https://sputnikarabic.ae/20230115/بوتين-الوضع-في-الاقتصاد-الروسي-مستقر-وأفضل-بكثير-من-التوقعات-1072298818.html
بوتين: الوضع في الاقتصاد الروسي مستقر وأفضل بكثير من التوقعات
بوتين: الوضع في الاقتصاد الروسي مستقر وأفضل بكثير من التوقعات
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الوضع في الاقتصاد الروسي مستقر، وهو أفضل بكثير من التوقعات. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T11:29+0000
2023-01-15T11:29+0000
2023-01-15T11:30+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0d/1068969204_0:117:3227:1932_1920x0_80_0_0_541da19a22a1a9b3025c80345b087f2f.jpg
وقال في مقابلة على قناة "روسيا 1": "الوضع في الاقتصاد مستقر، علاوة على ذلك، فهو أفضل بكثير مما توقع خصومنا، وحتى توقعنا".وشدد بوتين على أن هذا واضح في جميع مؤشرات الاقتصاد الكلي.وأضاف الرئيس الروسي: "هنا، كما قلت مؤخرًا في اجتماع مع الحكومة، أحد المؤشرات الرئيسية - البطالة - عند أدنى حد تاريخي. التضخم أقل مما كان متوقعًا، والأهم من ذلك، أنه يتجه نحو الانخفاض".وكانت الدول الغربية قد فرضت عقوبات غير مسبوقة على روسيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في 24 فبراير/شباط 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق بأن سياسة ردع روسيا وإضعافها هي استراتيجية غربية طويلة الأمد، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة ضد الاقتصاد العالمي بأكمله، فيما الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس، موضحا في أكثر من مناسبة أن روسيا قادرة على حل جميع المشكلات التي يخلقها الغرب لها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0d/1068969204_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_9681226c0fdbb15eaf92d4a0d0e7d76f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين, اقتصاد
روسيا, فلاديمير بوتين, اقتصاد
بوتين: الوضع في الاقتصاد الروسي مستقر وأفضل بكثير من التوقعات
11:29 GMT 15.01.2023 (تم التحديث: 11:30 GMT 15.01.2023) تابعنا عبر
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الوضع في الاقتصاد الروسي مستقر، وهو أفضل بكثير من التوقعات.
وقال في مقابلة على قناة "روسيا 1": "الوضع في الاقتصاد مستقر، علاوة على ذلك، فهو أفضل بكثير مما توقع خصومنا، وحتى توقعنا".
وشدد بوتين على أن هذا واضح في جميع مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأضاف الرئيس الروسي: "هنا، كما قلت مؤخرًا في اجتماع مع الحكومة، أحد المؤشرات الرئيسية - البطالة - عند أدنى حد تاريخي. التضخم أقل مما كان متوقعًا، والأهم من ذلك، أنه يتجه نحو الانخفاض".
وكانت الدول الغربية قد فرضت عقوبات غير مسبوقة على روسيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في 24 فبراير/شباط 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق بأن سياسة ردع روسيا وإضعافها هي استراتيجية غربية طويلة الأمد، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة ضد الاقتصاد العالمي بأكمله، فيما الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس، موضحا في أكثر من مناسبة أن روسيا قادرة على حل جميع المشكلات التي يخلقها الغرب لها.