https://sputnikarabic.ae/20230115/سامسونغ-تتخلص-من-الفجوة-في-جميع-هواتفها-القابلة-للطي-مع-هاتفها-المقبل-1072295373.html
"سامسونغ" تتخلص من "الفجوة" في جميع هواتفها القابلة للطي مع هاتفها المقبل
"سامسونغ" تتخلص من "الفجوة" في جميع هواتفها القابلة للطي مع هاتفها المقبل
كشفت تقارير أن شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية ستتجنب عيبا رئيسيا في التصميم بجميع هواتفها القابلة للطي، من خلال هاتفها المقبل والمنتظر "غلاكسي زد فولد 5". 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T09:59+0000
2023-01-15T09:59+0000
2023-01-15T09:59+0000
مجتمع
شركة سامسونج
منوعات
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وورد أن "سامسونغ" استخدمت مفصلا على شكل قطرة الماء في هاتفها المقبل، ما سيجعله قادرا على الطي بشكل مسطح تماما، مع عدم وجود فجوة بين نصفي الهاتف، عندما يكون مطويا، وفقا لموقع "نافر" الكوري.ويشير التقرير الكوري إلى أن "سامسونغ" تطلق على تصميمها المفصلي الجديد "الدمبل"، وحصلت على براءة اختراع لهذا التصميم في عام 2016، ومع ذلك، لم تقدم التصميم لأسباب غير معروفة.وسيزيد "الدمبل" من متانة شاشة هاتف "غلاكسي زد فولد 5"، وستكون قادرة على تحمل المزيد من الإجراءات القابلة للطي.وعلاوة على ذلك، ستتمتع الشاشة الداخلية لهاتف "سامسونغ غلاكسي زد فولد 5" القادم بتجعيد أكثر سلاسة وأقل وضوحا، وهو تطوير ظل يناشده معجبو هواتف "غلاكسي زد فولد" منذ عامين على الأقل.
https://sputnikarabic.ae/20221205/تقرير-يحذر-هواتف-سامسونغ-وإل-جي-في-مرمى-هجمات-البرامج-الضارة-1070870841.html
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شركة سامسونج, منوعات
"سامسونغ" تتخلص من "الفجوة" في جميع هواتفها القابلة للطي مع هاتفها المقبل
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كشفت تقارير أن شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية ستتجنب عيبا رئيسيا في التصميم بجميع هواتفها القابلة للطي، من خلال هاتفها المقبل والمنتظر "غلاكسي زد فولد 5".
وورد أن "سامسونغ" استخدمت مفصلا على شكل قطرة الماء في هاتفها المقبل، ما سيجعله قادرا على الطي بشكل مسطح تماما، مع عدم وجود فجوة بين نصفي الهاتف، عندما يكون مطويا، وفقا لموقع
"نافر" الكوري.
ويشير التقرير الكوري إلى أن "سامسونغ" تطلق على تصميمها المفصلي الجديد "الدمبل"، وحصلت على براءة اختراع لهذا التصميم في عام 2016، ومع ذلك، لم تقدم التصميم لأسباب غير معروفة.
وسيزيد "الدمبل" من متانة شاشة هاتف "غلاكسي زد فولد 5"، وستكون قادرة على تحمل المزيد من الإجراءات القابلة للطي.
وعلاوة على ذلك، ستتمتع الشاشة الداخلية لهاتف "سامسونغ غلاكسي زد فولد 5" القادم بتجعيد أكثر سلاسة وأقل وضوحا، وهو تطوير ظل يناشده معجبو هواتف "غلاكسي زد فولد" منذ عامين على الأقل.