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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230115/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1072289326.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T05:43+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
العالم
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أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
مدينة ديبالتسيفا الأوكرانية - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:43 GMT 15.01.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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الجديد أولاًالقديم أولاً
05:43 GMT 15.01.2023
تدريب الأفراد العسكريين من بين المعبئين في معسكرات تدريب عسكرية في منطقة فولغوغراد الروسية قبل إرسالهم إلى العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صحيفة: الضربة الغامضة على أوكرانيا كشفت "عمى" أنظمة الدفاع الجوي لحلف شمال الأطلسي
05:22 GMT
05:42 GMT 15.01.2023
جندي روسي على أراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر يبلغ عن شدة الضربات على مواقع القوات الأوكرانية في اتجاه زابوروجيه
05:37 GMT
05:42 GMT 15.01.2023
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف غورلوفكا بقذائف حلف الناتو مجددا
05:03 GMT
05:42 GMT 15.01.2023
سقوط شظايا صواريخ في شمال مولدوفا
أعلنت وزارة الداخلية في البلاد أن دورية لشرطة الحدود عثرت على شظايا صواريخ.
05:41 GMT 15.01.2023
بريطانيا تعلن إرسالها سرب دبابات "تشالنجر 2" إلى أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة
أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن بريطانيا سترسل 14 دبابة من طراز " تشالنجر 2" لأوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة.
05:41 GMT 15.01.2023
الدفاع الروسية: أوكرانيا تجهز استفزازا جديدا لتشويه سمعة روسيا وزيادة شحنات الأسلحة الغربية
قال مركز التنسيق المشترك بين الإدارات للاستجابة الإنسانية بوزارة الدفاع الروسية، إن جهاز الأمن الأوكراني يستعد في الأيام المقبلة لاستفزاز لتشويه سمعة روسيا وتوجيه اتهامات لموسكو بإحداث نقص في الغذاء ومجاعة في أوكرانيا.
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Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11 يناير, 20:46 GMT
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