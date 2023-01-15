عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230115/سامسونغ-تتخلص-من-الفجوة-في-جميع-هواتفها-القابلة-للطي-مع-هاتفها-المقبل-1072295373.html
"سامسونغ" تتخلص من "الفجوة" في جميع هواتفها القابلة للطي مع هاتفها المقبل
"سامسونغ" تتخلص من "الفجوة" في جميع هواتفها القابلة للطي مع هاتفها المقبل
كشفت تقارير أن شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية ستتجنب عيبا رئيسيا في التصميم بجميع هواتفها ‏القابلة للطي، من خلال هاتفها المقبل والمنتظر "غلاكسي زد فولد 5".‏ 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T09:59+0000
2023-01-15T09:59+0000
مجتمع
شركة سامسونج
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/0c/1050411917_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_87c4bfcf3bc434c3a609b67af54291dd.jpg
وورد أن "سامسونغ" استخدمت مفصلا على شكل قطرة الماء في هاتفها المقبل، ما سيجعله قادرا على الطي بشكل مسطح تماما، مع عدم وجود فجوة بين نصفي الهاتف، عندما يكون مطويا، وفقا لموقع "نافر" الكوري.ويشير التقرير الكوري إلى أن "سامسونغ" تطلق على تصميمها المفصلي الجديد "الدمبل"، وحصلت على براءة اختراع لهذا التصميم في عام 2016، ومع ذلك، لم تقدم التصميم لأسباب غير معروفة.وسيزيد "الدمبل" من متانة شاشة هاتف "غلاكسي زد فولد 5"، وستكون قادرة على تحمل المزيد من الإجراءات القابلة للطي.وعلاوة على ذلك، ستتمتع الشاشة الداخلية لهاتف "سامسونغ غلاكسي زد فولد 5" القادم بتجعيد أكثر سلاسة وأقل وضوحا، وهو تطوير ظل يناشده معجبو هواتف "غلاكسي زد فولد" منذ عامين على الأقل.
https://sputnikarabic.ae/20221205/تقرير-يحذر-هواتف-سامسونغ-وإل-جي-في-مرمى-هجمات-البرامج-الضارة-1070870841.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/0c/1050411917_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_ceb46e62995f1f990afbc12494de0898.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
شركة سامسونج, منوعات
شركة سامسونج, منوعات

"سامسونغ" تتخلص من "الفجوة" في جميع هواتفها القابلة للطي مع هاتفها المقبل

09:59 GMT 15.01.2023
© AFP 2023 / HANDOUTهاتف "سامسونغ غلاكسي زد فولد 3"
هاتف سامسونغ غلاكسي زد فولد 3 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
هاتف "سامسونغ غلاكسي زد فولد 3"
© AFP 2023 / HANDOUT
تابعنا عبرTelegram
كشفت تقارير أن شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية ستتجنب عيبا رئيسيا في التصميم بجميع هواتفها ‏القابلة للطي، من خلال هاتفها المقبل والمنتظر "غلاكسي زد فولد 5".‏
وورد أن "سامسونغ" استخدمت مفصلا على شكل قطرة الماء في هاتفها المقبل، ما سيجعله قادرا على الطي بشكل مسطح تماما، مع عدم وجود فجوة بين نصفي الهاتف، عندما يكون مطويا، وفقا لموقع "نافر" الكوري.
ويشير التقرير الكوري إلى أن "سامسونغ" تطلق على تصميمها المفصلي الجديد "الدمبل"، وحصلت على براءة اختراع لهذا التصميم في عام 2016، ومع ذلك، لم تقدم التصميم لأسباب غير معروفة.
هواتف سامسونغ - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
مجتمع
تقرير يحذر: هواتف "سامسونغ" و"إل جي" في مرمى هجمات البرامج الضارة
5 ديسمبر 2022, 13:43 GMT
وسيزيد "الدمبل" من متانة شاشة هاتف "غلاكسي زد فولد 5"، وستكون قادرة على تحمل المزيد من الإجراءات القابلة للطي.
وعلاوة على ذلك، ستتمتع الشاشة الداخلية لهاتف "سامسونغ غلاكسي زد فولد 5" القادم بتجعيد أكثر سلاسة وأقل وضوحا، وهو تطوير ظل يناشده معجبو هواتف "غلاكسي زد فولد" منذ عامين على الأقل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
مدينة ديبالتسيفا الأوكرانية - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:19 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11 يناير, 20:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала