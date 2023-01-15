https://sputnikarabic.ae/20230115/السعودية-ارتفاع-معدل-التضخم-في-ديسمبر-2022-إلى-33-1072294038.html
السعودية... ارتفاع معدل التضخم في ديسمبر 2022 إلى 3.3%
السعودية... ارتفاع معدل التضخم في ديسمبر 2022 إلى 3.3%
شهد معدل التضخم في المملكة العربية السعودية خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ارتفاعا بلغ 3.3%، مقارنة بديسمبر لعام 2021. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T09:00+0000
2023-01-15T09:00+0000
2023-01-15T09:00+0000
السعودية
اقتصاد
العالم العربي
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وجاء ارتفاع التضخم في ديسمبر 2022 مدفوعا بزيادة تكاليف السكن والغذاء وأنواع أخرى من الوقود بنسبة 5.9% على أساس سنوي، وارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات أيضا بنسبة 4.2%، وفقا لصحيفة "الوئام" السعودية.وأشارت الصحيفة إلى أن متوسط التضخم في السعودية لعام 2022 ارتفع بـ2.5%، بالمقارنة مع متوسط 2021، وذلك في ظل ارتفاع الأسعار للأغذية والمشروبات بـ3.7%، والنقل بـ4.1%.وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، صرح في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أن دول الخليج تشهد طفرة اقتصادية كبيرة جدا مدعومة بخطط استباقية وليست ردود أفعال، بدأت تنفيذها من 3 إلى 4 سنوات وتقطف ثمارها الآن.وأشار إلى أن "التضخم في دول الخليج في الحدود الدنيا، فيما يصنف اقتصاد المملكة الأعلى نمواً بين دول مجموعة العشرين".وتابع: "معدل التضخم وصل في بعض الدول إلى 8 و9%، وارتفعت أسعار المواد الأساسية، مثل الغذاء والوقود، لمستويات عالية جداً في مختلف دول العالم".
https://sputnikarabic.ae/20220918/محافظ-البنك-المركزي-السعودي-مستويات-التضخم-في-المملكة-لا-تزال-ضمن-مستويات-معقولة-1067890581.html
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السعودية, اقتصاد, العالم العربي
السعودية, اقتصاد, العالم العربي
السعودية... ارتفاع معدل التضخم في ديسمبر 2022 إلى 3.3%
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شهد معدل التضخم في المملكة العربية السعودية خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ارتفاعا بلغ 3.3%، مقارنة بديسمبر لعام 2021.
وجاء ارتفاع التضخم في ديسمبر 2022 مدفوعا بزيادة تكاليف السكن والغذاء وأنواع أخرى من الوقود بنسبة 5.9% على أساس سنوي، وارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات أيضا بنسبة 4.2%، وفقا لصحيفة
"الوئام" السعودية.
وأشارت الصحيفة إلى أن متوسط التضخم في السعودية لعام 2022 ارتفع بـ2.5%، بالمقارنة مع متوسط 2021، وذلك في ظل ارتفاع الأسعار للأغذية والمشروبات بـ3.7%، والنقل بـ4.1%.
18 سبتمبر 2022, 07:55 GMT
وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، صرح في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أن دول الخليج تشهد طفرة اقتصادية كبيرة جدا
مدعومة بخطط استباقية وليست ردود أفعال، بدأت تنفيذها من 3 إلى 4 سنوات وتقطف ثمارها الآن.
وأشار إلى أن "التضخم في دول الخليج في الحدود الدنيا، فيما يصنف اقتصاد المملكة الأعلى نمواً بين دول مجموعة العشرين".
وتابع: "معدل التضخم وصل في بعض الدول إلى 8 و9%، وارتفعت أسعار المواد الأساسية، مثل الغذاء والوقود، لمستويات عالية جداً في مختلف دول العالم".