https://sputnikarabic.ae/20230115/الصين-تعتزم-إنشاء-مدارس-في-جميع-المحافظات-العراقية-1072295659.html

الصين تعتزم إنشاء مدارس في جميع المحافظات العراقية

الصين تعتزم إنشاء مدارس في جميع المحافظات العراقية

أكد السفير الصيني في بغداد، تسوي وي، اليوم الأحد، أن لدى بلاده مبادرة لإنشاء مدارس في جميع المحافظات العراقية. 15.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-15T10:04+0000

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ونقلت قناة السومرية، صباح اليوم الأحد، عن السفير الصيني لدى العراق، أنه من مخرجات القمة العربية الصينية المهمة، الاتفاق على تأسيس المستقبل المشترك بين الجانبين.وأوضح تسوي وي أن "كل النتائج الإيجابية بالتأكيد سيكون لها أثرها على العراق، والجانب الصيني مُصر على مساعدة الجانب العراقي خاصة في المجال الصناعي".وذكر السفير الصيني لدى بغداد أن "هناك أكثر من 6 آلاف محطة كهربائية تم تشغيلها من قبل الشركات الصينية، وهي المحطات التي تساهم في توليد الطاقة الكهربائية للبلاد".وشدد تسوي وي على أن هناك مبادرة صينية لإنشاء المدارس في جميع المحافظات العراقية، وهي مدارس بمستويات مختلفة من الإنجاز وتسير بشكل سلسل، متوقعا أن مشروع المدارس سيعد من المشاريع الضخمة الذي يتضمن الكثير من الأعمال.وفي سياق متصل، كان زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، قد أعلن في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن ملامح خطته لتطوير قطاع الزراعة والنهوض بالتعليم في بلاده، داعيا إلى إعادة العملية التربوية والتعليمية إلى مسارها الصحيح، من خلال "برنامج صارم" يعيد فاعلية التعليم وينأى به عن "المحسوبيات".واعتبر أن "المعلم مقدس" ولا يمكن استغلاله من خلال الرشوة أوتهديد الكوادر أو ترهيبهم لتكون شهادة التخرج العراقية عالية المستوى دون "تدليس أو إيهام".وطالب الصدر بمواكبة المواد العلمية للتطورات العلمية الحديثة، وذلك كله في إطار المدارس والجامعات الحكومية حصرا، مع الإبقاء على مجانية التعليم.يشار إلى أن التيار الصدري بزعامة الصدر، حصل على أعلى مقاعد في البرلمان العراقي خلال الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد في العاشر من شهر أكتوبر الماضي، بـ73 مقعدا من أصل 329.

https://sputnikarabic.ae/20211025/مقتدى-الصدر-يعلن-ملامح-خطته-لتطوير-الزراعة-والتعليم-في-العراق-1050528068.html

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