https://sputnikarabic.ae/20230115/القوات-الروسية-تستخدم-أحدث-الدبابات-في-العملية-العسكرية-الخاصة-فيديو-1072296665.html

القوات الروسية تستخدم أحدث الدبابات في العملية العسكرية الخاصة... فيديو

القوات الروسية تستخدم أحدث الدبابات في العملية العسكرية الخاصة... فيديو

استخدمت القوات الروسية أحدث دبابة "تي-90إم" (بروريف) خلال العملية الخاصة على محور خيرسون، وضربت المركبات القتالية أهدافًا في الإحداثيات المحددة، وفقًا لمراسل... 15.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-15T10:26+0000

2023-01-15T10:26+0000

2023-01-15T10:26+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وقال قائد الدبابة، أليكسي، إنه بعد إكمال المهمة القتالية "تم إعداد الأهداف مسبقًا، وتم إعطاء الإحداثيات، ثم تم تحديد هذه الإحداثيات بوضوح بأمر من القيادة العليا، وبعدها تمت إصابة الأهداف".وفقًا لقائد الدبابة رسلان، بعد بضعة أشهر من استخدام طتي-90إم"، أثبتت نفسها كمركبة موثوقة ومريحة.وقال القائد: "لقد تم تحسينها - الطاقم محمي بشكل موثوق، وقائد الدبابة، أي أنني أجلس بالداخل، لست مضطرًا للخروج إلى الشارع، وإعادة تحميل (المدفع الرشاش الثقيل "كورد") وإطلاق النار - أفعل كل هذا من الداخل. أجهزة مراقبة محسنة، لدي بانوراما، يمكنني النظر بزاوية 360 درجة ولست مضطرًا لتحريك رأسي، يمكنني رؤية كل شيء على الكمبيوتر".كما أشار إلى القدرة على تلقي المعلومات من الدبابات المجاورة دون الاتصال.وأضاف: "أنا أكتب لهم الإحداثيات فقط، ونقود دبابتنا إلى هناك ونعمل معًا. تم تفجير "تي-90"بواسطة لغم مضاد للدبابات، ولم تتضرر الجنازير، فقط تضررت العجلات وغادرت الدبابة منطقة القتال، بقي الطاقم بأكمله سليم".تعتبر الدبابة "تي-90" (بروريف) من أفضل الدبابات التي تم استخدامها خلال العملية الخاصة، وتتفوق بشكل كبير على معدات القوات المسلحة الأوكرانية.وقال بدوره سائق الدبابة دينيس: "إنها تقاوم الضربات بفضل الدرع المركب وبفضل القدرة على المناورة، يمكنها الابتعاد. ويوجد شبكة تصطدم بها القذيفة وتنفجر قبل أن تلمس الدرع الرئيسي. هذه الدبابة أقوى بكثير وأقوى (من نظائرها الغربية)، إنها أفضل دبابة رأيتها حتى الآن في المعارك".

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري