https://sputnikarabic.ae/20230115/زلزال-متوسط-القوة-يضرب-غرب-إندونيسيا-1072288433.html
زلزال متوسط القوة يضرب غرب إندونيسيا
زلزال متوسط القوة يضرب غرب إندونيسيا
ضرب زلزال بقوة 5 درجات مقاطعة جاوة الغربية في غرب إندونيسيا صباح اليوم الأحد، وفقا لما ذكرته وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في البلاد. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T04:09+0000
2023-01-15T04:09+0000
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وقالت الوكالة إن الزلزال وقع في الساعة (03:32 صباحا بالتوقيت المحلي) اليوم الأحد (20:32 بتوقيت غرينتش السبت).ويقع مركز الزلزال السطحي على بعد 25 كيلومترا شمال غرب بلدة بوجور وعلى عمق 132 كيلومترا تحت قاع البحر، وفقا لوكالة شينخوا.وأضافت أن الزلزال لم يكن لديه القدرة على إحداث موجة مدية عاتية (تسونامي).يسجل علماء الزلازل في هذه المنطقة بين 6 إلى 7 آلاف هزة أرضية، سنويا؛ بقوة أعلى من 4 درجات على مقياس ريختر.وتقع إندونيسيا في منطقة، تعد الأكثر نشاطًا للزلازل على كوكب الأرض، وهي جزء من الحزام الناري (صدع تكتوني قوي)، حول المحيط الهادئ.
https://sputnikarabic.ae/20230109/زلزال-بقوة-76-ريختر-يضرب-سواحل-جزر-تانيمبار-في-إندونيسيا-1072095973.html
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أخبار إندونيسيا, العالم
زلزال متوسط القوة يضرب غرب إندونيسيا
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ضرب زلزال بقوة 5 درجات مقاطعة جاوة الغربية في غرب إندونيسيا صباح اليوم الأحد، وفقا لما ذكرته وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في البلاد.
وقالت الوكالة إن الزلزال وقع في الساعة (03:32 صباحا بالتوقيت المحلي) اليوم الأحد (20:32 بتوقيت غرينتش السبت).
ويقع مركز الزلزال السطحي على بعد 25 كيلومترا شمال غرب بلدة بوجور
وعلى عمق 132 كيلومترا تحت قاع البحر، وفقا لوكالة شينخوا.
وأضافت أن الزلزال لم يكن لديه القدرة على إحداث موجة مدية عاتية (تسونامي).
يسجل علماء الزلازل في هذه المنطقة بين 6 إلى 7 آلاف هزة أرضية، سنويا؛ بقوة أعلى من 4 درجات على مقياس ريختر.
وتقع إندونيسيا في منطقة، تعد الأكثر نشاطًا للزلازل على كوكب الأرض، وهي جزء من الحزام الناري (صدع تكتوني قوي)، حول المحيط الهادئ.