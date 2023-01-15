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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230115/دونيتسك-القوات-الأوكرانية-تقصف-غورلوفكا-بقذائف-حلف-الناتو-مجددا-1072288714.html
دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف غورلوفكا بقذائف حلف الناتو مجددا
دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف غورلوفكا بقذائف حلف الناتو مجددا
أفادت بعثة جمهورية دونيتسك في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية قصفت مدينة غورلوفكا، وأطلقت عليها 4 قذائف من عيار 155 ملم يستخدمها... 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T05:03+0000
2023-01-15T05:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن البعثة ونشر في صفحتها على "تلغرام"، "بعد الساعة 00:00 من صباح اليوم الأحد، تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية بالاتجاه التالي: الساعة 03:00 ( يتزامن مع توقيت موسكو )، التجمع السكني نوفغوردسكوي والتجمع السكني غورلوفكا، حيث تم إطلاق 4 قذائف من عيار 155 ملم"".كانت القوات المسلحة الأوكرانية قصفت نفس المنطقة، في الساعة 23.55 (التجمع السكني نوفغورودسكوي -مدينة غورولفكا (منطقة نيكيتوفسكي)، وتم ِإطلاق 3 قذائف من عيار 155 ملم".يشار إلى أن دول الناتو تستخدم قذائف مدفعية من عيار 155 مم، ويتم توريدها في الوقت الراهن إلى قوات كييف والمرتزقة في أوكرانيا.وتقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترا شمالي دونيتسك، وهي تحت سيطرة جمهورية دونيتسك الشعبية منذ عام 2014.وفيها مناجم لاستخراج الفحم ومصنع "ستيرول" الكيميائي، وكثيرا ما تقصف القوات الأوكرانية قرية زايتسيفا وقرية مناجم غاغارين وقرية مناجم "6/7" الواقعة في ضواحي هذه المدينة، وكان عدد سكان غورلوفكا قبل بداية النزاع في دونباس يتجاوز 250 ألف شخص.
https://sputnikarabic.ae/20230114/مقتل-4-مدنيين-وإصابة-5-آخرين-في-قصف-القوات-الأوكرانية-لبولوهي-بمنطقة-زابوروجيه-1072287291.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا

دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف غورلوفكا بقذائف حلف الناتو مجددا

05:03 GMT 15.01.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورنتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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أفادت بعثة جمهورية دونيتسك في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية قصفت مدينة غورلوفكا، وأطلقت عليها 4 قذائف من عيار 155 ملم يستخدمها حلف الناتو.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن البعثة ونشر في صفحتها على "تلغرام"، "بعد الساعة 00:00 من صباح اليوم الأحد، تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية بالاتجاه التالي: الساعة 03:00 ( يتزامن مع توقيت موسكو )، التجمع السكني نوفغوردسكوي والتجمع السكني غورلوفكا، حيث تم إطلاق 4 قذائف من عيار 155 ملم"".
كانت القوات المسلحة الأوكرانية قصفت نفس المنطقة، في الساعة 23.55 (التجمع السكني نوفغورودسكوي -مدينة غورولفكا (منطقة نيكيتوفسكي)، وتم ِإطلاق 3 قذائف من عيار 155 ملم".
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مقتل 4 مدنيين وإصابة 5 آخرين في قصف القوات الأوكرانية لبولوهي بمنطقة زابوروجيه
أمس, 22:15 GMT
يشار إلى أن دول الناتو تستخدم قذائف مدفعية من عيار 155 مم، ويتم توريدها في الوقت الراهن إلى قوات كييف والمرتزقة في أوكرانيا.
وتقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترا شمالي دونيتسك، وهي تحت سيطرة جمهورية دونيتسك الشعبية منذ عام 2014.
وفيها مناجم لاستخراج الفحم ومصنع "ستيرول" الكيميائي، وكثيرا ما تقصف القوات الأوكرانية قرية زايتسيفا وقرية مناجم غاغارين وقرية مناجم "6/7" الواقعة في ضواحي هذه المدينة، وكان عدد سكان غورلوفكا قبل بداية النزاع في دونباس يتجاوز 250 ألف شخص.
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