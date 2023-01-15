https://sputnikarabic.ae/20230115/العاهل-البحريني-يلتقي-وفدا-من-مجلس-الشيوخ-الأمريكي-ويؤكد-على-العلاقات-الاستراتيجية-بواشنطن-1072323613.html
العاهل البحريني يلتقي وفدا من مجلس الشيوخ الأمريكي ويؤكد على العلاقات الاستراتيجية بواشنطن
العاهل البحريني يلتقي وفدا من مجلس الشيوخ الأمريكي ويؤكد على العلاقات الاستراتيجية بواشنطن
أكد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أن بلاده ترتبط بعلاقات استراتيجية وشراكة قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T21:52+0000
2023-01-15T21:52+0000
2023-01-15T21:52+0000
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واستقبل آل خليفة، اليوم الأحد، في البحرين، وفدا من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، برئاسة السيناتور جاكي روسن والسيناتور جيمس لانكفورد عضوي الكونغرس الأمريكي.وقال الملك، بحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، إن "ما يربط المملكة والولايات المتحدة الأمريكية من علاقات استراتيجية وشراكة قوية، وما تميزت به منذ عقود طويلة من ثقة واحترام متبادل وتعاون وتنسيق وثيق في جميع المجالات".ولفت الملك إلى أهمية مثل هذه الزيارات "التي تسهم في تقوية علاقة الصداقة والتعاون بين البلدين، وتبادل الآراء تجاه مختلف التحديات التي تواجه المنطقة".وأشار العاهل البحريني إلى ما اسماه "الدور المحوري" الذي تضطلع به أمريكا "في إحلال السلام والأمن والاستقرار وتعزيز السلم العالمي".وأشاد "بالجهود الفاعلة لدول المنطقة وأمريكا في كافة المجالات وفي تأمين حماية الملاحة الدولية وإمدادات النفط والتجارة العالمية".
https://sputnikarabic.ae/20221222/رسالة-من-الرئيس-الإسرائيلي-إلى-ملك-البحرين-بعد-أسابيع-من-زيارة-المنامة-1071483226.html
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البحرين, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
البحرين, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
العاهل البحريني يلتقي وفدا من مجلس الشيوخ الأمريكي ويؤكد على العلاقات الاستراتيجية بواشنطن
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أكد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أن بلاده ترتبط بعلاقات استراتيجية وشراكة قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
واستقبل آل خليفة، اليوم الأحد، في البحرين، وفدا من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، برئاسة السيناتور جاكي روسن والسيناتور جيمس لانكفورد عضوي الكونغرس الأمريكي.
وقال الملك، بحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا"
، إن "ما يربط المملكة والولايات المتحدة الأمريكية من علاقات استراتيجية وشراكة قوية، وما تميزت به منذ عقود طويلة من ثقة واحترام متبادل وتعاون وتنسيق وثيق في جميع المجالات".
ولفت الملك إلى أهمية مثل هذه الزيارات "التي تسهم في تقوية علاقة الصداقة والتعاون بين البلدين، وتبادل الآراء تجاه مختلف التحديات التي تواجه المنطقة".
22 ديسمبر 2022, 11:33 GMT
وأشار العاهل البحريني إلى ما اسماه "الدور المحوري" الذي تضطلع به أمريكا "في إحلال السلام والأمن والاستقرار وتعزيز السلم العالمي".
وأشاد "بالجهود الفاعلة لدول المنطقة وأمريكا في كافة المجالات وفي تأمين حماية الملاحة الدولية وإمدادات النفط والتجارة العالمية".