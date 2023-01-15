https://sputnikarabic.ae/20230115/رئيسة-وزراء-مولدوفا-تعرب-عن-غضبها-من-سقوط-شظايا-صواريخ-في-المنطقة-الحدودية-مع-أوكرانيا-1072294713.html
رئيسة وزراء مولدوفا تعرب عن غضبها من سقوط شظايا صواريخ في المنطقة الحدودية مع أوكرانيا
رئيسة وزراء مولدوفا تعرب عن غضبها من سقوط شظايا صواريخ في المنطقة الحدودية مع أوكرانيا
تم تسجيل سقوط شظايا الصواريخ ثلاث مرات على أراضي مولدوفا، منذ بداية الأعمال القتالية في أوكرانيا، والتي لم يكشف عنها رسميا. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T09:27+0000
2023-01-15T09:27+0000
2023-01-15T09:27+0000
العالم
مولدوفا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102272/38/1022723858_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a6be61292bfb9880799f85171c8b5f77.jpg
أعربت رئيسة حكومة مولدوفا، ناتاليا غافريليتسا، عن استيائها لسقوط شظايا صاروخية على أراضي الجمهورية بعد الضربات الأوكرانية.في وقت سابق، تم الإبلاغ من عثور دورية للشرطة على شظايا صواريخ سقطت في شمال مولدوفا، حيث سقطت شظايا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا بالقرب من مدينة لارغا في منطقة بريشانسكي.
مولدوفا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102272/38/1022723858_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a7c19defb292b267d5e6fc58c4954948.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, مولدوفا
رئيسة وزراء مولدوفا تعرب عن غضبها من سقوط شظايا صواريخ في المنطقة الحدودية مع أوكرانيا
تابعنا عبر
تم تسجيل سقوط شظايا الصواريخ ثلاث مرات على أراضي مولدوفا، منذ بداية الأعمال القتالية في أوكرانيا، والتي لم يكشف عنها رسميا.
أعربت رئيسة حكومة مولدوفا، ناتاليا غافريليتسا، عن استيائها لسقوط شظايا صاروخية على أراضي الجمهورية بعد الضربات الأوكرانية.
وكتبت غافريليتسا على "فيسبوك": "أعرب عن استيائي من ازدراء سيادة جمهورية مولدوفا فيما يتعلق بالانتهاك المتكرر للمجال الجوي للبلاد وسقوط شظايا صواريخ بالقرب من مدينة لارغا".
في وقت سابق، تم الإبلاغ من عثور دورية للشرطة على شظايا صواريخ سقطت في شمال مولدوفا، حيث سقطت شظايا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا بالقرب من مدينة لارغا في منطقة بريشانسكي.