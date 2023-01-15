https://sputnikarabic.ae/20230115/بيرو-تعلن-حالة-الطوارئ-في-ليما-بسبب-الاحتجاجات-1072308187.html

بيرو تعلن حالة الطوارئ في ليما بسبب الاحتجاجات

بيرو تعلن حالة الطوارئ في ليما بسبب الاحتجاجات

أعلنت حكومة بيرو، فجر اليوم الأحد، حالة الطوارئ في العاصمة ليما وثلاث مناطق أخرى بسبب الاحتجاجات ضد الرئيسة دينا بولوارتي، والتي أودت بحياة 42 شخصا على الأقل... 15.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-15T14:21+0000

2023-01-15T14:21+0000

2023-01-15T14:21+0000

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/19/1070537316_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5a7a4a231a26cf6d1ec31fa21249284e.jpg

ويسمح الإجراء، الذي يسري مفعوله لمدة 30 يوما، للجيش بالتدخل للحفاظ على النظام وتعليق العديد من الحقوق الدستورية مثل حرية التنقل والتجمع، وفقا لمرسوم نشر في الجريدة الرسمية، بحسب إذاعة "صوت أمريكا".وخرج أنصار الرئيس المخلوع بيدرو كاستيلو في مسيرات حاشدة في شوارع الدولة، الواقعة في أمريكا الجنوبية، منذ ديسمبر/ كانون الأول للمطالبة بانتخابات جديدة وعزل بولوارتي.ورفضت بولوارتي، ليلة الجمعة، التنحي قائلة في خطاب متلفز: "ولائي لبيرو - لن أستقيل". كما أعربت الرئيسة عن أسفها لسقوط قتلى بالتظاهرات في إطار الاشتباكات مع القوات الأمنية، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".تشمل حالة الطوارئ إضافة إلى العاصمة ليما، منطقتي كوسكو وبونو، وكذلك ميناء كالاو المجاور للعاصمة.تم وضع أكثر من 100 حاجز طريق في جميع أنحاء بيرو يوم السبت، وخاصة في الجنوب، الذي كان مركز الاضطرابات، وكذلك حول ليما.أعيد فتح المطار في كوسكو، البوابة إلى موقع ماتشو بيتشو الشهير في جنوب بيرو، يوم السبت بعد إغلاقه بسبب اندلاع الاحتجاجات.اندلعت المظاهرات الجماهيرية المناهضة للحكومة لأول مرة في أوائل ديسمبر، بعد عزل كاستيلو من منصبه لمحاولته حل الكونغرس والحكم بمرسوم، في محاولة لمنع التصويت على عزله.واجهت بيرو عدم استقرار سياسي في السنوات الأخيرة، حيث كانت بولوارتي البالغة من العمر 60 عامًا هي سادس شخص يتولى الرئاسة خلال خمس سنوات.تم وضع كاستيلو، الذي كان يخضع للتحقيق في العديد من قضايا الاحتيال خلال فترة ولايته، في الحبس الاحتياطي لمدة 18 شهرا بتهمة التمرد.في وقت سابق من الأسبوع، أطلق المدعي العام في بيرو تحقيقا أوليا في مزاعم الإبادة الجماعية ضد بولوارتي فيما يتعلق بقتل المتظاهرين في الاضطرابات.

https://sputnikarabic.ae/20230114/رئيسة-بيرو-تعلن-أنها-لن-تستقيل-رغم-احتجاجات-عنيفة-تهز-البلاد-1072272129.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم