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https://sputnikarabic.ae/20230115/برشلونة-يتوج-بكأس-السوبر-الإسباني-بعد-فوزه-على-ريال-مدريد-3-1-1072322324.html
برشلونة يتوج بكأس السوبر الإسباني بعد فوزه على ريال مدريد 3-1
برشلونة يتوج بكأس السوبر الإسباني بعد فوزه على ريال مدريد 3-1
فاز فريق برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد لمنافسه ريال مدريد، اليوم الأحد، ليفوز بكأس السوبر الإسباني. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
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وأقيمت المباراة على ملعب الملك فهد في السعودية، حيث حقق برشلونة لقبه الـ14 في السوبر الإسباني، بينما توقف رصيد ريال مدريد عند ألقابه الـ12.وسجل أهداف برشلونة، جافي وليفاندوفسكي وبيدري، بينما سجل لريال مدريد هدفه الوحيد كريم بنزيمة. وتمكن جافي لاعب برشلونة من تسجيل الهدف الأول وصناعة الثاني والثالث، وتعتبر البطولة هي الأولى التي يحققها تشافي هيرنانديز كمدير فني للبارسا.
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برشلونة يتوج بكأس السوبر الإسباني بعد فوزه على ريال مدريد 3-1

21:07 GMT 15.01.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEبرشلونة يتوج بكأس السوبر الإسباني بعد فوزه على ريال مدريد بثلاثية نظيفة اليوم الأحد 15 يناير/ كانون الثاني 2023
برشلونة يتوج بكأس السوبر الإسباني بعد فوزه على ريال مدريد بثلاثية نظيفة اليوم الأحد 15 يناير/ كانون الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
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فاز فريق برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد لمنافسه ريال مدريد، اليوم الأحد، ليفوز بكأس السوبر الإسباني.
وأقيمت المباراة على ملعب الملك فهد في السعودية، حيث حقق برشلونة لقبه الـ14 في السوبر الإسباني، بينما توقف رصيد ريال مدريد عند ألقابه الـ12.
وسجل أهداف برشلونة، جافي وليفاندوفسكي وبيدري، بينما سجل لريال مدريد هدفه الوحيد كريم بنزيمة.
وتمكن جافي لاعب برشلونة من تسجيل الهدف الأول وصناعة الثاني والثالث، وتعتبر البطولة هي الأولى التي يحققها تشافي هيرنانديز كمدير فني للبارسا.
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