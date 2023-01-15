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انطلاق اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة في سرت بحضور باتيلي
انطلاق اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة في سرت بحضور باتيلي
انطلقت منذ قليل في مدينة سرت الليبية اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T11:33+0000
2023-01-15T11:33+0000
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ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، فإن اللجنة العسكرية المشتركة بدأت اجتماعها بحضور المبعوث الأممي لدى ليبيا السيد عبد الله باتيلي.ويأتي اجتماع اللجنة من أجل التباحث حول مدى تنفيذ ما تم الاتفاق حوله، في إجراءاتها الأخيرة، وذلك بعد 5 أشهر من الانقطاع منذ اجتماعاتها في القاهرة.وقد سبق للجنة في اجتماعاتها السابقة الاتفاق على تشكيل لجنة فرعية لرسم خرائط الجماعات المسلحة على الأراضي الليبية وترحيل المرتزقة، مع تسريع إدماج المسلحين.طالع أيضا: باتيلي يدعو إلى الإسراع لإنجاز الأساس الدستوري للانتخابات في ليبيا
https://sputnikarabic.ae/20211009/الجامعة-العربية-تعلق-على-نتائج-اجتماع-اللجنة-العسكرية-الليبية-المشتركة-1050383663.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي

انطلاق اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة في سرت بحضور باتيلي

11:33 GMT 15.01.2023
© Sputnik . Mohamed Hamidaانطلاق اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة في سرت بحضور المبعوث الاممي لدى ليبيا السيد عبد الله باتيلي
انطلاق اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة في سرت بحضور المبعوث الاممي لدى ليبيا السيد عبد الله باتيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
© Sputnik . Mohamed Hamida
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انطلقت منذ قليل في مدينة سرت الليبية اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة.
ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، فإن اللجنة العسكرية المشتركة بدأت اجتماعها بحضور المبعوث الأممي لدى ليبيا السيد عبد الله باتيلي.
جامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2021
الجامعة العربية تعلق على نتائج اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة
9 أكتوبر 2021, 11:00 GMT
ويأتي اجتماع اللجنة من أجل التباحث حول مدى تنفيذ ما تم الاتفاق حوله، في إجراءاتها الأخيرة، وذلك بعد 5 أشهر من الانقطاع منذ اجتماعاتها في القاهرة.

وتستمر اجتماعات اللجنة وفقا للمعلن لمدة يومين، وذلك في محاولة من "5+5" لتثبيت وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، من العام 2020.

وقد سبق للجنة في اجتماعاتها السابقة الاتفاق على تشكيل لجنة فرعية لرسم خرائط الجماعات المسلحة على الأراضي الليبية وترحيل المرتزقة، مع تسريع إدماج المسلحين.
طالع أيضا: باتيلي يدعو إلى الإسراع لإنجاز الأساس الدستوري للانتخابات في ليبيا
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