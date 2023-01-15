https://sputnikarabic.ae/20230115/انطلاق-اجتماع-اللجنة-العسكرية-المشتركة-في-سرت-بحضور-باتيلي-1072298928.html
انطلاق اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة في سرت بحضور باتيلي
انطلاق اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة في سرت بحضور باتيلي
انطلقت منذ قليل في مدينة سرت الليبية اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T11:33+0000
2023-01-15T11:33+0000
2023-01-15T11:33+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/0f/1072298053_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_90e6bd968dbc7b314655afa8961ebfb0.jpg
ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، فإن اللجنة العسكرية المشتركة بدأت اجتماعها بحضور المبعوث الأممي لدى ليبيا السيد عبد الله باتيلي.ويأتي اجتماع اللجنة من أجل التباحث حول مدى تنفيذ ما تم الاتفاق حوله، في إجراءاتها الأخيرة، وذلك بعد 5 أشهر من الانقطاع منذ اجتماعاتها في القاهرة.وقد سبق للجنة في اجتماعاتها السابقة الاتفاق على تشكيل لجنة فرعية لرسم خرائط الجماعات المسلحة على الأراضي الليبية وترحيل المرتزقة، مع تسريع إدماج المسلحين.طالع أيضا: باتيلي يدعو إلى الإسراع لإنجاز الأساس الدستوري للانتخابات في ليبيا
https://sputnikarabic.ae/20211009/الجامعة-العربية-تعلق-على-نتائج-اجتماع-اللجنة-العسكرية-الليبية-المشتركة-1050383663.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/0f/1072298053_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_cb22383e7fe714db568dbee3e95d6fd1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
انطلاق اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة في سرت بحضور باتيلي
تابعنا عبر
انطلقت منذ قليل في مدينة سرت الليبية اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة.
ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، فإن اللجنة العسكرية المشتركة
بدأت اجتماعها بحضور المبعوث الأممي لدى ليبيا السيد عبد الله باتيلي.
ويأتي اجتماع اللجنة
من أجل التباحث حول مدى تنفيذ ما تم الاتفاق حوله، في إجراءاتها الأخيرة، وذلك بعد 5 أشهر من الانقطاع منذ اجتماعاتها في القاهرة.
وتستمر اجتماعات اللجنة وفقا للمعلن لمدة يومين، وذلك في محاولة من "5+5" لتثبيت وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، من العام 2020.
وقد سبق للجنة في اجتماعاتها السابقة الاتفاق على تشكيل لجنة فرعية لرسم خرائط الجماعات المسلحة على الأراضي الليبية وترحيل المرتزقة، مع تسريع إدماج المسلحين.