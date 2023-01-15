https://sputnikarabic.ae/20230115/سناب-شات-يتخلص-من-فلاتر-التنكر-بمحادثات-الفيديو-في-25-يناير-1072307612.html

"سناب شات" يتخلص من فلاتر التنكر بمحادثات الفيديو في 25 يناير

"سناب شات" يتخلص من فلاتر التنكر بمحادثات الفيديو في 25 يناير

أعلن تطبيق الفيديوهات الأمريكي "سناب شات" عن تخلصه من واحد من أهم مميزاته، وهي الفلاتر التي ‏تجعل مستخدميه يتنكرون في صور هزلية أثناء محادثات الفيديو... 15.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-15T14:05+0000

2023-01-15T14:05+0000

2023-01-15T14:05+0000

مجتمع

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وأشار في بيان له إلى أن ميزة "سناب كاميرا" لن تتواجد بداية من تاريخ 25 يناير/ كانون الثاني الجاري، عبر حواسيب "ماك" التابعة لشركة "أبل"، والحواسيب الشخصية، ولكن ستظل متوافرة على تطبيقه الذكي، وهو ما يعني أن مستخدمي "سناب شات" سيظلوا قادرين على التنكر في صورة "حيوانات" على سبيل المثال من خلال هواتفهم المحمولة.وتم طرح ميزة "سناب كاميرا" في عام 2018، لكنه حقق انتشارا واسعا مع بداية انتشار جائحة (كوفيد-19) قبل عامين، عندما وجد الكثير من الناس أنفسهم فجأة في مكالمات الفيديو طوال اليوم، وتعبوا من التحديق في نسخة غير مصفاة من أنفسهم.ولم ترد شركة "سناب" الأمريكية على طلب من موقع "ذا فيرج" للتعليق على سبب إلغائها ميزة "سناب كاميرا"، وقد يكون جزء من السبب أنها لم تعد ضرورية كما كان في السابق، خاصة مع عودة العديد من الشركات إلى المكاتب، مما يجعل لقاءات الفيديو الافتراضية أقل أهمية في الوقت الحالي.

https://sputnikarabic.ae/20220718/سناب-شات-يطرح-خدماته-للدردشة-ومكالمات-الفيديو-على-سطح-المكتب-لأول-مرة-1065251727.html

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