https://sputnikarabic.ae/20230115/العراق-يعلن-عن-أكبر-حملة-بحث-ضمن-شبكة-الحماية-الاجتماعية-1072292341.html
العراق يعلن عن "أكبر حملة بحث ضمن شبكة الحماية الاجتماعية"
العراق يعلن عن "أكبر حملة بحث ضمن شبكة الحماية الاجتماعية"
أعلنت الحكومة العراقية عن انطلاق حملة بحث ضمن شبكة الحماية الاجتماعية، التي تعهد بها رئيس الحكومة محمد شياع السوداني في برنامجه الانتخابي. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T08:16+0000
2023-01-15T08:16+0000
2023-01-15T08:16+0000
العالم العربي
أخبار العراق اليوم
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ووفق ما كتبه رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد أكد انطلاق الحملة، التي قال إنها "أكبر حملة بحث ضمن شبكة الحماية الاجتماعية" يشهدها العراق.وقال السوداني: "على بركة الله نطلق، اليوم، أكبر حملة بحث ضمن شبكة الحماية الاجتماعية، التزامًا وتطبيقًا لبرنامجنا الحكومي، الذي يركّز على معالجة الفقر كأحد أهمّ الأولويات".وفي بيان أصدرته رئاسة الوزراء العراقية، أكدت أن الحملة تأتي "التزاماً بما جاء في أولويات البرنامج الحكومي بدعم الفئات الهشة والفقيرة من المجتمع، وللتخفيف من معاناتهم وتوفير سبل العيش الكريم لهم".وأوضحت أن تلك الحملة يشارك فيها "2000 باحث من هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل، وتستهدف 1746086 أسرة تقدمت للشمول بمبلغ الإعانة الاجتماعية عبر النافذة الإلكترونية".يشار إلى أن عدد الفقراء في العراق البلد العربي الغني بالنفط وصل إلى 11 مليونا يشكلون نحو 25% من إجمالي السكان البالغ عددهم 42 مليونا، وفق إحصاءات رسمية، فيما يحصل نحو 3 ملايين عراقي على منح مالية شهرية من الحكومة من أصل 9 ملايين يستحقون المساعدة ولا تستطيع الحكومة تقديمها لهم جميعا بسبب ضعف المخصصات.طالع أيضا: الأمم المتحدة تعلن عن استراتيجية للقضاء على 50% من الفقر في العراق بحلول 2030
https://sputnikarabic.ae/20210420/خبراء--معدلات-الفقر-في-العراق-تجاوزت-دول-في-مجاهل-أفريقيا-1048751119.html
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العالم العربي, أخبار العراق اليوم
العالم العربي, أخبار العراق اليوم
العراق يعلن عن "أكبر حملة بحث ضمن شبكة الحماية الاجتماعية"
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أعلنت الحكومة العراقية عن انطلاق حملة بحث ضمن شبكة الحماية الاجتماعية، التي تعهد بها رئيس الحكومة محمد شياع السوداني في برنامجه الانتخابي.
ووفق ما كتبه رئيس الحكومة العراقية
محمد شياع السوداني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد أكد انطلاق الحملة، التي قال إنها "أكبر حملة بحث ضمن شبكة الحماية الاجتماعية" يشهدها العراق.
وقال السوداني: "على بركة الله نطلق، اليوم، أكبر حملة بحث ضمن شبكة الحماية الاجتماعية
، التزامًا وتطبيقًا لبرنامجنا الحكومي، الذي يركّز على معالجة الفقر كأحد أهمّ الأولويات".
وفي بيان
أصدرته رئاسة الوزراء العراقية، أكدت أن الحملة تأتي "التزاماً بما جاء في أولويات البرنامج الحكومي بدعم الفئات الهشة والفقيرة من المجتمع، وللتخفيف من معاناتهم وتوفير سبل العيش الكريم لهم".
وأوضحت أن تلك الحملة يشارك فيها "2000 باحث من هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل، وتستهدف 1746086 أسرة تقدمت للشمول بمبلغ الإعانة الاجتماعية عبر النافذة الإلكترونية".
ولفت البيان إلى أن الحملة تتوازى مع "استكمال إدخال بيانات أكثر من مليون و500 ألف أسرة مشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية في نظام زيادة مفردات الحصة التموينية التي أقرّها مجلس الوزراء والاستلام سيكون بدءاً من هذا الشهر".
يشار إلى أن عدد الفقراء في العراق
البلد العربي الغني بالنفط وصل إلى 11 مليونا يشكلون نحو 25% من إجمالي السكان البالغ عددهم 42 مليونا، وفق إحصاءات رسمية، فيما يحصل نحو 3 ملايين عراقي على منح مالية شهرية من الحكومة من أصل 9 ملايين يستحقون المساعدة ولا تستطيع الحكومة تقديمها لهم جميعا بسبب ضعف المخصصات.