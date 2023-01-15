https://sputnikarabic.ae/20230115/برلماني-إيراني-سنتسلم-مقاتلات-سوخوي-35-من-روسيا-في-مارس--1072291596.html
برلماني إيراني: سنتسلم مقاتلات "سوخوي-35" من روسيا في مارس
برلماني إيراني: سنتسلم مقاتلات "سوخوي-35" من روسيا في مارس
أعلن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، شهريار حيدري، أن روسيا ستسلم مقاتلات "سوخوي 35" التي اشترتها طهران من موسكو، في آذار/مارس... 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T07:36+0000
2023-01-15T07:36+0000
2023-01-15T07:36+0000
أخبار إيران
أخبار روسيا اليوم
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طهران - سبوتنيك. وأضاف حيدري في تصريح لوكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الأحد: "وصول مقاتلات سوخوي 35 التي اشترتها إيران من روسيا، سيكون في مارس المقبل".وتابع: "طلبنا من روسيا أسلحة مثل أنظمة الدفاع الجوي، والصواريخ، والمروحيات، والطائرات الحربية، والمنظومات الصاروخية والمدفعية، والدبابات، ومعظم هذه الأسلحة ستدخل البلاد قريبًا".وأردف قائلا: "سوخوي- 35 هي واحدة من أفضل المقاتلات من الجيل الرابع في العالم ومجهزة برادار متقدم من نوع N-035 ولديها القدرة على اكتشاف 30 هدفًا مرة واحدة والاشتباك مع 8 أهداف في نفس الوقت".ومقاتلة "سوخوي-35" الروسية يبلغ طولها نحو 22 مترا وارتفاعها نحو 6 أمتار، أما سرعتها فتصل إلى 2800 كيلومتر في الساعة، وتملك قدرة فائقة على المناورة تؤمن لها التفوق النوعي خلال القتال الجوي مع المقاتلات المعادية.هذا وتحتاج إيران إلى هذه المقاتلات المتطورة لتحديث ترسانتها الجوية.ويذكر أنه في 2015، سلمت موسكو منظومة الصواريخ "إس 300 " لإيران.
https://sputnikarabic.ae/20220905/قائد-القوات-الجوية-إيران-تعتزم-شراء-مقاتلات-سوخوي-35-من-روسيا-1067302864.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, أخبار روسيا اليوم
أخبار إيران, أخبار روسيا اليوم
برلماني إيراني: سنتسلم مقاتلات "سوخوي-35" من روسيا في مارس
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أعلن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، شهريار حيدري، أن روسيا ستسلم مقاتلات "سوخوي 35" التي اشترتها طهران من موسكو، في آذار/مارس المقبل.
طهران - سبوتنيك. وأضاف حيدري في تصريح لوكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الأحد: "وصول مقاتلات سوخوي 35
التي اشترتها إيران من روسيا، سيكون في مارس المقبل".
وتابع: "طلبنا من روسيا أسلحة مثل أنظمة الدفاع الجوي، والصواريخ، والمروحيات، والطائرات الحربية، والمنظومات الصاروخية والمدفعية، والدبابات، ومعظم هذه الأسلحة ستدخل البلاد قريبًا".
وأردف قائلا: "سوخوي- 35 هي واحدة من أفضل المقاتلات من الجيل الرابع في العالم ومجهزة برادار متقدم من نوع N-035 ولديها القدرة على اكتشاف 30 هدفًا مرة واحدة والاشتباك مع 8 أهداف في نفس الوقت".
ومقاتلة "سوخوي-35" الروسية يبلغ طولها نحو 22 مترا وارتفاعها نحو 6 أمتار، أما سرعتها فتصل إلى 2800 كيلومتر في الساعة، وتملك قدرة فائقة على المناورة تؤمن لها التفوق النوعي خلال القتال الجوي
مع المقاتلات المعادية.
هذا وتحتاج إيران إلى هذه المقاتلات المتطورة لتحديث ترسانتها الجوية.
ويذكر أنه في 2015، سلمت موسكو منظومة الصواريخ "إس 300 " لإيران.