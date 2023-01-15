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حمد بن جاسم يحذر من عمل عسكري قد يهز منطقة الخليج... "سنكون أول الخاسرين"
حمد بن جاسم يحذر من عمل عسكري قد يهز منطقة الخليج... "سنكون أول الخاسرين"
حذّر رئيس الوزراء القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم، من "عمل عسكري محتمل قد يهز منطقة الخليج، مصحوبا بعواقب اقتصادية وسياسية واجتماعية وخيمة". 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T15:15+0000
2023-01-15T15:15+0000
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وقال ابن جاسم، في تغريدات عبر "تويتر"، إن الوضع في المنطقة الخليجية بات محفوفاً بالمخاطر ويستدعي من الجميع الانتباه الدائم تحسبا لأي احتمالات"، مشيرا إلى أن "الغرب بقيادة الولايات المتحدة لم يتوصل حتى الآن إلى اتفاق يعيد الاتفاق النووي مع إيران إلى الحياة".ولفت الشيخ حمد بن جاسم إلى أن "إسرائيل قد تشن عملا عسكريا قد يهز الأمن والاستقرار في المنطقة وستكون له عواقب اقتصادية وسياسية واجتماعية وخيمة، في حال لم تتوصل الأطراف إلى اتفاق نووي جديد مع إيران، وزودت الولايات المتحدة إسرائيل بما تحتاجه من سلاح".ودعا إلى أن "تحذر دول الخليج، الولايات المتحدة والغرب، من خطورة أي تصعيد عسكري وضرورة معالجة المشاكل القائمة معالجة سلمية، لأننا سنكون أول الخاسرين".وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة.بالمقابل، اعتبرت الولايات المتحدة، أن رد طهران على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 (بين إيران من جهة، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى)، لم يكن "بناء".
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إيران, أخبار إيران, قطر, أخبار قطر اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
إيران, أخبار إيران, قطر, أخبار قطر اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم

حمد بن جاسم يحذر من عمل عسكري قد يهز منطقة الخليج... "سنكون أول الخاسرين"

15:15 GMT 15.01.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martinحمد بن جاسم
حمد بن جاسم - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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حذّر رئيس الوزراء القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم، من "عمل عسكري محتمل قد يهز منطقة الخليج، مصحوبا بعواقب اقتصادية وسياسية واجتماعية وخيمة".
وقال ابن جاسم، في تغريدات عبر "تويتر"، إن الوضع في المنطقة الخليجية بات محفوفاً بالمخاطر ويستدعي من الجميع الانتباه الدائم تحسبا لأي احتمالات"، مشيرا إلى أن "الغرب بقيادة الولايات المتحدة لم يتوصل حتى الآن إلى اتفاق يعيد الاتفاق النووي مع إيران إلى الحياة".
ولفت الشيخ حمد بن جاسم إلى أن "إسرائيل قد تشن عملا عسكريا قد يهز الأمن والاستقرار في المنطقة وستكون له عواقب اقتصادية وسياسية واجتماعية وخيمة، في حال لم تتوصل الأطراف إلى اتفاق نووي جديد مع إيران، وزودت الولايات المتحدة إسرائيل بما تحتاجه من سلاح".
ودعا إلى أن "تحذر دول الخليج، الولايات المتحدة والغرب، من خطورة أي تصعيد عسكري وضرورة معالجة المشاكل القائمة معالجة سلمية، لأننا سنكون أول الخاسرين".
وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة.
بالمقابل، اعتبرت الولايات المتحدة، أن رد طهران على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 (بين إيران من جهة، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى)، لم يكن "بناء".
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