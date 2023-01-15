https://sputnikarabic.ae/20230115/الصين-تطلق-14-قمرا-اصطناعيا-جديدا-1072291512.html
الصين تطلق 14 قمرا اصطناعيا جديدا
الصين تطلق 14 قمرا اصطناعيا جديدا
أطلقت الصين بنجاح صاروخا حاملا من طراز "لونغ مارش-2 دي"، اليوم الأحد، مرسلةً عبره 14 قمرا اصطناعيا جديدا إلى الفضاء. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T07:32+0000
2023-01-15T07:32+0000
2023-01-15T07:32+0000
الصين
العالم
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وانطلق الصاروخ من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة شانشي شمالي الصين في الساعة 11:14 صباحًا (بتوقيت بكين).ودخلت الأقمار الاصطناعية، بما فيها "تشيلو-2" و"تشيلو-3"، المدارات المخطط لها بنجاح. وكان الإطلاق هو المهمة رقم 462 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونغ مارش"، حسب وكالة "شينخوا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, العالم
الصين تطلق 14 قمرا اصطناعيا جديدا
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أطلقت الصين بنجاح صاروخا حاملا من طراز "لونغ مارش-2 دي"، اليوم الأحد، مرسلةً عبره 14 قمرا اصطناعيا جديدا إلى الفضاء.
وانطلق الصاروخ من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة شانشي شمالي الصين في الساعة 11:14 صباحًا (بتوقيت بكين).
ودخلت الأقمار الاصطناعية، بما فيها "تشيلو-2" و"تشيلو-3"، المدارات المخطط لها بنجاح. وكان الإطلاق هو المهمة رقم 462 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونغ مارش"، حسب وكالة "شينخوا".