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https://sputnikarabic.ae/20230115/بايدن-يعتبر-ما-حدث-في-ولاية-كاليفورنيا-كارثة-كبرى-ويأمر-بمساعدة-المتضررين-1072294411.html
بايدن يعتبر ما حدث في ولاية كاليفورنيا "كارثة كبرى" ويأمر بمساعدة المتضررين
بايدن يعتبر ما حدث في ولاية كاليفورنيا "كارثة كبرى" ويأمر بمساعدة المتضررين
أعلنت إدارة بايدن عن وقوع كارثة كبرى في ولاية كاليفورنيا وأمرت بالمساعدات الفيدرالية لتكملة جهود التعافي. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T09:21+0000
2023-01-15T09:21+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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ووفقا لموقع "إيه بي سي 7 نيوز"، فإن بايدن أمر بمساعدات على مستوى الولاية في المناطق المتضررة من العواصف الشتوية الشديدة والفيضانات، والانهيارات الأرضية التي بدأت في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي في كاليفورنيا.وحسب الأمر الذي أصدره بايدن، فإن التمويل الفيدرالي يصبح متاحًا للأفراد المتضررين في مقاطعات ميرسيد وساكرامينتو وسانتا كروز ويتضمن المساعدة في الإسكان المؤقت والتعافي والإصلاحات وخسارة الممتلكات التي حدثت نتيجة لسلسلة العواصف الشتوية الأخيرة في الولاية.وقال الحاكم جافين نيوسوم في بيان صدر بعد وقت قصير من إعلان الطوارئ "كاليفورنيا ممتنة لموافقة الرئيس بايدن السريعة على هذا الدعم الحاسم للمجتمعات التي تعاني من هذه العواصف المستمرة".وأكد أنه وإدراته سيواصلون "العمل بشكل وثيق مع الشركاء المحليين والولائيين والفدراليين للمساعدة في الحفاظ على سلامة سكان كاليفورنيا والتأكد من أن مجتمعاتنا لديها الموارد والمساعدات التي تحتاجها لإعادة البناء والتعافي".التمويل الفيدرالي متاح أيضًا للولاية والحكومات المحلية المؤهلة وبعض المنظمات غير الربحية الخاصة على أساس تقاسم التكاليف لأعمال الطوارئ في نفس المقاطعات.ويقوم فريق مكلف من الإدراة الأمريكية حاليًا بإجراء تقييمات للأضرار في المناطق المتأثرة الأخرى بالولاية، مما قد يؤدي إلى تخصيص مناطق إضافية للمساعدة بعد الانتهاء من التقييمات بالكامل.يشار إلى أنه وفي وقت سابق من الشهر ، تم إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء كاليفورنيا وتقدمت الولاية بطلب للحصول على مساعدة فيدرالية.طالع أيضا: نحو نصف مليون من سكان كاليفورنيا يعانون من انقطاع الكهرباء بسبب عاصفة مدمرة... فيديو
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن يعتبر ما حدث في ولاية كاليفورنيا "كارثة كبرى" ويأمر بمساعدة المتضررين

09:21 GMT 15.01.2023
© AP Photo / Noah Bergerأثار الفيضانات في مقاطعة بلوماس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 24 أكتوبر 2021
أثار الفيضانات في مقاطعة بلوماس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 24 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
© AP Photo / Noah Berger
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أعلنت إدارة بايدن عن وقوع كارثة كبرى في ولاية كاليفورنيا وأمرت بالمساعدات الفيدرالية لتكملة جهود التعافي.
ووفقا لموقع "إيه بي سي 7 نيوز"، فإن بايدن أمر بمساعدات على مستوى الولاية في المناطق المتضررة من العواصف الشتوية الشديدة والفيضانات، والانهيارات الأرضية التي بدأت في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي في كاليفورنيا.
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وحسب الأمر الذي أصدره بايدن، فإن التمويل الفيدرالي يصبح متاحًا للأفراد المتضررين في مقاطعات ميرسيد وساكرامينتو وسانتا كروز ويتضمن المساعدة في الإسكان المؤقت والتعافي والإصلاحات وخسارة الممتلكات التي حدثت نتيجة لسلسلة العواصف الشتوية الأخيرة في الولاية.

ويقول إن حكومة الولاية حشدت الموارد للاستجابة للفيضانات وانقطاع التيار الكهربائي والكوارث الكبرى.

وقال الحاكم جافين نيوسوم في بيان صدر بعد وقت قصير من إعلان الطوارئ "كاليفورنيا ممتنة لموافقة الرئيس بايدن السريعة على هذا الدعم الحاسم للمجتمعات التي تعاني من هذه العواصف المستمرة".
وأكد أنه وإدراته سيواصلون "العمل بشكل وثيق مع الشركاء المحليين والولائيين والفدراليين للمساعدة في الحفاظ على سلامة سكان كاليفورنيا والتأكد من أن مجتمعاتنا لديها الموارد والمساعدات التي تحتاجها لإعادة البناء والتعافي".
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التمويل الفيدرالي متاح أيضًا للولاية والحكومات المحلية المؤهلة وبعض المنظمات غير الربحية الخاصة على أساس تقاسم التكاليف لأعمال الطوارئ في نفس المقاطعات.

وقالت الإدارة أيضًا إن التمويل الفيدرالي سيكون متاحًا "على أساس تقاسم التكاليف لتدابير التخفيف من المخاطر على مستوى الولاية".

ويقوم فريق مكلف من الإدراة الأمريكية حاليًا بإجراء تقييمات للأضرار في المناطق المتأثرة الأخرى بالولاية، مما قد يؤدي إلى تخصيص مناطق إضافية للمساعدة بعد الانتهاء من التقييمات بالكامل.
يشار إلى أنه وفي وقت سابق من الشهر ، تم إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء كاليفورنيا وتقدمت الولاية بطلب للحصول على مساعدة فيدرالية.
طالع أيضا: نحو نصف مليون من سكان كاليفورنيا يعانون من انقطاع الكهرباء بسبب عاصفة مدمرة... فيديو
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