عربي
https://sputnikarabic.ae/20230115/زلزال-متوسط-القوة-يضرب-غرب-إندونيسيا-1072288433.html
زلزال متوسط القوة يضرب غرب إندونيسيا
زلزال متوسط القوة يضرب غرب إندونيسيا
ضرب زلزال بقوة 5 درجات مقاطعة جاوة الغربية في غرب إندونيسيا صباح اليوم الأحد، وفقا لما ذكرته وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في البلاد. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T04:09+0000
2023-01-15T04:09+0000
أخبار إندونيسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/12/1050464001_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6d61660bde32327007474eff1ed0dae0.jpg
وقالت الوكالة إن الزلزال وقع في الساعة (03:32 صباحا بالتوقيت المحلي) اليوم الأحد (20:32 بتوقيت غرينتش السبت).ويقع مركز الزلزال السطحي على بعد 25 كيلومترا شمال غرب بلدة بوجور وعلى عمق 132 كيلومترا تحت قاع البحر، وفقا لوكالة شينخوا.وأضافت أن الزلزال لم يكن لديه القدرة على إحداث موجة مدية عاتية (تسونامي).يسجل علماء الزلازل في هذه المنطقة بين 6 إلى 7 آلاف هزة أرضية، سنويا؛ بقوة أعلى من 4 درجات على مقياس ريختر.وتقع إندونيسيا في منطقة، تعد الأكثر نشاطًا للزلازل على كوكب الأرض، وهي جزء من الحزام الناري (صدع تكتوني قوي)، حول المحيط الهادئ.
https://sputnikarabic.ae/20230109/زلزال-بقوة-76-ريختر-يضرب-سواحل-جزر-تانيمبار-في-إندونيسيا-1072095973.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/12/1050464001_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_34c3b272957e1fb05fe8761e7d5a96ea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إندونيسيا, العالم
أخبار إندونيسيا, العالم

زلزال متوسط القوة يضرب غرب إندونيسيا

04:09 GMT 15.01.2023
© AFP 2023 / Dimas Dhaniتداعيات زلزال (4.8 ريختر) ضرب جزيرة بالي، إندونيسيا 16 أكتوبر 2021
تداعيات زلزال (4.8 ريختر) ضرب جزيرة بالي، إندونيسيا 16 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
© AFP 2023 / Dimas Dhani
تابعنا عبرTelegram
ضرب زلزال بقوة 5 درجات مقاطعة جاوة الغربية في غرب إندونيسيا صباح اليوم الأحد، وفقا لما ذكرته وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في البلاد.
وقالت الوكالة إن الزلزال وقع في الساعة (03:32 صباحا بالتوقيت المحلي) اليوم الأحد (20:32 بتوقيت غرينتش السبت).
ويقع مركز الزلزال السطحي على بعد 25 كيلومترا شمال غرب بلدة بوجور وعلى عمق 132 كيلومترا تحت قاع البحر، وفقا لوكالة شينخوا.
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2023
زلزال بقوة 7.6 ريختر يضرب سواحل جزر تانيمبار في إندونيسيا
9 يناير, 19:16 GMT
وأضافت أن الزلزال لم يكن لديه القدرة على إحداث موجة مدية عاتية (تسونامي).
يسجل علماء الزلازل في هذه المنطقة بين 6 إلى 7 آلاف هزة أرضية، سنويا؛ بقوة أعلى من 4 درجات على مقياس ريختر.
وتقع إندونيسيا في منطقة، تعد الأكثر نشاطًا للزلازل على كوكب الأرض، وهي جزء من الحزام الناري (صدع تكتوني قوي)، حول المحيط الهادئ.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:18 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11 يناير, 20:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала