تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:43 GMT 15.01.2023
05:42 GMT 15.01.2023
05:42 GMT 15.01.2023
05:42 GMT 15.01.2023
أعلنت وزارة الداخلية في البلاد أن دورية لشرطة الحدود عثرت على شظايا صواريخ.
05:41 GMT 15.01.2023
أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن بريطانيا سترسل 14 دبابة من طراز " تشالنجر 2" لأوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة.
05:41 GMT 15.01.2023
قال مركز التنسيق المشترك بين الإدارات للاستجابة الإنسانية بوزارة الدفاع الروسية، إن جهاز الأمن الأوكراني يستعد في الأيام المقبلة لاستفزاز لتشويه سمعة روسيا وتوجيه اتهامات لموسكو بإحداث نقص في الغذاء ومجاعة في أوكرانيا.