https://sputnikarabic.ae/20230115/بيلاروسيا-تعلن-تأهبها-لأي-استفزاز-أوكراني-1072315814.html
بيلاروسيا تعلن تأهبها لأي "استفزاز أوكراني"
بيلاروسيا تعلن تأهبها لأي "استفزاز أوكراني"
أعلن مجلس الأمن البيلاروسي، اليوم الأحد، أن الجمهورية جاهزة لأي أعمال استفزازية من جانب أوكرانيا. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T16:51+0000
2023-01-15T16:51+0000
2023-01-15T16:54+0000
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وصرح المجلس في بيان أن "التدريبات الدفاعية الإقليمية من المخطط إجراؤها في الربع الأول من عام 2023".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار بيلاروسيا اليوم, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
أخبار بيلاروسيا اليوم, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
بيلاروسيا تعلن تأهبها لأي "استفزاز أوكراني"
16:51 GMT 15.01.2023 (تم التحديث: 16:54 GMT 15.01.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلن مجلس الأمن البيلاروسي، اليوم الأحد، أن الجمهورية جاهزة لأي أعمال استفزازية من جانب أوكرانيا.
وصرح المجلس في بيان أن "التدريبات الدفاعية الإقليمية من المخطط إجراؤها في الربع الأول من عام 2023".