:1523:1596_1920x0_80_0_0_903baf520329eb57149122a208650e42.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السعودية, اقتصاد, العالم العربي
السعودية, اقتصاد, العالم العربي

السعودية... ارتفاع معدل التضخم في ديسمبر 2022 إلى 3.3%‏

09:00 GMT 15.01.2023
© AFP 2023 / BILAL QABALANمدينة الرياض السعودية
مدينة الرياض السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
مدينة الرياض السعودية
© AFP 2023 / BILAL QABALAN
تابعنا عبرTelegram
شهد معدل التضخم في المملكة العربية السعودية خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ارتفاعا بلغ 3.3%، مقارنة بديسمبر لعام 2021.
وجاء ارتفاع التضخم في ديسمبر 2022 مدفوعا بزيادة تكاليف السكن والغذاء وأنواع أخرى من الوقود بنسبة 5.9% على أساس سنوي، وارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات أيضا بنسبة 4.2%، وفقا لصحيفة "الوئام" السعودية.
وأشارت الصحيفة إلى أن متوسط التضخم في السعودية لعام 2022 ارتفع بـ2.5%، بالمقارنة مع متوسط 2021، وذلك في ظل ارتفاع الأسعار للأغذية والمشروبات بـ3.7%، والنقل بـ4.1%.
سوق الأسهم السعودي تداول - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2022
محافظ البنك المركزي السعودي: مستويات التضخم في المملكة لا تزال ضمن مستويات معقولة
18 سبتمبر 2022, 07:55 GMT
وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، صرح في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أن دول الخليج تشهد طفرة اقتصادية كبيرة جدا مدعومة بخطط استباقية وليست ردود أفعال، بدأت تنفيذها من 3 إلى 4 سنوات وتقطف ثمارها الآن.
وأشار إلى أن "التضخم في دول الخليج في الحدود الدنيا، فيما يصنف اقتصاد المملكة الأعلى نمواً بين دول مجموعة العشرين".
وتابع: "معدل التضخم وصل في بعض الدول إلى 8 و9%، وارتفعت أسعار المواد الأساسية، مثل الغذاء والوقود، لمستويات عالية جداً في مختلف دول العالم".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
مدينة ديبالتسيفا الأوكرانية - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:19 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11 يناير, 20:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала