https://sputnikarabic.ae/20230115/بريطانيا-تعلن-إرسالها-سرب-دبابات-تشالنجر-2-إلى-أوكرانيا-خلال-الأسابيع-المقبلة-1072288170.html
بريطانيا تعلن إرسالها سرب دبابات "تشالنجر 2" إلى أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة
بريطانيا تعلن إرسالها سرب دبابات "تشالنجر 2" إلى أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة
أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن بريطانيا سترسل 14 دبابة من طراز " تشالنجر 2" لأوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T02:52+0000
2023-01-15T02:52+0000
2023-01-15T02:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
العالم
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103768/87/1037688708_0:11:1001:574_1920x0_80_0_0_7f4d6089201a9a60ec90dd058d470737.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال مكتب سوناك في بيان، إن "سرب من 14 دبابة سيرسل إلى أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة".وأشار البيان إلى أن بريطانيا ستبدأ في الأيام المقبلة تدريب القوات الأوكرانية على استخدام الدبابات ومدافع الهاوتزر".يذكر أنه بعد إرسال دفعة من 14 دبابة إلى أوكرانيا، لندن ستزود كييف بحوالي 30 مدفع هاوتزر ذاتية الحركة من طراز " إي إس- 90".
https://sputnikarabic.ae/20221213/بريطانيا-تنظر-في-استخدام-الأصول-الروسية-لمساعدة-أوكرانيا-1071168909.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103768/87/1037688708_110:0:889:584_1920x0_80_0_0_acb1def0612c2e75d298560b1b2e082a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, العالم, بريطانيا
أخبار أوكرانيا, العالم, بريطانيا
بريطانيا تعلن إرسالها سرب دبابات "تشالنجر 2" إلى أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة
تابعنا عبر
أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن بريطانيا سترسل 14 دبابة من طراز " تشالنجر 2" لأوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة.
موسكو - سبوتنيك. وقال مكتب سوناك في بيان، إن "سرب من 14 دبابة
سيرسل إلى أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة".
وأشار البيان إلى أن بريطانيا ستبدأ في الأيام المقبلة تدريب القوات الأوكرانية على استخدام الدبابات ومدافع الهاوتزر".
13 ديسمبر 2022, 15:58 GMT
يذكر أنه بعد إرسال دفعة من 14 دبابة إلى أوكرانيا، لندن ستزود كييف بحوالي 30 مدفع هاوتزر ذاتية الحركة من طراز " إي إس- 90".