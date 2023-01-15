https://sputnikarabic.ae/20230115/سفير-قطر-لدى-الجزائر-العلاقات-الجزائرية---القطرية-انتقلت-إلى-مرحلة-الشراكة-الاستراتيجية--1072309454.html
سفير قطر لدى الجزائر: العلاقات الجزائرية - القطرية انتقلت إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية
سفير قطر لدى الجزائر: العلاقات الجزائرية - القطرية انتقلت إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية
صرح سفير قطر في الجزائر، عبد العزيز علي النعمه، أن الجزائر وقطر قطعتا خلال عام 2022 شوطا كبيرا في مسيرة العمل المشترك في سبيل الانتقال إلى مرحلة "الشراكة... 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T14:53+0000
2023-01-15T14:53+0000
2023-01-15T14:53+0000
العالم العربي
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العلاقات الثنائية
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وقال السفير القطري في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية إن "عام 2022 كان حافلا بالإنجازات والقرارات الهامة والزيارات رفيعة المستوى، التي قطعت فيها العلاقات بين البلدين أشواطا كبيرة وفارقة في مسيرة العمل المشترك بينهما".وأبرز أن الزيارات المتبادلة للقادة "شكلت مسارا توج بأرضية صلبة للعلاقات بين البلدين الشقيقين عبر عدد من الاتفاقيات بما في ذلك اتفاقية التشاور السياسي والتنسيق بين وزارتي خارجية البلدين التي أتاحت فرصة للمسؤولين في كلا البلدين للتشاور والتنسيق وتبادل الرؤى والمواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك".وأورد أمثلة للاستثمارات القطرية بالجزائر على غرار "إنشاء المستشفى الجزائري القطري الألماني وكذلك الدخول إلى أسواق إنتاج الحليب وكذا توسيع نشاط الشركة الجزائرية القطرية للحديد والصلب بالمنطقة الصناعية بلارة ونشاطات أخرى ستتضح معالمها في الفترة القادمة كالنقل الجوي والبحري والسكك الحديدية وغيرها".كما ذكر بالتوقيع مؤخرا على اتفاقية استثمارية تقضي بتعزيز التعاون والاستثمار في تطوير وإدارة 73 فندقا تابعا لمجمع سياحة، فندقة وحمامات معدنية في مختلف أنحاء الولايات الجزائرية، مشيرا الى أن بلاده “بصدد إطلاق عدد من المشاريع السياحية الأخرى, بالإضافة إلى المشاريع التجارية والغذائية والصناعية".
https://sputnikarabic.ae/20221119/تبون-يصل-قطر-للمشاركة-في-حفل-افتتاح-كأس-العالم-2022-ونائب-الأمير-في-مقدمة-مستقبليه-1070344598.html
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العالم العربي, قطر, العلاقات الثنائية, الجزائر
العالم العربي, قطر, العلاقات الثنائية, الجزائر
سفير قطر لدى الجزائر: العلاقات الجزائرية - القطرية انتقلت إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية
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صرح سفير قطر في الجزائر، عبد العزيز علي النعمه، أن الجزائر وقطر قطعتا خلال عام 2022 شوطا كبيرا في مسيرة العمل المشترك في سبيل الانتقال إلى مرحلة "الشراكة الاستراتيجية الواعدة".
وقال السفير القطري في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية إن "عام 2022 كان حافلا بالإنجازات والقرارات الهامة والزيارات رفيعة المستوى، التي قطعت فيها العلاقات بين البلدين أشواطا كبيرة وفارقة في مسيرة العمل المشترك بينهما".
وأشار السفير إلى أن زيارة الرئيس تبون إلى دولة قطر شهر فبراير الماضي كانت "محطة هامة جدا لنقل مستوى العلاقات بين البلدين إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية الواعدة، من خلال عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي رسمت بعدا جديدا لشكل العلاقات بين قطر والجزائر".
وأبرز أن الزيارات المتبادلة للقادة "شكلت مسارا توج بأرضية صلبة للعلاقات بين البلدين الشقيقين عبر عدد من الاتفاقيات بما في ذلك اتفاقية التشاور السياسي والتنسيق بين وزارتي خارجية البلدين التي أتاحت فرصة للمسؤولين في كلا البلدين للتشاور والتنسيق وتبادل الرؤى والمواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك".
"الحديث عن العلاقات القطرية الجزائرية جميل، لكن تطبيقها على أرض الواقع أجمل بكثير"، معتبرا أن "آفاق التعاون الاقتصادي هي قناعات راسخة بين الأشقاء في كلا البلدين لتحقيق تقارب أكبر".
عبد العزيز علي النعمة
سفير دولة قطر في الجزائر
وأورد أمثلة للاستثمارات القطرية بالجزائر على غرار "إنشاء المستشفى الجزائري القطري الألماني وكذلك الدخول إلى أسواق إنتاج الحليب وكذا توسيع نشاط الشركة الجزائرية القطرية للحديد والصلب بالمنطقة الصناعية بلارة ونشاطات أخرى ستتضح معالمها في الفترة القادمة كالنقل الجوي والبحري والسكك الحديدية وغيرها".
19 نوفمبر 2022, 20:41 GMT
كما ذكر بالتوقيع مؤخرا على اتفاقية استثمارية تقضي بتعزيز التعاون والاستثمار في تطوير وإدارة 73 فندقا تابعا لمجمع سياحة، فندقة وحمامات معدنية في مختلف أنحاء الولايات الجزائرية، مشيرا الى أن بلاده “بصدد إطلاق عدد من المشاريع السياحية الأخرى, بالإضافة إلى المشاريع التجارية والغذائية والصناعية".