https://sputnikarabic.ae/20230115/دراسة-تكتشف-تمرينا-مكافحا-للزهايمر-وباركنسون-في-حال-ممارسته-6-دقائق-1072305113.html

دراسة تكتشف تمرينا مكافحا "للزهايمر" و"باركنسون" في حال ممارسته 6 دقائق

دراسة تكتشف تمرينا مكافحا "للزهايمر" و"باركنسون" في حال ممارسته 6 دقائق

اكتشفت دراسة بحثية أن ست دقائق فقط من التمارين عالية التركيز يمكن أن تطيل عمر الدماغ السليم وتؤخر ظهور الاضطرابات التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر وداء... 15.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-15T13:36+0000

2023-01-15T13:36+0000

2023-01-15T13:36+0000

مجتمع

الصحة

علوم

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وأظهر البحث الجديد المنشور في مجلة "ذا جورنال أوف فيزيولوجي" في 11 يناير/ كانون الثاني، أن نوبة قصيرة ولكنها مكثفة من ركوب الدراجات تزيد من إنتاج بروتين متخصص ضروري لتكوين الدماغ والتعلم والذاكرة، ويمكن أن يحمي الدماغ من التدهور المعرفي المرتبط بالعمر.ويعزز البروتين المتخصص المسمى بعامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ (BDNF) المرونة العصبية (قدرة الدماغ على تكوين روابط ومسارات جديدة) واستدامة الخلايا العصبية، حسبما ذكره موقع "ساينس تيك ديلي".وأظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن زيادة توافر BDNF يشجع على تكوين الذكريات وتخزينها، ويعزز التعلم، ويعزز الأداء المعرفي بشكل عام.وقال المؤلف الرئيسي للبحث ترافيس غيبونز من جامعة أوتاجو في نيوزيلندا: "أظهر BDNF نموذجا واعدة بشكل كبير في النماذج الحيوانية، لكن التدخلات الصيدلانية فشلت حتى الآن في تسخير القوة الوقائية لـ BDNF بأمان في البشر".ولفصل تأثير الصيام وممارسة الرياضة على إنتاج BDNF، قارن الباحثون من جامعة أوتاجو بنيوزيلندا العوامل التالية لدراسة التأثيرات المعزولة والتفاعلية:ووجدوا أن التمرين عالي التركيز لمدة 6 دقائق هو الطريقة الأكثر فعالية لزيادة BDNF مقارنة بيوم واحد من الصيام مع أو التمارين الخفيفة، حيث زاد تركيز BDNF بمقدار 4 - 5 أضعاف في حالة التمرين المركز.

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