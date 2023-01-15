https://sputnikarabic.ae/20230115/دراسة-تربط-بين-استهلاك-الوجبات-السريعة-وأمراض-الكبد-القاتلة-1072311006.html

دراسة تربط بين استهلاك الوجبات السريعة وأمراض الكبد القاتلة

دراسة تربط بين استهلاك الوجبات السريعة وأمراض الكبد القاتلة

وجدت دراسة جديدة من مركز "كيكس" الطبي في جامعة ساوث كارولينا أن تناول الوجبات السريعة مرتبط بمرض الكبد الدهني غير الكحولي، وهي حالة خطيرة تتراكم فيها الدهون في... 15.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-15T15:17+0000

2023-01-15T15:17+0000

2023-01-15T15:17+0000

مجتمع

علوم

الصحة

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وكشفت الدراسة أن الأشخاص المصابين بالسمنة أو السكري الذين يستهلكون 20% أو أكثر من سعراتهم الحرارية اليومية من الوجبات السريعة لديهم مستويات مرتفعة بشدة من الدهون في الكبد مقارنة بأولئك الذين يستهلكون كميات أقل من الوجبات السريعة أو لا يتناولونها على الإطلاق، حسبما ذكره موقع "ساينس تيك ديلي" اليوم الأحد.وقال الدكتور آني كارداشيان، أخصائي أمراض الكبد في مركز "كيكس" والمؤلف الرئيسي للدراسة: "تحتوي الكبد السليمة على كمية صغيرة من الدهون، عادة أقل من 5%، وحتى الزيادة المعتدلة في الدهون يمكن أن تؤدي إلى مرض الكبد الدهني غير الكحولي".في حين أظهرت الأبحاث السابقة وجود صلة بين الوجبات السريعة والسمنة ومرض السكري، تعد هذه واحدة من أولى الدراسات التي توضح التأثير السلبي للوجبات السريعة على صحة الكبد، وفقًا لكارداشيان.وقال كارداشيان: "إذا تناول الناس وجبة واحدة في اليوم في مطعم للوجبات السريعة، فقد يعتقدون أنهم لا يضرون أنفسهم، ومع ذلك، إذا كانت تلك الوجبة تعادل خمس السعرات الحرارية اليومية على الأقل، فإنهم يعرضون أكبادهم للخطر".ويمكن أن يؤدي مرض الكبد الدهني غير الناجم عن شرب الكحوليات، إلى تليف الكبد، مما قد يؤدي إلى الإصابة بسرطان الكبد أو الفشل.

https://sputnikarabic.ae/20230115/أربعة-فيتامينات-غير-مفيدة-1072304593.html

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