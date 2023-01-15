https://sputnikarabic.ae/20230115/رئيس-مجلس-السيادة-السوداني-لن-نسمح-لأي-جهة-بفرض-وصاية-علينا-1072308002.html

رئيس مجلس السيادة السوداني: لن نسمح لأي جهة بفرض وصاية علينا

رئيس مجلس السيادة السوداني: لن نسمح لأي جهة بفرض وصاية علينا

قال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، إنه تم توجيه الأجهزة الأمنية في إقليم النيل الأزرق للتعامل بحسم مع من يحمل السلاح. 15.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-15T14:19+0000

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أخبار السودان اليوم

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وتابع البرهان، أنه سيتم التعامل مع أي محاولة للعبث بالأمن بشكل حاسم.وشهد البرهان اليوم، توقيع الاتفاق الإطاري للتعايش السلمي في إقليم النيل الأزرق، وتحدث خلال توقيت التوقيع الفاتح المك يوسف، ناظر قبائل النيل الأزرق، وممثل الهوسا زفرح العقار، حسب وكالة الأنباء السودانية.وقال البرهان أنه لن يسمح بتكرار أحداث العنف القبلي بالنيل الأزرق. وتابع أنه لن يسمح لأي جهة بفرض توصية عليه وإنما سيفعل ما يريد.وكان قادة الجيش السوداني وقوى سياسية مدنية بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير، وقعوا برعاية الآلية الثلاثية في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي اتفاقا اطاريا لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين تنتهي بنقل السلطة للمدنيين.وقالت الآلية في بيان لها إن فعالية افتتاح المرحلة النهائية من العملية السياسية، ستقام بقاعة الصداقة بالخرطوم "بحضور موقعي الاتفاق الإطاري العسكريين والمدنيين، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني وجماعات حقوق الإنسان والمرأة وزعماء دينيين".ويلي الافتتاح "مشاورات واسعة في قضايا الاتفاق النهائي، بدأت بمؤتمر خاص بتفكيك بنية النظام السابق في الفترة من 9 إلى 12 يناير (كانون الثاني) الجاري".وقال البيان إنه "من المتوقع أن ينتج عن مجموعات العمل والمؤتمرات القادمة خرائط طريق حول القضايا التي يُنظر إليها في الاتفاق النهائي".وأوضح أن هذه القضايا تشمل "تفكيك النظام السابق، تقييم اتفاق السلام، العدالة والعدالة الانتقالية، إصلاح قطاع الأمن والدفاع وحل أزمة شرق السودان".

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أخبار السودان اليوم