https://sputnikarabic.ae/20230115/رئيس-كوريا-الجنوبية-يتوقع-إنجازات-كبيرة-من-زيارته-للإمارات-ويصفها-بـالشريك-الأمثل-للتعاون--1072290077.html

رئيس كوريا الجنوبية يتوقع "إنجازات كبيرة" من زيارته للإمارات ويصفها بـ"الشريك الأمثل" للتعاون

رئيس كوريا الجنوبية يتوقع "إنجازات كبيرة" من زيارته للإمارات ويصفها بـ"الشريك الأمثل" للتعاون

قال رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، إنه يتوقع أن يرى "إنجازات كبيرة"، من زيارته الرسمية ‏لدولة الإمارات العربية المتحدة.‏ 15.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-15T06:23+0000

2023-01-15T06:23+0000

2023-01-15T06:23+0000

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وأدلى يون بهذا التصريح أثناء اجتماعه مع كبار المسؤولين الإماراتيين في مطار أبوظبي الدولي فور وصوله، أمس السبت، بحسب ما ذكره السكرتير الرئاسي البارز للشؤون الصحفية، كيم أون هي، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.وصرح كيم للصحفيين: "قال الرئيس أيضا إنه يرافقه وزراء ومسؤولون مختلفون من أكثر من 100 شركة، وأنه يتطلع إلى رؤية إنجازات كبيرة من الزيارة".ومن المتوقع أن توقع كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة، نحو 30 مذكرة تفاهم، في قطاعات الطاقة والأسلحة والاستثمار.وخلال لقائه مع الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، قال وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، إنه يتشرف بلقاء الرئيس والسيدة الأولى، كيم كيون هي، التي ترافقه في الرحلة، وأنه يتطلع إلى لقائهما لفترة طويلة، بحسب كيم أون هي.وفي سياق متصل، وصف رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، الإمارات العربية المتحدة بأنها "الشريك الأمثل" للتعاون معها.وقال يون خلال لقائه بنحو 150 كوريا جنوبيا مقيما في الإمارات، بعد وقت قصير من وصوله إلى أبوظبي، في زيارة تستغرق 4 أيام: "الإمارات العربية المتحدة التي تستعد لعصر ما بعد النفط، وكوريا الجنوبية بأفكارها المبتكرة ومهاراتها التكنولوجية هما الشريكان الأمثل". وأشار يون إلى أن "الإمارات هي الدولة الشرق أوسطية الوحيدة التي لديها شراكة استراتيجية خاصة مع كوريا الجنوبية"، بحسب "يونهاب". ولفت إلى أنه منذ بناء كوريا الجنوبية لمحطة براكة للطاقة النووية في الإمارات العربية المتحدة، تطورت العلاقات بين البلدين بشكل سريع، وتوسعت لتشمل كل شيء، من الطاقة والبناء إلى الصحة والأسلحة والثقافة.

https://sputnikarabic.ae/20230114/رئيس-كوريا-الجنوبية-يزور-الإمارات-لتعزيز--صادرات-الطاقة-ومبيعات-الأسلحة-1072259026.html

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