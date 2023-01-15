https://sputnikarabic.ae/20230115/السيسي-يؤكد-لوزير-خارجية-الصين-حرص-مصر-على-مواصلة-التعاون-مع-بكين-1072310680.html

السيسي يؤكد لوزير خارجية الصين حرص مصر على مواصلة التعاون مع بكين

السيسي يؤكد لوزير خارجية الصين حرص مصر على مواصلة التعاون مع بكين

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بوزير خارجية جمهورية الصين الشعبية تشين غانغ، على هامش زيارة الأخير للقاهرة اليوم، ضمن جولة إفريقية بدأها في 9 يناير/... 15.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-15T15:09+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، في بيان رسمي اليوم الأحد، إن السيسي أكد حرص مصر على الاستمرار في التعاون المثمر ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين.وأضاف السيسي أن ذلك يأتي في ظل المسار الممتد من التعاون والتنسيق النموذجي بين الجانبين في شتى المجالات، فضلا عن الأداء المتميز للشركات الصينية المشاركة في العملية التنموية بمصر.واستعرض الطرفان خلال اللقاء آفاق تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، وأكد الوزير الصيني حرص بكين على استمرارها في تطوير ودعم البرامج والأنشطة التنموية والمشاريع القومية في مصر.وأشار تشين إلى أن هذا يأتي في ضوء ما تحقق في مصر من نهضة تنموية شاملة، وكذلك البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر والتي تتكامل مع المبادرة الصينية "الحزام والطريق".كما أعرب الوزير الصيني، عن حرص بلاده على استمرار تطوير علاقاتها الاستراتيجية مع مصر كأولوية رئيسية ونهج ثابت، مشيرا إلى دور مصر المحوري كركيزة أساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط ومركز ثقل العالم العربي والقارة الإفريقية.وأكد على "ثبات دعم الصين لمصر في جهود التنمية الشاملة ومكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين". وفق بيان الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية.تعد الزيارة هي الأولى التي يجريها وزير الخارجية الصيني الجديد، تشين جانغ، منذ توليه منصبه أواخر العام الماضي، في حين أنه العام الـ33 على التوالي الذي تكون فيه إفريقيا المقصد لأول زيارة خارجية يقوم بها وزراء خارجية الصين الجدد.من المقرر أن يلتقي تشين، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، لبحث العلاقات العربية الصينية، والتطورات الإقليمية والدولية بالمنطقة.زيارة غانغ هي الثالثة لوزير خارجية صيني إلى مصر ومقر جامعة الدول العربية خلال أربع سنوات، ما يعكس المكانة المهمة التي تحتلها العلاقات الصينية – المصرية، والصينية - العربية في دبلوماسية بكين والزخم لتنميتهما في السنوات الأخيرة.

https://sputnikarabic.ae/20230115/سفير-مصر-السابق-في-بكين-يوضح-أهم-ملفات-زيارة-وزير-الخارجية-الصيني-إلى-القاهرة-1072303560.html

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