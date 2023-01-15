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سحب مدمرة يابانية جانحة إلى حوض بناء السفن
سحب مدمرة يابانية جانحة إلى حوض بناء السفن
أفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية بأن المدمرة المعطلة "إينازوما" التابعة لقوات الدفاع الذاتي للبحرية اليابانية بدأ سحبها إلى حوض بناء السفن في محافظة... 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T05:59+0000
2023-01-15T05:59+0000
العالم
أخبار اليابان
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بعد ذلك، سيبدأ المتخصصون في فحص المدمرة ويجب أن يتم تحديد سبب الحادث.ويلاحظ أنه تم إرسال زورق سحب لشركة خاصة لسحب المدمرة. ومن المتوقع تسليم المدمرة إلى حوض بناء السفن التابع لشركة "Japan Marine United" في أونوميتشي مساء الأحد. ومن المقرر صعود السفينة إلى الرصيف يوم الاثنين 16 يناير/كانون الثاني.خرجت المدمرة "إينازوما" عن مسارها في 10 يناير. ويعتقد أنها انحرفت عن مسارها وجنحت، محاصرة في شعاب مرجانية تحت الماء، مما أدى إلى قطع شفرة إحدى المراوح، وتم فقدان السيطرة على السفينة. كما تعرض الجزء الأمامي من السفينة لخدوش وتشققات.يوم الجمعة، عثر الغواصون على شفرة مكسورة، وتم اتخاذ إجراءات أيضًا فيما يتعلق بتسرب الزيت - نشأ على المروحة التالفة.تواصل خدمة الأمن البحري، بناءً على بيانات الانحراف عن المسار، التحقيق بموجب المادة المتعلقة بانتهاك الأنشطة المهنية.
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العالم, أخبار اليابان
العالم, أخبار اليابان

سحب مدمرة يابانية جانحة إلى حوض بناء السفن

05:59 GMT 15.01.2023
© AFP 2023 / JIJI PRESSمدمرة يابانية
مدمرة يابانية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
© AFP 2023 / JIJI PRESS
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أفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية بأن المدمرة المعطلة "إينازوما" التابعة لقوات الدفاع الذاتي للبحرية اليابانية بدأ سحبها إلى حوض بناء السفن في محافظة هيروشيما لمزيد من الفحص.
بعد ذلك، سيبدأ المتخصصون في فحص المدمرة ويجب أن يتم تحديد سبب الحادث.
ويلاحظ أنه تم إرسال زورق سحب لشركة خاصة لسحب المدمرة. ومن المتوقع تسليم المدمرة إلى حوض بناء السفن التابع لشركة "Japan Marine United" في أونوميتشي مساء الأحد. ومن المقرر صعود السفينة إلى الرصيف يوم الاثنين 16 يناير/كانون الثاني.
خرجت المدمرة "إينازوما" عن مسارها في 10 يناير. ويعتقد أنها انحرفت عن مسارها وجنحت، محاصرة في شعاب مرجانية تحت الماء، مما أدى إلى قطع شفرة إحدى المراوح، وتم فقدان السيطرة على السفينة. كما تعرض الجزء الأمامي من السفينة لخدوش وتشققات.
يوم الجمعة، عثر الغواصون على شفرة مكسورة، وتم اتخاذ إجراءات أيضًا فيما يتعلق بتسرب الزيت - نشأ على المروحة التالفة.
تواصل خدمة الأمن البحري، بناءً على بيانات الانحراف عن المسار، التحقيق بموجب المادة المتعلقة بانتهاك الأنشطة المهنية.
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