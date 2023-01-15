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https://sputnikarabic.ae/20230115/الفلبين-تعلن-مقتل-ما-يقرب-من-30-شخصا-بسبب-الفيضانات-1072290243.html
الفلبين تعلن مقتل ما يقرب من 30 شخصا بسبب الفيضانات
الفلبين تعلن مقتل ما يقرب من 30 شخصا بسبب الفيضانات
أعلن المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، في الفلبين، أن قرابة الـ30 شخصا قتلوا بسبب الفيضانات. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T06:25+0000
2023-01-15T06:25+0000
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موسكو ، 15 يناير (سبوتنيك) – ووفق بيان للمجلس أكد أن عدد قتلى الفيضانات في الفلبين بلغ 27، بينما بلغ عدد الجرحى ما يقرب من اثني عشر جريحا.ويوم السبت الماضي، كان بيان المجلس قد أكد أن 20 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم وسط الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة، فيما وردت أنباء عن إصابة ثمانية أشخاص آخرين وفقد شخص واحد.ولفت البيان إلى أن السلطات قامت بإنشاء إجمالي 217 مركزًا للإجلاء، تضم حاليًا نحو 112600 شخص.طالع أيضا: 51 قتيلا في الفلبين جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية
https://sputnikarabic.ae/20230113/مقتل-ما-لا-يقل-عن-17-شخصا-وإصابة-7-آخرين-جراء-الفيضانات-في-الفلبين-1072216663.html
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الفلبين, العالم
الفلبين, العالم

الفلبين تعلن مقتل ما يقرب من 30 شخصا بسبب الفيضانات

06:25 GMT 15.01.2023
© AP Photo / Naveed Aliفيضانات هائلة في باكستان، 27 أغسطس 2022
فيضانات هائلة في باكستان، 27 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
© AP Photo / Naveed Ali
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أعلن المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، في الفلبين، أن قرابة الـ30 شخصا قتلوا بسبب الفيضانات.
موسكو ، 15 يناير (سبوتنيك) – ووفق بيان للمجلس أكد أن عدد قتلى الفيضانات في الفلبين بلغ 27، بينما بلغ عدد الجرحى ما يقرب من اثني عشر جريحا.
صياد يلقي شبكته على خلفية سفينة إم/ في بالاوان بيرل نصف المغمورة بعد اصطدامها في خليج مانيلا في الفلبين، 8 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
مقتل ما لا يقل عن 17 شخصا وإصابة 7 آخرين جراء الفيضانات في الفلبين
13 يناير, 07:00 GMT
ويوم السبت الماضي، كان بيان المجلس قد أكد أن 20 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم وسط الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة، فيما وردت أنباء عن إصابة ثمانية أشخاص آخرين وفقد شخص واحد.

وحسب البيان، فقد تضرر ما مجموعه 1281 منزلا، 369 منزلا منها دمرت بشكل كامل، فيما تعرضت أكثر من 50 مدينة لانقطاع التيار الكهربائي، وتضرر أكثر من 200 طريق وأكثر من 50 جسرا بسبب الفيضانات.

ولفت البيان إلى أن السلطات قامت بإنشاء إجمالي 217 مركزًا للإجلاء، تضم حاليًا نحو 112600 شخص.
طالع أيضا: 51 قتيلا في الفلبين جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية
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