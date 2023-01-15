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بيلاروسيا تعلن تأهبها لأي "استفزاز أوكراني"
https://sputnikarabic.ae/20230115/بيلاروسيا-تعلن-تأهبها-لأي-استفزاز-أوكراني-1072315814.html
بيلاروسيا تعلن تأهبها لأي "استفزاز أوكراني"
بيلاروسيا تعلن تأهبها لأي "استفزاز أوكراني"
أعلن مجلس الأمن البيلاروسي، اليوم الأحد، أن الجمهورية جاهزة لأي أعمال استفزازية من جانب أوكرانيا. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T16:51+0000
2023-01-15T16:54+0000
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وصرح المجلس في بيان أن "التدريبات الدفاعية الإقليمية من المخطط إجراؤها في الربع الأول من عام 2023".
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أخبار بيلاروسيا اليوم, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
أخبار بيلاروسيا اليوم, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا

بيلاروسيا تعلن تأهبها لأي "استفزاز أوكراني"

16:51 GMT 15.01.2023 (تم التحديث: 16:54 GMT 15.01.2023)
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات "الأخوة الدائمة 2020"، في إطار التدريبات العسكرية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، في حقل "لوسفيدو" بالقرب من مدينة فيتيبسك، قوات الجيش البيلاروسي، بيلاروسيا 16 أكتوبر 2020
تدريبات الأخوة الدائمة 2020، في إطار التدريبات العسكرية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، في حقل لوسفيدو بالقرب من مدينة فيتيبسك، قوات الجيش البيلاروسي، بيلاروسيا 16 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
© Sputnik . Viktor Tolochko
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يتبع
أعلن مجلس الأمن البيلاروسي، اليوم الأحد، أن الجمهورية جاهزة لأي أعمال استفزازية من جانب أوكرانيا.
وصرح المجلس في بيان أن "التدريبات الدفاعية الإقليمية من المخطط إجراؤها في الربع الأول من عام 2023".
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