https://sputnikarabic.ae/20230115/تسديدة-قوية-ترسل-الحكم-إلى-المستشفى-في-الدوري-الإنجليزي-فيديو-1072312711.html
تسديدة قوية ترسل الحكم إلى المستشفى في الدوري الإنجليزي... فيديو
تسديدة قوية ترسل الحكم إلى المستشفى في الدوري الإنجليزي... فيديو
نقل الحكم الإنجليزي سام بيركس إلى المستشفى بعد أن تلقى تسديدة قوية في الرأس خلال إدارته مباراة في الدوري الانجليزي الدرجة الثالثة. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T15:41+0000
2023-01-15T15:41+0000
2023-01-15T15:42+0000
نادي الفيديو
إصابة
تسديدة
أخبار الدوري الإنجليزي
مستشفى
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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر بوركيس وهو يتلقى تسديدة في رأسه في الدقيقة 11 من المباراة التي جمعت أمس السبت، بين ناديي سويندون تاون وغريمسبي تاون.وتلقى الحكم العلاج على أرض الملعب قبل أن يتم نقله في الدقيقة 17 إلى المستشفى، قبل استئناف المباراة.ووفقًا لصحيفة "ذا أتلتيك"، فقد ترك سام بيركيس في حالة ذهول ودوار في الغرفة الطبية بعد الحادث، لكنه كان جالسا ويتحدث.
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101824/71/1018247113_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_dab70e7bf54400531b14d2c1569ed787.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, إصابة, تسديدة, أخبار الدوري الإنجليزي, مستشفى
نادي الفيديو, إصابة, تسديدة, أخبار الدوري الإنجليزي, مستشفى
تسديدة قوية ترسل الحكم إلى المستشفى في الدوري الإنجليزي... فيديو
15:41 GMT 15.01.2023 (تم التحديث: 15:42 GMT 15.01.2023) تابعنا عبر
نقل الحكم الإنجليزي سام بيركس إلى المستشفى بعد أن تلقى تسديدة قوية في الرأس خلال إدارته مباراة في الدوري الانجليزي الدرجة الثالثة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر بوركيس وهو يتلقى تسديدة في رأسه في الدقيقة 11 من المباراة التي جمعت أمس السبت، بين ناديي سويندون تاون وغريمسبي تاون.
وتلقى الحكم العلاج على أرض الملعب قبل أن يتم نقله في الدقيقة 17 إلى المستشفى، قبل استئناف المباراة.
ووفقًا لصحيفة "ذا أتلتيك"، فقد ترك سام بيركيس في حالة ذهول ودوار في الغرفة الطبية بعد الحادث، لكنه كان جالسا ويتحدث.