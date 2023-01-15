عربي
https://sputnikarabic.ae/20230115/تونس-تجدد-المواجهات-بين-الشرطة-والأهالي-في-ولاية-القصرين-1072317633.html
تونس... تجدد المواجهات بين الشرطة والأهالي في ولاية القصرين
تونس... تجدد المواجهات بين الشرطة والأهالي في ولاية القصرين
شهد حي الزهور في ولاية القصرين التونسية، اليوم الأحد، تجدد المواجهات بين الشرطة وعدد من الأهالي لليوم الثالث للتوالي. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T17:55+0000
2023-01-15T18:01+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102127/97/1021279700_0:11:5184:2927_1920x0_80_0_0_7ac414770b004d434ba7cfd02dfda96e.jpg
ونقلت قناة "نسمة" أن حي الزهور يشهد عمليات كر وفر، حيث أغلق عدد من الأشخاص الطريق الرئيسية ورشقوا قوات الأمن بالحجارة، فيما فرقتهم وحدات الشرطة بالغاز المسيل للدموع.يشار إلى أن الاشتباكات في حي الزهور بولاية القصرين مستمرة منذ يوم الجمعة الماضي، عمد خلالها عدد من الأهالي إلى إضرام النار في العجلات المطاطية ورشق الوحدات الأمنية بالحجارة.وفي وقت سابق، اتهمت السلطات التونسية، أطرافا بالسعي للتحريض على ممارسة أعمال شغب في أحياء شعبية، جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الداخلية التونسية، أمس السبت، بحسب موقع "موازييك إف إم".وذكرت الوزارة أن لدى المصالح الأمنية معلومات تفيد بسعي بعض الأطراف لتحريض مجموعة من المراهقين والقصّر وأصحاب السوابق العدلية للقيام بأعمال شغب في أحياء شعبية.وأوضحت وزارة الداخلية أن المصالح الأمنية تبذل جهودا حثيثة للقبض عليهم وإحالتهم إلى العدالة، ولفتت إلى أن النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في قرمبالية بمحافظة نابل أعطت إذنا بإلقاء القبض على 3 أشخاص بتهمة تكوين "وفاق إجرامي".
https://sputnikarabic.ae/20230115/هيئة-السجون-التونسية-تنفي-وجود-عصيان-بين-النزلاء-1072295888.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102127/97/1021279700_283:0:4891:3456_1920x0_80_0_0_a924099822765b5870f0f15de2e5868a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار تونس اليوم
العالم العربي, أخبار تونس اليوم

تونس... تجدد المواجهات بين الشرطة والأهالي في ولاية القصرين

17:55 GMT 15.01.2023 (تم التحديث: 18:01 GMT 15.01.2023)
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD الشرطة التونسية
الشرطة التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
تابعنا عبرTelegram
شهد حي الزهور في ولاية القصرين التونسية، اليوم الأحد، تجدد المواجهات بين الشرطة وعدد من الأهالي لليوم الثالث للتوالي.
ونقلت قناة "نسمة" أن حي الزهور يشهد عمليات كر وفر، حيث أغلق عدد من الأشخاص الطريق الرئيسية ورشقوا قوات الأمن بالحجارة، فيما فرقتهم وحدات الشرطة بالغاز المسيل للدموع.
يشار إلى أن الاشتباكات في حي الزهور بولاية القصرين مستمرة منذ يوم الجمعة الماضي، عمد خلالها عدد من الأهالي إلى إضرام النار في العجلات المطاطية ورشق الوحدات الأمنية بالحجارة.
اعتقال - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
هيئة السجون التونسية تنفي وجود عصيان بين النزلاء
10:06 GMT
وفي وقت سابق، اتهمت السلطات التونسية، أطرافا بالسعي للتحريض على ممارسة أعمال شغب في أحياء شعبية، جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الداخلية التونسية، أمس السبت، بحسب موقع "موازييك إف إم".
وذكرت الوزارة أن لدى المصالح الأمنية معلومات تفيد بسعي بعض الأطراف لتحريض مجموعة من المراهقين والقصّر وأصحاب السوابق العدلية للقيام بأعمال شغب في أحياء شعبية.
وأوضحت وزارة الداخلية أن المصالح الأمنية تبذل جهودا حثيثة للقبض عليهم وإحالتهم إلى العدالة، ولفتت إلى أن النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في قرمبالية بمحافظة نابل أعطت إذنا بإلقاء القبض على 3 أشخاص بتهمة تكوين "وفاق إجرامي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
مدينة ديبالتسيفا الأوكرانية - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:21 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11 يناير, 20:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала