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الصين تطلق 14 قمرا اصطناعيا جديدا
الصين تطلق 14 قمرا اصطناعيا جديدا
أطلقت الصين بنجاح صاروخا حاملا من طراز "لونغ مارش-2 دي"، اليوم الأحد، مرسلةً عبره 14 قمرا اصطناعيا جديدا إلى الفضاء. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T07:32+0000
2023-01-15T07:32+0000
الصين
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وانطلق الصاروخ من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة شانشي شمالي الصين في الساعة 11:14 صباحًا (بتوقيت بكين).ودخلت الأقمار الاصطناعية، بما فيها "تشيلو-2" و"تشيلو-3"، المدارات المخطط لها بنجاح. وكان الإطلاق هو المهمة رقم 462 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونغ مارش"، حسب وكالة "شينخوا".
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الصين, العالم
الصين, العالم

الصين تطلق 14 قمرا اصطناعيا جديدا

07:32 GMT 15.01.2023
© Photo / CCOقمر صناعي
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
© Photo / CCO
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أطلقت الصين بنجاح صاروخا حاملا من طراز "لونغ مارش-2 دي"، اليوم الأحد، مرسلةً عبره 14 قمرا اصطناعيا جديدا إلى الفضاء.
وانطلق الصاروخ من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة شانشي شمالي الصين في الساعة 11:14 صباحًا (بتوقيت بكين).
ودخلت الأقمار الاصطناعية، بما فيها "تشيلو-2" و"تشيلو-3"، المدارات المخطط لها بنجاح. وكان الإطلاق هو المهمة رقم 462 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونغ مارش"، حسب وكالة "شينخوا".
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