https://sputnikarabic.ae/20230115/سقطوط-شظايا-صواريخ-في-شمال-مولدوفا-1072288565.html
سقوط شظايا صواريخ في شمال مولدوفا
سقوط شظايا صواريخ في شمال مولدوفا
أعلنت وزارة الداخلية في البلاد أن دورية لشرطة الحدود عثرت على شظايا صواريخ. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T04:14+0000
2023-01-15T04:14+0000
2023-01-15T04:56+0000
العالم
مولدوفا
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وقالت الوزارة إنه تم العثور على الحطام بالقرب من الحدود مع أوكرانيا. تم العثور عليها يوم أمس بالقرب من قرية لارغا في منطقة بريتشانسكي.وقال البيان: "بمجرد اكتشاف بقايا الصاروخ، اتخذت على الفور إجراءات لحماية المنطقة وتم استدعاء خدمة الطوارئ".في الوقت الحالي، تقوم قوات الأمن بحراسة المحيط حتى يتمكن مكتب المدعي العام وموظفو إنفاذ القانون الآخرون من القيام بعملهم.يذكر أنه في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، أعلنت حالة طوارئ في بولندا، بسبب سقوط شظايا صواريخ أوكرانية على أراضيها. في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، اتهم عدد من المنشورات والمسؤولين روسيا بسقوط صواريخ في بشيفودوفي. ووصفت وزارة الدفاع الروسية التقارير بأنها استفزازية. فيما بعد بيّن الخبراء أن الصورة من مكان الحادث أظهرت شظايا صاروخ "إس-300" من نظام الدفاع الجوي الأوكراني.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, مولدوفا
سقوط شظايا صواريخ في شمال مولدوفا
04:14 GMT 15.01.2023 (تم التحديث: 04:56 GMT 15.01.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الداخلية في البلاد أن دورية لشرطة الحدود عثرت على شظايا صواريخ.
وقالت الوزارة إنه تم العثور على الحطام بالقرب من الحدود مع أوكرانيا. تم العثور عليها يوم أمس بالقرب من قرية لارغا في منطقة بريتشانسكي.
وقال البيان: "بمجرد اكتشاف بقايا الصاروخ، اتخذت على الفور إجراءات لحماية المنطقة وتم استدعاء خدمة الطوارئ".
في الوقت الحالي، تقوم قوات الأمن بحراسة المحيط حتى يتمكن مكتب المدعي العام وموظفو إنفاذ القانون الآخرون من القيام بعملهم.
يذكر أنه في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، أعلنت حالة طوارئ في بولندا، بسبب سقوط شظايا صواريخ أوكرانية على أراضيها. في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، اتهم عدد من المنشورات والمسؤولين روسيا بسقوط صواريخ في بشيفودوفي. ووصفت وزارة الدفاع الروسية التقارير بأنها استفزازية. فيما بعد بيّن الخبراء أن الصورة من مكان الحادث أظهرت شظايا صاروخ "إس-300" من نظام الدفاع الجوي الأوكراني.