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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230115/بريطانيا-تعلن-إرسالها-سرب-دبابات-تشالنجر-2-إلى-أوكرانيا-خلال-الأسابيع-المقبلة-1072288170.html
بريطانيا تعلن إرسالها سرب دبابات "تشالنجر 2" إلى أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة
بريطانيا تعلن إرسالها سرب دبابات "تشالنجر 2" إلى أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة
أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن بريطانيا سترسل 14 دبابة من طراز " تشالنجر 2" لأوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T02:52+0000
2023-01-15T02:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال مكتب سوناك في بيان، إن "سرب من 14 دبابة سيرسل إلى أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة".وأشار البيان إلى أن بريطانيا ستبدأ في الأيام المقبلة تدريب القوات الأوكرانية على استخدام الدبابات ومدافع الهاوتزر".يذكر أنه بعد إرسال دفعة من 14 دبابة إلى أوكرانيا، لندن ستزود كييف بحوالي 30 مدفع هاوتزر ذاتية الحركة من طراز " إي إس- 90".
https://sputnikarabic.ae/20221213/بريطانيا-تنظر-في-استخدام-الأصول-الروسية-لمساعدة-أوكرانيا-1071168909.html
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أخبار أوكرانيا, العالم, بريطانيا
أخبار أوكرانيا, العالم, بريطانيا

بريطانيا تعلن إرسالها سرب دبابات "تشالنجر 2" إلى أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة

02:52 GMT 15.01.2023
CC BY-SA 2.0 / Defence Images / Challenger 2 Tankدبابة "تشالنجر 2"
دبابة تشالنجر 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
CC BY-SA 2.0 / Defence Images / Challenger 2 Tank
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أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن بريطانيا سترسل 14 دبابة من طراز " تشالنجر 2" لأوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة.
موسكو - سبوتنيك. وقال مكتب سوناك في بيان، إن "سرب من 14 دبابة سيرسل إلى أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة".
وأشار البيان إلى أن بريطانيا ستبدأ في الأيام المقبلة تدريب القوات الأوكرانية على استخدام الدبابات ومدافع الهاوتزر".
علم بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
بريطانيا تنظر في استخدام الأصول الروسية لمساعدة أوكرانيا
13 ديسمبر 2022, 15:58 GMT
يذكر أنه بعد إرسال دفعة من 14 دبابة إلى أوكرانيا، لندن ستزود كييف بحوالي 30 مدفع هاوتزر ذاتية الحركة من طراز " إي إس- 90".
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