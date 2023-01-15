https://sputnikarabic.ae/20230115/تونس-تجدد-المواجهات-بين-الشرطة-والأهالي-في-ولاية-القصرين-1072317633.html
تونس... تجدد المواجهات بين الشرطة والأهالي في ولاية القصرين
تونس... تجدد المواجهات بين الشرطة والأهالي في ولاية القصرين
شهد حي الزهور في ولاية القصرين التونسية، اليوم الأحد، تجدد المواجهات بين الشرطة وعدد من الأهالي لليوم الثالث للتوالي. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T17:55+0000
2023-01-15T17:55+0000
2023-01-15T18:01+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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ونقلت قناة "نسمة" أن حي الزهور يشهد عمليات كر وفر، حيث أغلق عدد من الأشخاص الطريق الرئيسية ورشقوا قوات الأمن بالحجارة، فيما فرقتهم وحدات الشرطة بالغاز المسيل للدموع.يشار إلى أن الاشتباكات في حي الزهور بولاية القصرين مستمرة منذ يوم الجمعة الماضي، عمد خلالها عدد من الأهالي إلى إضرام النار في العجلات المطاطية ورشق الوحدات الأمنية بالحجارة.وفي وقت سابق، اتهمت السلطات التونسية، أطرافا بالسعي للتحريض على ممارسة أعمال شغب في أحياء شعبية، جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الداخلية التونسية، أمس السبت، بحسب موقع "موازييك إف إم".وذكرت الوزارة أن لدى المصالح الأمنية معلومات تفيد بسعي بعض الأطراف لتحريض مجموعة من المراهقين والقصّر وأصحاب السوابق العدلية للقيام بأعمال شغب في أحياء شعبية.وأوضحت وزارة الداخلية أن المصالح الأمنية تبذل جهودا حثيثة للقبض عليهم وإحالتهم إلى العدالة، ولفتت إلى أن النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في قرمبالية بمحافظة نابل أعطت إذنا بإلقاء القبض على 3 أشخاص بتهمة تكوين "وفاق إجرامي".
https://sputnikarabic.ae/20230115/هيئة-السجون-التونسية-تنفي-وجود-عصيان-بين-النزلاء-1072295888.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار تونس اليوم
العالم العربي, أخبار تونس اليوم
تونس... تجدد المواجهات بين الشرطة والأهالي في ولاية القصرين
17:55 GMT 15.01.2023 (تم التحديث: 18:01 GMT 15.01.2023) تابعنا عبر
شهد حي الزهور في ولاية القصرين التونسية، اليوم الأحد، تجدد المواجهات بين الشرطة وعدد من الأهالي لليوم الثالث للتوالي.
ونقلت قناة
"نسمة" أن حي الزهور يشهد عمليات كر وفر، حيث أغلق عدد من الأشخاص الطريق الرئيسية ورشقوا قوات الأمن بالحجارة، فيما فرقتهم وحدات الشرطة بالغاز المسيل للدموع.
يشار إلى أن الاشتباكات في حي الزهور بولاية القصرين مستمرة منذ يوم الجمعة الماضي، عمد خلالها عدد من الأهالي إلى إضرام النار في العجلات المطاطية ورشق الوحدات الأمنية بالحجارة.
وفي وقت سابق، اتهمت السلطات التونسية، أطرافا بالسعي للتحريض على ممارسة أعمال شغب
في أحياء شعبية، جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الداخلية التونسية، أمس السبت، بحسب موقع "موازييك إف إم".
وذكرت الوزارة أن لدى المصالح الأمنية معلومات تفيد بسعي بعض الأطراف لتحريض مجموعة من المراهقين والقصّر وأصحاب السوابق العدلية للقيام بأعمال شغب في أحياء شعبية.
وأوضحت وزارة الداخلية أن المصالح الأمنية تبذل جهودا حثيثة للقبض عليهم وإحالتهم إلى العدالة، ولفتت إلى أن النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في قرمبالية بمحافظة نابل أعطت إذنا بإلقاء القبض على 3 أشخاص بتهمة تكوين "وفاق إجرامي".