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الصين تعلن مراقبة سوق خام الحديد لمنع التلاعب بالأسعار
الصين تعلن مراقبة سوق خام الحديد لمنع التلاعب بالأسعار
أعلنت الصين مراقبة سوق خام الحديد لمنع المضاربة والتلاعب في الأسعار، مؤكدة أن الرقابة ستكون صارمة. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T07:38+0000
2023-01-15T07:38+0000
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بكين - سبوتنيك. ووفق بيان للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، اليوم الأحد، أكدت أنها ستراقب عن كثب الوضع في سوق خام الحديد وتمنع أي أعمال غير قانونية، بما في ذلك المضاربة والتلاعب في الأسعار.وقال البيان: "اللجنة ستكون صارمة للغاية في قمع التزوير، ونشر معلومات كاذبة عن زيادة الأسعار على خام الحديد، والمضاربة والتلاعب في الأسعار، وغير ذلك من الأعمال غير القانونية".وبحسب اللجنة، بدأت شركات مختلفة مؤخرًا بنشر معلومات كاذبة أو قديمة عن أسعار خام الحديد، الأمر الذي كان له تأثير سلبي على السوق.وأفادت وكالة "بلومبرغ" أن العقود الآجلة لخام الحديد في سنغافورة أغلقت يوم الجمعة عند مستوى 125.5 دولارًا للطن، وهو أعلى مستوى منذ يونيو/حزيران الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20220428/اكتمال-إنشاء-القسم-الروسي-من-أول-جسر-للسكك-الحديدية-بين-الصين-وروسيا-1061689254.html
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الصين, العالم
الصين, العالم

الصين تعلن مراقبة سوق خام الحديد لمنع التلاعب بالأسعار

07:38 GMT 15.01.2023
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مصنع أعمال الحديد والصلب روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
© Sputnik . Aleksandr Kondratuk
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أعلنت الصين مراقبة سوق خام الحديد لمنع المضاربة والتلاعب في الأسعار، مؤكدة أن الرقابة ستكون صارمة.
بكين - سبوتنيك. ووفق بيان للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، اليوم الأحد، أكدت أنها ستراقب عن كثب الوضع في سوق خام الحديد وتمنع أي أعمال غير قانونية، بما في ذلك المضاربة والتلاعب في الأسعار.
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وقال البيان: "اللجنة ستكون صارمة للغاية في قمع التزوير، ونشر معلومات كاذبة عن زيادة الأسعار على خام الحديد، والمضاربة والتلاعب في الأسعار، وغير ذلك من الأعمال غير القانونية".
وبحسب اللجنة، بدأت شركات مختلفة مؤخرًا بنشر معلومات كاذبة أو قديمة عن أسعار خام الحديد، الأمر الذي كان له تأثير سلبي على السوق.

وخلال الأيام القليلة الماضية، ارتفعت أسعار خام الحديد بسبب النمو المتوقع في الطلب وسط تعافي الاقتصاد الصيني بعد جائحة كورونا.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" أن العقود الآجلة لخام الحديد في سنغافورة أغلقت يوم الجمعة عند مستوى 125.5 دولارًا للطن، وهو أعلى مستوى منذ يونيو/حزيران الماضي.
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